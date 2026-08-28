Sheinbaum pide no confundir leyes migratorias con racismo y discriminación hacia mexicanos en EEUU

Sheinbaum llama a fortalecer vínculos con migrantes

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La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a fortalecer los vínculos con los migrantes mexicanos que se encuentran en Estados Unidos y pidió unidad en el marco del concurso México Canta, que busca fortalecer las raíces mexicanas en jóvenes que radican en el extranjero.

Durante la conferencia matutina de este viernes 28 de agosto, la mandataria subrayó que no se debe confundir la aplicación de leyes migratorias con el racismo o la discriminación hacia las y los mexicanos que viven en el país vecino.

Relación entre México y Estados Unidos: migración, racismo y vínculos familiares

Sheinbaum explicó que existe “algo muy especial” en la relación entre México y Estados Unidos, particularmente en las experiencias de los migrantes y sus familias. La presidenta sostuvo que, aunque todos los países cuentan con reglas migratorias, esto “no significa que eso se traduzca en racismo, en ver menos a las y los mexicanos, porque el trabajo que hacen allá es muy importante para nuestras familias, pero también para la economía de Estados Unidos”.

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La mandataria reconoció que las acciones recientes de ICE han sido dolorosas y violatorias de derechos humanos, y aseguró que para el gobierno mexicano es motivo de orgullo la presencia de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos. “La reivindicación de nuestras paisanas y paisanos es muy importante en este momento y el vínculo que queremos que siempre tengan con su país”, afirmó.

Los concursantes buscarán llegar a los primeros lugares para obtener la exposición y el premio. (Captura de Video Conferencia Matutina)

Inclusión de artistas mexicanos en el extranjero en concursos culturales

La presidenta destacó que muchos migrantes han mantenido la lengua, la música y la identidad mexicana, aún después de varias generaciones en el extranjero. “Allá hay muchos grupos mexicanos. Los Tigres del Norte se hicieron allá, porque allá los escuchan, y muchos otros grupos se han hecho allá, y son grupos que han ido a tocar a la Casa Blanca con distintos presidentes”, mencionó.

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Además, Sheinbaum resaltó que existe un reconocimiento especial para las y los jóvenes de origen mexicano, muchos de ellos con doble nacionalidad y descendientes de personas que migraron hace décadas: “Nacieron en Estados Unidos por segunda, tercera generación, pero decidieron también, porque así lo permiten las leyes mexicanas, ser mexicanos también”.

En respuesta a la propuesta de ampliar el certamen “México Canta” a mexicanos residentes en otras regiones del mundo, la presidenta señaló que “pueden participar si viven en otros lados del mundo, pero ese en particular (Estados Unidos) es un vínculo muy importante”. Subrayó que la hermandad y el reconocimiento hacia quienes han migrado son una prioridad para su administración, especialmente para que las nuevas generaciones mantengan un lazo sólido con México.

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