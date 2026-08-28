México

Manuel López San Martín llega a ‘Hechos’ de TV Azteca: este es el horario tras versiones sobre relevo a Javier Alatorre

En días recientes, la periodista Ana María Alvarado señaló que el conductor de ADN 40 tomaría un importante lugar en la televisora

manuel lopez san martin javier alatorre -México- 28 agosto
(Instagram)
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El periodista Manuel López San Martín fue confirmado como el nuevo conductor de Hechos en TV Azteca, un movimiento que reconfigura la parrilla informativa de la televisora y responde a semanas de especulación sobre su eventual reemplazo de Javier Alatorre.

El anuncio se da en medio de tensiones públicas entre la televisora y el gobierno federal, así como una intensa campaña de acoso digital que el comunicador atribuye a cuentas alineadas con la actual administración.

¿Manuel López San Martín reemplaza a Alatorre?

López San Martín no reemplazará a Alatorre, ya que él estará en Hechos AM e iniciará el lunes 31 de agosto frente del noticiero en el horario de 7:00 a 9:00 de la mañana.

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Según Luciano Pascoe, director general de Noticias y Comunicación de TV Azteca, el formato apostará por “una oferta programática muy divertida y, al mismo tiempo, muy potente en la información, con muchas entrevistas, con investigación, enfrentando todas estas campañas de desinformación y hablando de cuál es la agenda hacia adelante”, declaró a Azteca Noticias.

El periodista Manuel López San Martín asegura que sufre “campaña de acoso de la 4T” tras video que desató críticas (ADN40)
El periodista Manuel López San Martín asegura que sufre “campaña de acoso de la 4T” tras video que desató críticas (ADN40)

El relevo de conductores también incluye a Jorge Zarza y Alejandra Molina, quienes estarán al frente de Hechos Contigo a partir de las 5:50 de la mañana.

Respecto a Javier Alatorre, que está Hechos Noche no se informó de ninguna modificación.

Rumores sobre el relevo de Javier Alatorre

El movimiento en la parrilla ocurre semanas después de que Ana María Alvarado, conductora de Sale el Sol en Imagen Televisión, difundiera la versión de que TV Azteca preparaba a López San Martín como eventual sucesor de Javier Alatorre en el noticiero estelar nocturno.

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“Cuenta la leyenda que al que van a preparar para en unos años más adelante ponerlo en lugar de Javier Alatorre es a Manuel López San Martín”, dijo Alvarado en un video de Instagram.

La periodista detalló que, por ahora, Alatorre sigue como la cara principal de las noticias nocturnas, aunque sugirió que la televisora busca un relevo generacional a futuro.

Ana María Alvarado aparece en un video de formato vertical, grabándose a sí misma mientras habla directamente a la cámara. La presentadora comenta sobre modificaciones en los noticieros de TV Azteca, con subtítulos en pantalla que resaltan información clave como "FUERTES CAMBIOS EN LOS NOTICIEROS DE AZTECA" y nombres de programas como "PRIMERA EN LÍNEA". Este contenido se presenta como una actualización o comentario sobre el ámbito periodístico y de entretenimiento en la televisión mexicana. Un banner inferior morado incluye texto informativo.

Denuncia de campaña de acoso tras críticas y enfrentamiento con la 4T

El nombramiento de López San Martín ocurre en un contexto de presión política y digital. El periodista denunció ante Infobae México una presunta “campaña de acoso permanente” orquestada, según sus palabras, por cuentas afines a la 4T.

La polémica surgió tras la difusión de un video en redes sociales, donde se le identificó saliendo de un establecimiento de tratamientos estéticos, lo que dio pie tanto a ataques de corte político como homofóbico.

López San Martín negó la autenticidad de las versiones sobre el motivo de su visita y aclaró que “las chicas que mencionas no trabajan en el lugar, sino en el negocio que está a un lado. Es imposible que supieran a qué tratamiento fui”.

Manuel López San Martín-AMLO-Primer debate-Elecciones 2024-México-15 de abril
Manuel López San Martín respondió a AMLO (Cuartoscuro)

Añadió que no responderá públicamente porque “no creo que amerite una respuesta un asunto privado, cuando mis señalamientos siempre son hacia personajes públicos y decisiones en la esfera de lo público”.

A principios de agosto, la entonces presidenta de Morena, Luisa Alcalde, incluyó al periodista en una lista de comunicadores durante una conferencia titulada “Derecho de Réplica”. Organizaciones de prensa y periodistas de oposición calificaron el hecho como un intento de intimidar voces críticas.

El periodista cierra una etapa en ADN40, donde conducía el programa nocturno República MX, y asume el compromiso de mantener una línea informativa crítica desde la nueva tribuna de Hechos AM.

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