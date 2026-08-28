Disney llega este fin de semana a la CDMX con experiencia gratis inspirada en sus princesas: lugar, horario y cómo llegar

La activación “Disney Princesa: Crea Tu Mundo” llega al Parque La Mexicana como parte del Mes de las Princesas, la campaña con la que la compañía celebra el legado de una de sus franquicias más longevas (Disney Japan/ Kuraudia Co)

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Disney llevará este fin de semana a la Ciudad de México una experiencia gratuita inspirada en sus princesas más queridas, con talleres, manualidades y escenarios temáticos diseñados para toda la familia.

La activación “Disney Princesa: Crea Tu Mundo” llega al Parque La Mexicana como parte del Mes de las Princesas, la campaña con la que la compañía celebra el legado de una de sus franquicias más longevas. El acceso no tiene costo y no requiere registro previo en línea.

Parque la Mexicana/Redes sociales

Fechas, horarios y cómo registrarse

El registro es presencial y gratuito: se realiza directamente en la zona de cada actividad al momento de llegar. El cupo es limitado, por lo que se recomienda asistir con anticipación. (Parque la Mexicana/Disney)

El evento se realizará el sábado 29 y domingo 30 de agosto en la Plaza Mirador, dentro del parque ubicado en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Las puertas abren a las 10:00 y cierran a las 18:00 horas; el último acceso es a las 17:00.

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El registro es presencial y gratuito: se realiza directamente en la zona de cada actividad al momento de llegar. El cupo es limitado, por lo que se recomienda asistir con anticipación.

Qué ofrece la experiencia

Tanto el evento como el Parque La Mexicana admiten mascotas, con la condición de que los animales lleven collar y sus dueños recojan sus desechos. (Parque la Mexicana/Redes sociales)

El espacio está inspirado en Rapunzel, Moana, Cenicienta y Ariel, y propone dinámicas creativas para los asistentes: manualidades, diseño de accesorios, personalización de recuerdos y fotografías en escenarios temáticos.

El recinto contará con zona de descanso y es accesible para personas con movilidad reducida. Tanto el evento como el Parque La Mexicana admiten mascotas, con la condición de que los animales lleven collar y sus dueños recojan sus desechos.

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También está permitido asistir con niñas y niños caracterizados como sus princesas favoritas.

Estaciones temáticas y medidas de accesibilidad

El recinto contará con zona de descanso y es accesible para personas con movilidad reducida. Tanto el evento como el Parque La Mexicana admiten mascotas, con la condición de que los animales lleven collar y sus dueños recojan sus desechos. (Disney/Parque la Mexicana)

Cada princesa tendrá su propio espacio dentro del recorrido. En la estación de Rapunzel, los visitantes podrán fabricar una linterna flotante inspirada en Enredados. La de Moana invita a diseñar accesorios con brillos y stencils, mientras que la de Cenicienta permite decorar un paliacate y una gargantilla en compañía de las mascotas.

Disney también anunció una actividad sorpresa que no ha revelado en qué consistirá. Dentro del recinto se colocarán señalizaciones y tótems para guiar a los asistentes desde la entrada del parque hasta el Jardín Plaza Mirador.

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El evento contempla medidas de inclusión: habrá fila prioritaria para personas con discapacidad, personas neurodivergentes, adultos mayores y mujeres embarazadas. Además, se pondrán a disposición tarjetas con pictogramas para facilitar la comprensión de las actividades.

La campaña detrás del evento

La activación en la Ciudad de México forma parte del “Mes de las Princesas” de The Walt Disney Company, una campaña global bajo el concepto Crea Tu Mundo.

“La fortaleza y vigencia de Disney Princesa radica en su capacidad de evolucionar junto a las nuevas generaciones”, afirmó Joanna Balikian, Senior Vice President de Brand Management de la compañía, al presentar la iniciativa.

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La campaña incluye el cortometraje “Siempre Princesa”, dirigido por la cineasta Alex Prager y disponible en Disney+, YouTube y los canales lineales de Disney Channel y Disney Junior. La producción narra la amistad de dos niñas unidas por su amor a los personajes y fue filmada con técnicas artesanales: maquetas a gran escala, marionetas diseñadas a mano y una banda sonora interpretada por una orquesta de 56 músicos en vivo.

“La fortaleza y vigencia de Disney Princesa radica en su capacidad de evolucionar junto a las nuevas generaciones”, afirmó Joanna Balikian, Senior Vice President de Brand Management de la compañía, al presentar la iniciativa. (Gemini)

Contenidos y productos de la temporada

Disney+ suma a la celebración nuevos episodios de Princesita Sofía: Magia Real y el especial animado LEGO Disney Princesa: Caos Mágico, disponible desde el 21 de agosto, donde Ariel, Jasmín, Mulán, Moana, Rapunzel, Blanca Nieves y Tiana enfrentan una tormenta que desata el caos en un castillo.

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A fines de agosto se estrenan en Latinoamérica dos videos en los canales de YouTube @DisneyJRLA y @DisneyKidsLA: uno recorre los mundos de origen de cada princesa y otro muestra las pasiones que las unen como personajes.

La línea de productos de la temporada abarca juguetes, moda, accesorios y decoración para el hogar, con presencia en puntos de venta de México.

Cómo llegar al Parque La Mexicana

El parque se encuentra en Av. Luis Barragán 505, colonia Contadero, alcaldía Cuajimalpa de Morelos, código postal 05348.

Quienes vayan en transporte público pueden tomar el Metro hasta las estaciones Tacubaya (Línea 9) u Observatorio (Línea 1) y abordar un camión con dirección a Contadero. La bajada es en Parque La Mexicana; desde ahí, hay que ubicar la Plaza Mirador dentro del recinto.

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