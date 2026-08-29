Sorteo Superior 2896: Resultados viernes 28 de agosto del 2026 de la Lotería Nacional

Créditos: Lotería Nacional

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El Sorteo Superior reparte 17 millones de pesos divididos en dos series cada viernes a las 20:00 en el Salón de Sorteos del Edificio Édison en CDMX. Este juego, organizado por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, se ha consolidado como uno de los más emblemáticos y populares del país gracias a su historia y a la magnitud de sus premios.

Resultados del Sorteo Superior del 28 de agosto de 2026

(Cuartoscuro)

Los resultados se irán actualizando.

Premio mayor de 17 millones de pesos: 45229

Premio de 1 millón 440 mil pesos: 49078

Premio de 275 mil pesos: 32810

Premio de 275 mil pesos: 13749

Premio de 275 mil pesos: 44111

Premio de 275 mil pesos: 48157

Premio de 144 mil pesos: 31102

Premio de 144 mil pesos: 46181

Premio de 144 mil pesos: 24777

Premio de 144 mil pesos: 31446

Premio de 90 mil pesos: 24955

Premio de 90 mil pesos: 34683

Premio de 90 mil pesos: 11658

Premio de 90 mil pesos: 26120

Premio de 90 mil pesos: 56914

Premio de 90 mil pesos: 41855

Premio de 90 mil pesos: 19767

Premio de 90 mil pesos: 27509

Premio de 90 mil pesos: 47228

Premio de 90 mil pesos: 23442

Reintegros 9 y 8

10° ANIVERSARIO LUCTUOSO JUAN GABRIEL

Este cachito de la Lotería Nacional rinde un homenaje conmemorativo a Juan Gabriel, nombre artístico de Alberto Aguilera Valadez, con motivo del décimo aniversario de su fallecimiento. A través del Sorteo Superior número 2896, la institución reconoce el enorme legado musical y la trayectoria de este emblemático cantautor, intérprete y productor mexicano, cuyas composiciones siguen vigentes en la cultura popular y forman parte de la identidad artística de México en todo el mundo.

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La estructura del Sorteo Superior

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Este sorteo involucra 60,000 números (billetes) que van del 00001 al 60,000, divididos en dos series. Cada billete se compone de 20 cachitos, y los participantes pueden comprar desde un cachito hasta las dos series completas.

El costo por jugar el Sorteo superior de la Lotería Nacional es:

Un cachito: $ 40 MXN .

Una serie (20 cachitos): $ 800 MXN .

Dos series (40 cachitos): $1,600 MXN.

Este concurso ofrece un total de 12,896 premios y reintegros, con un monto global de más de 51 millones de pesos por sorteo.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

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Dónde cobrar:

Premios menores de hasta 10 mil pesos En expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Los recursos de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

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Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para el gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.