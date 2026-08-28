México

Asesinaron exdirigente del PRI en Teopisca, Chiapas: detuvieron a su hijo

Mario Ballinas Ramos fue asesinado la madrugada del jueves dentro de su casa, actualmente era director de una secundaria

Mario Nabbilas fue exdirigente del PRI en Chiapas y director de una secundaria, fue asesinado y su hijo detenido para ser investigado Foto: Fiscalía y Facebook
Mario Nabbilas fue exdirigente del PRI en Chiapas y director de una secundaria, fue asesinado y su hijo detenido para ser investigado Foto: Fiscalía y Facebook
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Mario Ballinas Ramos fue asesinado la madrugada del jueves dentro de su casa en Teopisca, Chiapas, en un ataque que dejó además a una persona detenida en la región Altos, donde el exdiputado local y exdirector escolar era una figura conocida en la vida pública.

El crimen ocurrió alrededor de las 04:00 horas, cuando sujetos desconocidos entraron a la vivienda y le dispararon. La autoridad estatal indicó que hay un detenido, que la investigación sigue abierta para establecer cómo se ejecutó el ataque, identificar a todos los participantes y determinar el móvil, sin embargo extraoficialmente medios locales señalaron que su hijo fue detenido y es investigado.

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El fiscal general de Chiapas, Jorge Llaven Abarca, informó que la causa de muerte fue una hemorragia provocada por un disparo de arma de fuego en la cavidad torácica. Después del homicidio, elementos de seguridad, peritos y agentes de investigación acudieron al domicilio para las primeras diligencias.

La Fiscalía General del Estado sostuvo que ya había una persona detenida por su presunta relación con el asesinato. El fiscal añadió que existían avances en las pesquisas ministeriales y policiacas, y advirtió que los responsables enfrentarían a la justicia.

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Ballinas Ramos había combinado la docencia con la política local

Mario Ballinas Ramos desarrolló una trayectoria de cerca de 20 años en la enseñanza. Durante ese periodo fue maestro de varias generaciones y también director de la Escuela Secundaria Técnica número 40, ubicada en la cabecera municipal de Teopisca, a poco más de 30 kilómetros de San Cristóbal de Las Casas.

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Apenas en febrero pasado se había jubilado de ese cargo. En esa ceremonia participaron profesores, personal administrativo y alumnos de la institución, con lo que cerró formalmente una etapa ligada a la vida escolar del municipio.

Su presencia pública no se limitó a las aulas. También militó en el PRI en Teopisca y ocupó primero una diputación local suplente.

Más tarde asumió la titularidad del cargo cuando el entonces legislador Sergio Lobato García solicitó licencia para buscar una diputación federal. Esa transición lo colocó como exdiputado local y como una figura reconocible dentro de la política municipal.

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Habitantes de Teopisca señalaron que, después de su retiro del ámbito educativo, analizaba la posibilidad de competir otra vez por un cargo de elección popular en el municipio. Esa intención no fue confirmada de manera oficial, pero formaba parte de los comentarios entre pobladores tras su jubilación.

El asesinato ocurrió en un municipio bajo presión por la violencia

El homicidio se registró en un contexto de inseguridad que ya preocupaba a habitantes de Teopisca. En esa zona se había señalado la presencia y disputa de grupos del crimen organizado, un factor que mantenía tensión entre la población.

La autoridad estatal no informó públicamente si esa disputa estaba vinculada con el asesinato del exfuncionario y maestro. Por esa razón, la indagatoria se mantuvo enfocada en reconstruir las circunstancias del ataque y en definir el móvil con base en pruebas ministeriales.

Dos coches de policía con luces rojas y azules intermitentes, cinta policial amarilla, varios agentes de policía y una casa de ladrillo por la noche.
Elementos de seguridad resguardan la vivienda en la colonia Antonio Cárdenas, Saltillo, donde ocurrió un ataque y el asesinato de tres personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso causó consternación entre vecinos del municipio, donde Ballinas Ramos era identificado por su paso por la secundaria técnica y por su actividad partidista. Su asesinato ocurrió además en días previos a la celebración patronal de San Agustín, una fecha de peso para la comunidad.

La respuesta oficial incluyó el despliegue de personal de seguridad y de investigación en el lugar de los hechos. Ese operativo inicial permitió asegurar la escena y avanzar en la integración de la carpeta correspondiente.

La Fiscalía estatal sostuvo que las indagatorias continuarían hasta ubicar a todos los responsables. También precisó que la persona arrestada había sido señalada solo como presuntamente involucrada, por lo que su situación jurídica dependería del avance del proceso.

El dato central del caso fue que Ballinas Ramos, exdiputado local, exdirigente priista en Teopisca y exdirector de secundaria, fue asesinado dentro de su domicilio por un disparo de arma de fuego. La consecuencia inmediata fue la apertura de una investigación por homicidio y la detención inicial de un sospechoso.

Su muerte condensó dos dimensiones de su trayectoria pública: la educativa y la política. Por un lado, dejó el antecedente de un profesor que acababa de jubilarse tras dos décadas en la secundaria técnica; por otro, el de un exlegislador local que todavía era mencionado como posible aspirante a un nuevo cargo municipal.

• Mario Ballinas Ramos fue asesinado de un disparo dentro de su domicilio en Teopisca durante la madrugada del jueves.• La Fiscalía de Chiapas informó que una persona fue detenida por su presunta participación en el homicidio.• El exfuncionario había sido director de la Secundaria Técnica 40 durante cerca de 20 años y también ocupó una diputación local.

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