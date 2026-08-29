INE acata fallo del TEPJF y modifica monitoreo de noticias electorales

La medida busca brindar mayor certeza y evitar criterios subjetivos que puedan afectar la libertad de expresión.

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Durante la sesión del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral (INE), se dio a conocer el ajuste a la metodología de monitoreo de noticias en radio y televisión para las precampañas y campañas federales 2026-2027.

En cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se determinó dejar sin efectos la Variable 14, relativa a los “Mecanismos discursivos indirectos de descalificación de personas precandidatas o candidatas”.

INE ajusta monitoreo de noticias para las elecciones de 2027

El INE modificará la metodología para monitorear transmisiones de radio y televisión durante las precampañas y campañas del Proceso Electoral Federal 2026-2027, luego de que la Sala Superior del TEPJF ordenó dejar sin efectos una de sus variables.

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Durante una sesión del Comité de Radio y Televisión del INE se informó que será eliminada la Variable 14, denominada “Mecanismos discursivos indirectos de descalificación de personas precandidatas o candidatas”, incluida en la metodología aprobada por el Consejo General el pasado 9 de julio.

Comunicado del INE

El organismo electoral señaló que la medida se toma en cumplimiento de la sentencia del TEPJF y adelantó que el ajuste será comunicado a las instituciones de educación superior que participaron en el diseño de la metodología, así como a los Organismos Públicos Locales.

¿Qué establecía la Variable 14 del INE?

La disposición buscaba identificar expresiones que, sin constituir una descalificación directa, pudieran transmitir mensajes de menosprecio o cuestionamiento hacia personas aspirantes a cargos de elección popular.

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El esquema contemplaba distintas categorías para clasificar este tipo de expresiones, entre ellas:

Ironía y sarcasmo

Minimización de una persona candidata

Infantilización

Cuestionamientos implícitos sobre su legitimidad

Asociación negativa por identidad

La metodología incluía cuestionamientos implícitos sobre la legitimidad de candidatos. EFE/ Mario Guzmán

El monitoreo podía registrar expresiones realizadas por conductores, locutores, reporteros, analistas o voces en off. Además, se contemplaba justificar el mecanismo discursivo utilizado y presentar los resultados de manera proporcional al universo de piezas informativas analizadas.

El INE aclaró que esta variable tenía un propósito exclusivamente de identificación y análisis, por lo que su aplicación no implicaba procedimientos sancionadores ni consecuencias legales para periodistas o medios de comunicación.

TEPJF cuestionó subjetividad en monitoreo electoral

La decisión del INE deriva de una sentencia de la Sala Superior del TEPJF, emitida tras una impugnación presentada por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) contra la metodología aprobada por el instituto.

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El Tribunal consideró que la Variable 14 carecía de parámetros suficientemente precisos para determinar cuándo una expresión irónica, sarcástica o indirecta debía ser considerada una descalificación.

El TEPJF cuestionó la falta de precisión en los criterios de monitoreo. Crédito: X/ @TEPJF_informa

La magistrada Claudia Valle Aguilasocho, quien presentó el proyecto aprobado por unanimidad, advirtió que dejar la clasificación a la interpretación de las personas encargadas del monitoreo podía generar un efecto inhibidor sobre el ejercicio periodístico.

A juicio del tribunal, esa falta de certeza podía afectar tanto la libertad de expresión como el derecho de la ciudadanía a recibir información durante el proceso electoral.

Libertad de expresión, eje de la resolución electoral

El debate se concentró en el equilibrio entre la necesidad de analizar la cobertura informativa de las elecciones y la protección de la libertad de expresión.

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La resolución sostuvo que el intercambio de ideas y la generación de opiniones sobre asuntos de interés público deben mantenerse libres de mecanismos que puedan inhibir la participación ciudadana o la crítica periodística.

En particular, el TEPJF consideró que la metodología podía generar incertidumbre entre quienes realizan labores informativas, debido a que expresiones sujetas a interpretación podrían quedar registradas oficialmente como mecanismos de descalificación.

El Tribunal puso la libertad de expresión en el centro del debate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, la Sala Superior determinó dejar sin efectos la variable controvertida y el método utilizado para evaluarla.

INE prepara informe sobre cambios al monitoreo de medios

Tras conocer la sentencia, el Comité de Radio y Televisión del INE informó que dará seguimiento formal al cumplimiento de la resolución.

El instituto publicará la modificación en el apartado correspondiente de su página de internet y notificará a las instituciones académicas y autoridades electorales locales involucradas en el diseño y aplicación de la metodología.

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Asimismo, el Comité presentará en su próxima sesión ordinaria un informe detallado sobre las acciones realizadas para cumplir con el fallo del TEPJF.

Con este ajuste, el INE busca mantener la metodología de monitoreo de noticias para las elecciones federales de 2027 dentro de los parámetros establecidos por la autoridad jurisdiccional, al tiempo que garantiza certeza jurídica y transparencia en el seguimiento de la cobertura electoral.