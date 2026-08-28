UIF acuerda con Pemex y Hacienda acceder a información de empresas para detectar contrabando de combustible

Omar Reyes Colmenares, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante la mañanera del pueblo de este 28 de agosto en Palacio Nacional. (Presidencia)

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Omar Reyes Colmenares, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció un acuerdo con Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Hacienda para la detección de contrabando de combustible en empresas del sector.

“Con respecto al convenio que firmamos con Pemex, es efectivamente para que pueda tener acceso a información que ellos nos requieran cuando quieran verificar alguna empresa que quiera contratar con Petróleos Mexicanos o que nosotros tengamos acceso a información de Petróleos Mexicanos para poder identificar cualquier riesgo que pueda poner, cualquier riesgo que pueda poner en duda la credibilidad de Petróleos Mexicanos”, declaró durante la mañanera del pueblo de este 28 de agosto en Palacio Nacional.

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UIF, Hacienda y Pemex firman convenio para combatir el huachicol fiscal

La SHCP y Pemex reforzaron su colaboración institucional al firmar un convenio para el intercambio de información gestionado por la Unidad de Inteligencia Financiera, el cual busca mejorar la coordinación y establecer mecanismos ágiles y eficaces para el cumplimiento de atribuciones en ambas entidades.

Con este pacto, la empresa petrolera entregará al organismo datos financieros, económicos, contables, jurídicos y administrativos. Con estos datos podrán identificar y prevenir operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita, así como hechos de corrupción, fraude o robo de hidrocarburos. A su vez, la UIF compartirá productos de inteligencia con Pemex, con el objetivo de fortalecer la prevención y evaluación de riesgos en las actividades financieras de la empresa y sus filiales.

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La colaboración se inserta en los trabajos del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles, donde se articulan capacidades para detectar redes vinculadas con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos. El intercambio de información y la capacitación conjunta buscan desarticular las estructuras financieras, logísticas y comerciales que sostienen el huachicol fiscal.

Con estas acciones, estas organizaciones consolidan la protección del sistema financiero y de los recursos estratégicos nacionales, en línea con la política energética conducida por la Secretaría de Energía. Además, el convenio responde a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), contribuyendo a la denuncia de posibles hechos de corrupción y otras conductas que puedan afectar al sector energético y al patrimonio del Estado mexicano.

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