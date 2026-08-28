Europa League 2026-27: definidos los rivales que enfrentarán Mateo Chávez, Hormiga González y Julián Araujo

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El sorteo de la Europa League 2026-27 ya definió el panorama que afrontarán los futbolistas mexicanos que participarán en la competencia.

Mateo Chávez, Armando ‘Hormiga’ González y Julián Araujo ya saben qué equipos enfrentarían durante la fase de liga con AZ Alkmaar, Olympiacos y Bournemouth, respectivamente.

Mateo Chávez tendrá a Juventus y Benfica en el camino

El AZ Alkmaar tendrá una fase de liga con enfrentamientos ante equipos de distintos países. Entre los encuentros que más destacan aparecen los duelos contra Juventus y Benfica, dos de los nombres más importantes que tendrá enfrente el conjunto neerlandés.

El calendario también contempla partidos ante GNK Dinamo, Sparta Praha, Sturm Graz, Sunderland, Hapoel Beer Sheva y Ararat Armenia.

Los rivales del AZ Alkmaar serán:

Juventus

Benfica

GNK Dinamo

Sparta Praha

Sturm Graz

Sunderland

Hapoel Beer Sheva

Ararat Armenia

De esta manera, Mateo Chávez tendrá la posibilidad de medirse ante algunos clubes con amplia experiencia en competencias europeas.

Hormiga González se encontrará con el Milan

La primera aventura europea de Armando González con el Olympiacos también tendrá como escenario la Europa League. El delantero mexicano tendrá entre sus posibles partidos uno de especial relevancia frente al AC Milan.

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El cuadro griego también quedó emparejado con Marsella y Rennes, además de Sparta Praha, Jagiellonia, Celje, Hoffenheim y Torrense.

Estos son los rivales que tendrá el Olympiacos:

AC Milan

Marsella

Sparta Praha

Rennes

Jagiellonia

Celje

Hoffenheim

Torrense

Así, la ‘Hormiga’ tendrá en su primera temporada con el conjunto griego la posibilidad de enfrentarse a clubes de diferentes ligas del futbol europeo.

Julián Araujo y los rivales del Bournemouth

El Bournemouth también quedó con una serie de enfrentamientos definidos para esta edición de la Europa League. Entre ellos sobresalen los partidos contra AC Milan y Real Sociedad, además de un duelo frente al Celta de Vigo.

El conjunto inglés completará su participación en esta fase ante Viktoria Plzen, Sparta Praha, Sturm Graz, Hapoel Beer Sheva y Lillestrom.

La lista completa es:

AC Milan

Real Sociedad

Viktoria Plzen

Sparta Praha

Sturm Graz

Celta de Vigo

Hapoel Beer Sheva

Lillestrom

En el caso de Julián Araujo, su participación todavía no está garantizada debido a que su futuro con el Bournemouth permanece en el aire y actualmente se encuentra lesionado.

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