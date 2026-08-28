La canción que Juan Gabriel compuso para Televisa con una sola misión: ganarle el rating a TV Azteca

La edición especial de Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes llega este 28 de agosto. ((YouTube: Juan Gabriel))

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Te sigo amando, la canción que Juan Gabriel compuso para una telenovela en 1996 de Televisa nació de una apuesta musical: ganarle el rating a TV Azteca en su propio horario estelar.

La historia detrás de ese arreglo, contada por el músico Eduardo Magallanes, es uno de los testimonios más reveladores sobre cómo trabajaba el Divo de Juárez, y fue compartida en el podcast Un día a la vez, de Noticias Telemundo, conducido por Julio Vaqueiro.

La misión: que nadie le cambiara el canal a Juan Gabriel

La encomienda llegó a través de Darío de León, quien intermedió entre Magallanes y la productora de Televisa Carla Estrada. El punto de partida era uno concreto: TV Azteca tenía en el aire la canción Nada personal de Armando Manzanero con Aranza y el público enloquecía cada vez que sonaba.

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Estrada fue directa: “Yo quiero que cuando aparezca Juan Gabriel, desde las primeras notas tuyas, ¡pow!, ya no le cambien”, le dijo la productora a Magallanes, según relató el músico en Un día a la vez.

La presión era real. Magallanes se encerró una semana entera a construir una introducción que detuviera el dedo sobre el control remoto. El resultado fue un arreglo con vals, hemiola y una especie de mazurca que él mismo describió como “una diablura musical”.

Hubo un tropiezo en el camino. Nadie le había dicho que el arreglo debía ser con mariachi. Magallanes llegó al estudio con una versión acústica, con guitarras, y la voz de Juan Gabriel. Al oírla, Estrada preguntó dónde estaba el mariachi.

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“Ah, caray, ¿era con mariachi?”, recordó el músico entre risas. Esa misma noche regresó al estudio, llamó a las bases del mariachi de Alberto y a dos trompetas, quitó el contrabajo y lo rehízo. Al día siguiente, Estrada escuchó la nueva versión y dijo: “Ay, qué arreglo que hiciste, sale”.

La canción no fue la primera colaboración entre ambos.

Quién es Eduardo Magallanes, el hombre que tocó el piano la primera vez que Juan Gabriel cantó

Eduardo Magallanes es músico, arreglista, compositor, director de orquesta, productor musical y director artístico. Su vínculo con Alberto Aguilera Valadez comenzó en 1968, cuando un productor llamado Enrique Kamura Vega le pidió que acompañara al piano a “un chavo que viene de Juárez y anda muy pelado”.

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El cantante mexicano Juan Gabriel interpreta una canción durante su concierto en el Palacio de Bellas Artes en 1990, con mariachis en el fondo. (YouTube: Juan Gabriel)

Magallanes lo escuchó cantar Escándalo de Rubén Fuentes y le notó un ceceo.

“Lo vi muy verde, lo vi muy bisoño”, recordó. Fue Kamura quien propuso la solución: ponerlo a hacer coros. Así, Juan Gabriel grabó su primer coro para Angélica María y empezó a ganar cien pesos por sesión.

Con los años, Magallanes se convirtió en uno de sus arreglistas más cercanos. También hizo el arreglo de La diferencia y de otros temas del repertorio del cantautor.

Sobre la grandeza de su amigo, fue contundente en Un día a la vez:

“Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, hay que recordarlo como uno de los más grandes creadores musicales que México ha tenido en su historia. Juan Gabriel está en ese cuadro de honor junto a Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Rubén Fuentes, Tomás Méndez y Armando Manzanero”.

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