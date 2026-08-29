PAN se queda sin candidatos en Edomex: recluta a priista para buscar gobernar San Mateo Atenco

El senador panista Enrique Vargas fue quien presentó al priista Víctor Garduño como posible aspirante para buscar ser alcalde del municipio mexiquense San Mateo Atenco. Crédito: X/ @politicomx

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Este viernes, Enrique Vargas, senador del Partido Acción Nacional (PAN), presentó al priista, Víctor Garduño, como aspirante para gobernador San Mateo Atenco, municipio del Estado de México.

Llama la atención que Vargas haya hecho tal presentación, ya que Garduño, actualmente, es suplente del legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Mariano Camacho en el Congreso del Estado de México.

Enrique Vargas presenta a Víctor Garduño

Fue durante un evento en San Mateo Atenco, donde Enrique Vargas presentó a Víctor Garduño como el “amigo” que va a contender por el municipio mexiquense en las elecciones de 2027.

El senador del PAN Enrique Vargas presentó como aspirante al gobierno de San Mateo Atenco al priista Víctor Garduño. Crédito: X / @EnriqueVargasdV

Lo hecho por el senador contrasta con lo que declaró hace un tiempo el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, de que el instituto político apostaría por sus propios perfiles y rompería las coaliciones; sin embargo, recientemente abrió la posibilidad a las alianzas locales.

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San Mateo Atenco, municipio de interés rumbo al 2027

Cabe señalar que el municipio mexiquense de San Mateo Atenco es de interés para los diferentes partidos que competirán en el proceso electoral 2027, sobre todo, por la competencia que se ha registrado en comicios pasados.

El PAN apuesta por el priista Víctor Garduño para gobernar el municipio mexiquense. Crédito: X / @EnriqueVargasdV

Hace dos años, en 2024, en la elección municipal, compitió contra Morena la alianza integrada por PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, con la priista Ana Muñiz Neyra como candidata de la coalición, y no les fue mal, ahora es alcaldesa.

Queda claro que, con miras a las elecciones de 2027, el PAN en el Estado de México tiene como objetivo fortalecer su presencia en el municipio de San Mateo Atenco, con una eventual candidatura de Víctor Garduño, sin importar que aún sea militante del PRI.

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Comités locales no decidirán alianzas en el PAN: Jorge Romero

Esta semana, Jorge Romero aclaró que el PAN decidirá si hace alianzas políticas para las elecciones de 2027, tomando en cuenta a sus militantes, pero, al mismo tiempo, acotó que, de tomarse esa decisión, sería de carácter nacional.

Además, reiteró que la prioridad del blanquiazul es la de “apostarle a sus siglas”, al tiempo que descartó que sean los comités estatales quienes vayan a decidir si se forman alianzas con otras fuerzas políticas.

Fue Enrique Vargas quien presentó a Víctor Garduño en un evento en San Mateo Atenco. Crédito: X/ @EnriqueVargasdV

A través de un comunicado, Romero Herrera destacó que será el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, el que va a decidir si se forman o no alianzas con algún otro partido para los comicios del año entrante.

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“Cualquier definición sobre posibles alianzas electorales rumbo a 2027 será una decisión de carácter nacional, aunque para construirla se escuchará y tomará en cuenta la realidad política de cada estado y la opinión de sus dirigencias locales”, explicó el líder panista.

Insistió en que tal definición será considerando a las dirigencias y militancias locales, sin dejar de lado las condiciones de cada entidad, y sin minimizar la responsabilidad de los comités estatales.

Vamos a ver si este “destape” de Enrique Vargas no genera reacciones negativas desde la dirigencia, pues apuesta por el priista Víctor Garduño para competir por gobernar San Mateo Atenco.

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