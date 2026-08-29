Caos en CDMX: fuerte lluvia inunda la Calzada Ignacio Zaragoza y afecta al Metro

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La tarde de este viernes 28 de agosto, una intensa lluvia volvió a generar complicaciones en distintos puntos de la CDMX, con una de las mayores afectaciones concentrada en la Calzada Ignacio Zaragoza.

La acumulación de agua provocó dificultades para la circulación y también tuvo repercusiones en el servicio del Metro, particularmente en una de las zonas con mayor movimiento vehicular y de transporte público del oriente de la capital.

Mientras las autoridades atendían los puntos afectados, automovilistas y usuarios del transporte tuvieron que enfrentar las consecuencias de las condiciones climáticas.

La Calzada Ignacio Zaragoza queda bajo el agua por la fuerte lluvia

Uno de los puntos más afectados se ubicó a la altura del Puente de La Concordia, en dirección hacia Los Reyes y La Paz, dentro de la alcaldía Iztapalapa.

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La cantidad de agua acumulada complicó considerablemente el paso de vehículos y peatones, además de generar un importante rezago en la circulación rumbo a la autopista México-Puebla.

Así quedó el lugar (redes sociales)

La situación alcanzó tal nivel que algunas personas tuvieron que buscar una alternativa poco habitual para poder avanzar.

De acuerdo con imágenes difundidas durante la emergencia, varios peatones caminaron sobre el muro que divide la Calzada Ignacio Zaragoza de la zona del Metro, con el objetivo de evitar atravesar el agua acumulada sobre la vialidad y llegar al otro lado.

La escena reflejó las dificultades que enfrentaron quienes intentaban regresar a sus hogares durante la tarde.

Automovilistas, usuarios del transporte público y motociclistas quedaron expuestos a las complicaciones provocadas por la inundación, mientras elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron labores de vialidad para prevenir accidentes y auxiliar a los conductores.

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La afectación también se extendió hacia la salida de la capital con dirección a la México-Puebla, por lo que las autoridades recomendaron tomar precauciones y considerar vías alternas como Eje 6 Oriente y avenida Texcoco.

La acumulación de agua convirtió algunos puntos de Zaragoza en zonas prácticamente intransitables, aumentando los tiempos de traslado en una de las principales vías del oriente de la ciudad.

La Línea A del Metro también resulta afectada por la inundación

La fuerte lluvia no solo complicó la circulación sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, sino que también provocó afectaciones en la Línea A del Metro CDMX.

El ingreso de agua a la zona de vías obligó a modificar temporalmente la operación, por lo que los trenes únicamente circularon entre Pantitlán y Guelatao, mientras permaneció suspendido el servicio de Guelatao hacia La Paz.

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Ante esta situación, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) desplegó unidades para apoyar a las personas que necesitaban continuar su recorrido por el tramo afectado.

El servicio de apoyo se estableció entre Guelatao y Santa Martha, mientras personal del Metro trabajaba con equipos de bombeo para retirar el agua acumulada y buscar las condiciones necesarias para recuperar la operación completa de la Línea A.

La interrupción del servicio representó una complicación adicional para quienes regresaban a sus hogares durante la tarde y noche, debido a que la Calzada Ignacio Zaragoza también presentaba importantes acumulaciones de agua.

La combinación entre la afectación vial y la suspensión parcial del Metro dificultó los traslados hacia municipios del oriente del Valle de México, entre ellos Nezahualcóyotl, Ixtapaluca y Chalco.

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La situación se presentó mientras las autoridades mantenían medidas preventivas por las condiciones meteorológicas. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó las alertas Amarilla y Naranja debido a la posibilidad de lluvias fuertes y caída de granizo, con precipitaciones estimadas de entre 15 y 29 milímetros.

Por ahora, la prioridad de los equipos de emergencia y del personal del transporte público se concentró en atender los puntos con mayor acumulación de agua, facilitar el desplazamiento de los usuarios y recuperar las condiciones de movilidad en una de las principales rutas de entrada y salida del oriente de la CDMX.

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