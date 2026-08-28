El esquema de fraude con el que García Luna robó millones de dólares del erario público después de ser secretario de Seguridad

FOTO DE ARCHIVO: El exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, aparece sentado en el tribunal federal de Brooklyn durante la selección del jurado para el juicio por cargos de narcotráfico en Nueva York, Estados Unidos, el 17 de enero de 2023, en este dibujo de la sala del tribunal. REUTERS/Jane Rosenberg/Foto de archivo. Para acompañar el informe especial USA-MEXICO/CIA

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Omar Reyes Colmenares, director de la Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer la mañana de este viernes en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el seguimiento legal del caso vinculado con Genaro García Luna, derivado de la denuncia presentada el 21 de septiembre de 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del análisis que permitió identificar un esquema relacionado con el desvío de recursos públicos y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita:

Configuración del esquema — 2008–2018

Celebración de contratos entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y empresas vinculadas por $403,937,741 USD

Presunta simulación de prestación de servicios

Participación coordinada de servidores públicos y particulares

Uso de empresas fachada (incluida NUNVAV, INC.)

Denuncia — 2019–2021

La UIF presentó denuncia penal ante la FGR en diciembre de 2019 y demanda civil en Florida, EEUU, en septiembre de 2021

Identificación de flujos financieros atípicos

Coordinación interinstitucional (UIF – FGR – SAT – CNBV)

Judicialización — 2023

Órdenes de aprehensión contra 61 personas

Ejecución de 17 detenciones relevantes

Inicio de audiencias iniciales y formulación de imputación

Consolidación procesal — 2025

Presentación de nueva demanda civil en Florida, EEUU, en noviembre de 2025

Asistencia jurídica internacional con: Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador

Caso civil cerrado — 2026

Sentencia definitiva del caso Weinberg en Tribunal de Florida, EEUU, por un total aproximado de $578.5 millones USD

Resultados de la UIF acumulados entre octubre de 2024 y agosto de 2026

Los resultados y cifras que se presentan corresponden a personas vinculadas con actividades de delincuencia organizada:

Cuentas bloqueadas: 24,622 (7 mil 681 corresponden a integrantes de organizaciones criminales)

Pesos bloqueados: 8,670,814,057

Sujetos incorporados: 2,395

Impacto

Se debilita la estructura económica de las organizaciones criminales

Se fortalece la coordinación institucional

Se impide el uso del sistema financiero para actividades ilícitas

Inteligencia que protege a México

¿Qué hace la UIF?

Detectamos operaciones financieras inusuales

Analizamos la información y generamos inteligencia

Incorporamos a los sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB)

Coadyuvamos con las autoridades del Gabinete de Seguridad

Sujetos incorporados a la LPB por año 2024: 18 2025: 730 2026: 1,647