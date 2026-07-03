Sheinbaum adelantó revisión a informe de la ASF sobre Cuenta Pública 2025 tras la presentación de denuncias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fueron motivo de cuestionamiento hacia la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina de este jueves 2 de julio, debido a que el daño estimado supera los 600 millones de pesos, por lo que la mandataria anunció que revisará el informe antes de pronunciarse con detalle.

Cabe recordar que, la ASF presentó el pasado 30 de junio ante la Cámara de Diputados la Primera Entrega de Informes Individuales de la Cuenta Pública 2025, con 21 denuncias penales por un posible daños al erario y 30 expedientes de responsabilidades administrativas graves derivadas de colusión y contratación indebida en procedimientos de adquisición pública.

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Sheinbaum pide esperar revisión antes de dar detalles sobre las denuncias

La presidenta explicó que algunas de las observaciones corresponden tanto a la gestión del exmandatario Andrés Manuel López Obrador como a los primeros tres meses de su propia administración, ya que asumió el cargo el 1 de octubre de 2024: “Hay que ver en qué parte se presentan denuncias. Apenas lo presentó ayer, no tendríamos los detalles”.

Sheinbaum explicó que el proceso contempla una fase posterior a la presentación del informe en la que los entes auditados —estados, municipios, alcaldías o secretarías federales— tienen un plazo para solventar las observaciones. Solo cuando esas observaciones no pueden resolverse, la ASF procede a presentar denuncias penales o expedientes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

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Primer informe de la Cuenta Pública 2025 deja fuera gasto de secretarías y proyectos de Sheinbaum. (Fotos: Reuters/ASF) (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Vamos a revisarlo antes de poder comunicar con más detalle, vamos a revisar, apenas se presentó ayer. Y con gusto invitamos a Raquel Buenrostro también para que pueda dar la información”, señaló la mandataria.

El auditor presentó 21 denuncias penales y abrió 31 expedientes de investigación

El auditor superior Aureliano Hernández Palacios Cardel, al comparecer ante la Cámara de Diputados, informó que la ASF dio inicio a 31 expedientes de investigación sobre entes de los tres órdenes de gobierno, en uso de las nuevas facultades aprobadas el 21 de abril pasado que permiten investigar sin necesidad de seguir el proceso tradicional de auditoría.

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Entre los resultados presentados destacan:

21 denuncias penales por un posible daño estimado en más de 600 millones de pesos.

30 expedientes de responsabilidades administrativas graves por colusión y contratación indebida en compras públicas.

Verificación de 29 mil 736 transferencias de recursos a los 2 mil 478 entes municipales y de alcaldías del país.

Recuperación de recursos que no habían sido efectivamente transferidos a municipios, con solo 1.4 millones de pesos pendientes de aclarar de un universo de más de 300,000 millones de pesos distribuidos.

Programación de 2 mil 244 auditorías para el ciclo en curso, incluyendo la revisión de mil 733 entes públicos de todos los órdenes de gobierno.

Tensión en Calzada de Tlalpan: chocan madres buscadoras y policías tras manifestación previo al partido México contra Ecuador. (Foto: Cámara de Diputados)

La reforma de abril amplió las facultades de la ASF para fiscalizar sin proceso previo

El nuevo modelo de fiscalización tiene como base el cambio legislativo aprobado el 21 de abril de 2025, que el propio auditor describió como “el más importante en materia de fiscalización de los últimos años”. La reforma otorga a la ASF herramientas para detectar, prevenir y sancionar el mal uso de recursos públicos sin esperar la conclusión de un proceso de auditoría completo.

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Hernández Palacios Cardel, quien cumplió 100 días al frente de la ASF al momento de la comparecencia, presentó además un nuevo formato de informe con enfoque ciudadano, integrado por un resumen accesible y un informe individual de auditoría con narrativa dirigida a la población general. En el ámbito federal, el programa contempla 209 auditorías a dependencias del gobierno central.