Kalimba pide no usar celulares en sus conciertos y explica por qué: “Nos destruye como sociedad”

El cantante y actor es vinculado a proceso Foto: Cuartoscuro

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Kalimba ha pedido que no usen sus celulares durante sus shows, petición que generó debate en redes sociales. El cantante, exintegrante de OV7, defendió su postura durante un encuentro con medios en los premios Beyond Music Awards (Byma) y explicó que prefiere que el público disfrute los conciertos con los sentidos, no a través de una pantalla.

¿Qué dijo Kalimba?

“Nacimos para disfrutar los ojos, los sentidos, el corazón, todo lo que Dios nos dio para poder gozar de la naturaleza, de un buen concierto, de un buen momento”, dijo el cantante en la alfombra roja del evento.

La petición no fue una prohibición formal, pero sí fue solicitada con insistencia y, según el propio Kalimba, la mayoría del público la respetó.

El cantante y actor es vinculado a proceso Foto: Cuartoscuro

El artista reconoció que la medida causó polémica. Atribuyó esa reacción a la dependencia generalizada hacia los dispositivos móviles:

“Esta onda de que si no lo filmas, no lo viviste nos destruye como sociedad”, señaló. Kalimba aclaró que no tiene planes de publicar grabaciones del show en plataformas digitales, por lo que la petición tampoco respondió a un interés de proteger contenido exclusivo.

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Ante el argumento de fans que consideraron que filmar el concierto era su única forma de llevarse un recuerdo, Kalimba respondió que grabar al artista en el escenario no equivale a una experiencia personal con él.

Propuso, en cambio, los meet and greets y firmas de autógrafos como los espacios adecuados para ese contacto. “Me encanta abrazar a la gente y me encanta disfrutarlo”, dijo.

El cantante y actor es vinculado a proceso Foto: Cuartoscuro

El cantante subrayó que su postura no implica un rechazo a la tecnología. “La tecnología es bienvenida, pero debe tener un equilibrio y debe tener un orden en la vida humana”, afirmó. Señaló que él mismo la usa en su carrera, en la música y en su vida social, pero consideró que los conciertos son un espacio donde ese equilibrio debería inclinarse hacia la experiencia directa.

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Gira navideña, Europa y sus excompañeros de OV7

Además del debate sobre los celulares, Kalimba confirmó que Christmas Soulse presentará en la Maraka los días 19, 20 y 21 de noviembre. Describió la presentación de prensa previa como “maravillosa” y destacó la respuesta del público. “Tuvimos grandes reseñas, grandes comentarios”, dijo.

El cantante también reveló que en tres días partiría a Europa para su primera gira oficial en ese continente, con nueve conciertos en dos semanas y media.

“Es la primera vez en mi carrera que hago gira oficial por Europa, así que estoy muy emocionado”, expresó.

En cuanto a la participación de Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México, Kalimba dijo que no sigue el programa, pero que se enteró de algunas declaraciones de sus excompañeros sobre él.

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“Ayer me enteré de unas cosas muy hermosas que dijo Yahir”, señaló, y agradeció que en al menos tres ocasiones distintas los integrantes de OV7 hablaran bien de él dentro del reality.

Sobre la posibilidad de que Ochoa revelara detalles de la fractura del grupo, respondió con brevedad: “Creo que todos ya superamos lo que viene y ya nada más estamos avanzando en nuestras carreras”.