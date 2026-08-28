México Deportes

Europa League 2026-27: definidos los rivales que enfrentarán Mateo Chávez, Hormiga González y Julián Araujo

El torneo europeo ya definió sus cruces y los mexicanos que participarán ya conocen el panorama de sus equipos

Tres futbolistas con uniformes deportivos posan frente a la cancha iluminada de un estadio de fútbol nocturno lleno de aficionados.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El sorteo de la Europa League 2026-27 ya definió el panorama que afrontarán los futbolistas mexicanos que participarán en la competencia.

Mateo Chávez, Armando ‘Hormiga’ González y Julián Araujo ya saben qué equipos enfrentarían durante la fase de liga con AZ Alkmaar, Olympiacos y Bournemouth, respectivamente.

Mateo Chávez tendrá a Juventus y Benfica en el camino

La directiva del club está muy contenta con la adquisición del mexicano y confían en que se adaptará muy pronto.

El AZ Alkmaar tendrá una fase de liga con enfrentamientos ante equipos de distintos países. Entre los encuentros que más destacan aparecen los duelos contra Juventus y Benfica, dos de los nombres más importantes que tendrá enfrente el conjunto neerlandés.

El calendario también contempla partidos ante GNK Dinamo, Sparta Praha, Sturm Graz, Sunderland, Hapoel Beer Sheva y Ararat Armenia.

Los rivales del AZ Alkmaar serán:

  • Juventus
  • Benfica
  • GNK Dinamo
  • Sparta Praha
  • Sturm Graz
  • Sunderland
  • Hapoel Beer Sheva
  • Ararat Armenia

De esta manera, Mateo Chávez tendrá la posibilidad de medirse ante algunos clubes con amplia experiencia en competencias europeas.

Hormiga González se encontrará con el Milan

El mexicano ya se encuentra entrenando con el equipo griego.

La primera aventura europea de Armando González con el Olympiacos también tendrá como escenario la Europa League. El delantero mexicano tendrá entre sus posibles partidos uno de especial relevancia frente al AC Milan.

PUBLICIDAD

El cuadro griego también quedó emparejado con Marsella y Rennes, además de Sparta Praha, Jagiellonia, Celje, Hoffenheim y Torrense.

Estos son los rivales que tendrá el Olympiacos:

  • AC Milan
  • Marsella
  • Sparta Praha
  • Rennes
  • Jagiellonia
  • Celje
  • Hoffenheim
  • Torrense

Así, la ‘Hormiga’ tendrá en su primera temporada con el conjunto griego la posibilidad de enfrentarse a clubes de diferentes ligas del futbol europeo.

Julián Araujo y los rivales del Bournemouth

Imagen NSMA6G5NFNBXFDGZ67ZYPGAH2I

El Bournemouth también quedó con una serie de enfrentamientos definidos para esta edición de la Europa League. Entre ellos sobresalen los partidos contra AC Milan y Real Sociedad, además de un duelo frente al Celta de Vigo.

El conjunto inglés completará su participación en esta fase ante Viktoria Plzen, Sparta Praha, Sturm Graz, Hapoel Beer Sheva y Lillestrom.

La lista completa es:

  • AC Milan
  • Real Sociedad
  • Viktoria Plzen
  • Sparta Praha
  • Sturm Graz
  • Celta de Vigo
  • Hapoel Beer Sheva
  • Lillestrom

En el caso de Julián Araujo, su participación todavía no está garantizada debido a que su futuro con el Bournemouth permanece en el aire y actualmente se encuentra lesionado.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Mateo ChávezArmando GonzálezJulián AraujoMexicanos en EuropaEuropa Leaguemexico-noticiasmexico-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sheinbaum pide no confundir leyes migratorias con racismo y discriminación hacia mexicanos en EEUU

Llamó a fortalecer los vínculos con los migrantes mexicanos en el marco del concurso México Canta

Sheinbaum pide no confundir leyes migratorias con racismo y discriminación hacia mexicanos en EEUU

La canción que Juan Gabriel compuso para Televisa con una sola misión: ganarle el rating a TV Azteca

El arreglista Eduardo Magallanes reveló los detalles de una de las colaboraciones más recordadas entre ambos

La canción que Juan Gabriel compuso para Televisa con una sola misión: ganarle el rating a TV Azteca

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 28 de agosto

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 28 de agosto

Disney llega este fin de semana a la CDMX con experiencia gratis inspirada en sus princesas: lugar, horario y cómo llegar

La activación del Mes de las Princesas no pide inscripción en línea ni costo; la anotación se hace al llegar a cada dinámica y depende de disponibilidad, por lo que se sugiere presentarse con anticipación este 29 y 30 de agosto

Disney llega este fin de semana a la CDMX con experiencia gratis inspirada en sus princesas: lugar, horario y cómo llegar

Manuel López San Martín llega a ‘Hechos’ de TV Azteca: este es el horario tras versiones sobre relevo a Javier Alatorre

En días recientes, la periodista Ana María Alvarado señaló que el conductor de ADN 40 tomaría un importante lugar en la televisora

Manuel López San Martín llega a ‘Hechos’ de TV Azteca: este es el horario tras versiones sobre relevo a Javier Alatorre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así cayó “La China”, presunta líder criminal vinculada al CJNG y al asesinato del alcalde de Temoac

Así cayó “La China”, presunta líder criminal vinculada al CJNG y al asesinato del alcalde de Temoac

Gobierno de México aún espera pago pendiente de García Luna y va por más propiedades de la familia Weinberg

El esquema de fraude con el que García Luna robó millones de dólares del erario después de ser secretario de Seguridad

Policías de la CDMX localizan cartuchos oxidados en Azcapotzalco, zona con antecedentes de violencia armada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de agosto: cae Hugo Alexis de la Unión Tepito

ENTRETENIMIENTO

Carín León, Christian Nodal y Marco Antonio Solís encabezarán la Feria Internacional de Yucatán 2026

Carín León, Christian Nodal y Marco Antonio Solís encabezarán la Feria Internacional de Yucatán 2026

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Brianda Deyanara y Gema Garoa son retadoras por la salvación

La canción que Juan Gabriel compuso para Televisa con una sola misión: ganarle el rating a TV Azteca

Manuel López San Martín llega a ‘Hechos’ de TV Azteca: este es el horario tras versiones sobre relevo a Javier Alatorre

Es oficial, Los Looney Tunes llegan a la Cineteca Nacional con el estreno de Coyote Vs. Acme: fechas, sedes y horarios

DEPORTES

Erik Lira se va de Cruz Azul: reportan que Mónaco ya tendría acuerdo por el futbolista mexicano

Erik Lira se va de Cruz Azul: reportan que Mónaco ya tendría acuerdo por el futbolista mexicano

América ya tiene fecha límite: ¿hasta cuándo puede responder al Ajax por Brian Rodríguez?

América vs Puebla, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX

Los números de Brian Rodríguez con América que explican por qué lo quiere el Ajax

Yanet García revela que tuvo romance con un futbolista mundialista y desata sospechas: ¿Quién fue?