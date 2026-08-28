Policías de la CDMX localizan cartuchos oxidados en Azcapotzalco, zona con antecedentes de violencia armada

El Agrupamiento Fuerza de Tarea "Zorros" respondió a un reporte ciudadano y encontró las municiones dentro de una jardinera en las calles Ciprés y Abasolo. Crédito: Especial

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El Agrupamiento Fuerza de Tarea “Zorros” de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México localizó alrededor de 85 cartuchos para escopeta en avanzado estado de oxidación durante una intervención en la colonia San Miguel Amantla, en Azcapotzalco. El hallazgo se produjo tras un aviso ciudadano que alertó sobre la presencia de municiones en la vía pública.

Los agentes acudieron al cruce de las calles Ciprés y Abasolo, donde inspeccionaron una jardinera situada en la banqueta. Las municiones, ya inservibles por su condición de deterioro, fueron recuperadas aplicando las medidas de seguridad establecidas en el protocolo institucional.

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De acuerdo con la SSC, la recuperación de los cartuchos se realizó sin que se identificara un riesgo directo para la ciudadanía, por lo que ninguna persona fue detenida en el lugar ni durante el operativo.

Una vez aseguradas las municiones, los elementos de la Fuerza de Tarea “Zorros” procedieron a su traslado a las instalaciones de la corporación. El destino final de los cartuchos será su destrucción, en cumplimiento de las normas vigentes para el manejo de este tipo de materiales.

El Agrupamiento Fuerza de Tarea "Zorros" respondió a un reporte ciudadano y encontró las municiones dentro de una jardinera en las calles Ciprés y Abasolo. Crédito: Especial

Hasta el momento, la autoridad no ha anunciado la apertura de una investigación para determinar el origen o la procedencia de los cartuchos abandonados. Tampoco se ha informado sobre posibles responsables relacionados con el hecho.

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Antecedente en la misma zona: el hallazgo previo en Azcapotzalco

El hallazgo del jueves no es el primero de su tipo en la alcaldía. El 28 de agosto de 2026, elementos del sector La Raza de la SSC también atendieron un reporte de vecinos sobre cartuchos de escopeta abandonados en la banqueta de la calle Ciprés, esquina con Abasolo, en una colonia contigua de la misma alcaldía, según informó Excélsior.

En ese caso anterior, los vecinos alertaron a las autoridades sobre las municiones regadas en la vía pública, junto a una pequeña área verde con un árbol. Los policías del sector La Raza dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina para que determinara el calibre, la utilidad y la procedencia de los cartuchos.

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La FGJ asumió las investigaciones de ese hallazgo previo y acordonó la zona para el retiro de las municiones. La coincidencia geográfica entre ambos casos —mismas calles, misma colonia o zonas adyacentes— ubica a este corredor de Azcapotzalco como un punto de atención recurrente para las autoridades capitalinas.

El Agrupamiento Fuerza de Tarea "Zorros" respondió a un reporte ciudadano y encontró las municiones dentro de una jardinera en las calles Ciprés y Abasolo. Crédito: Especial

San Miguel Amantla, colonia con antecedentes de violencia armada

La colonia San Miguel Amantla registra antecedentes de incidentes con armas de fuego. El 16 de abril de 2026, un ataque armado en la intersección de la avenida Morelos y el Camino a Nextengo dejó una persona fallecida y tres más con heridas, según reportes de la SSC y medios locales.

En ese ataque, los agresores llegaron a bordo de motocicletas e interceptaron a un grupo que se encontraba en un convivio. Las autoridades recolectaron más de 15 casquillos percutidos en el lugar y no confirmaron ninguna detención posterior.

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La SSC y el decomiso de municiones en la Ciudad de México en 2026

El hallazgo del jueves se inscribe en un año de intensa actividad de la SSC en materia de aseguramiento de municiones. Entre 2024 y junio de 2026, la corporación decomisó más de 10 mil cartuchos útiles, además de 3 mil 63 armas de fuego y 247 cargadores, de acuerdo con un balance publicado por Infobae en julio de 2026.

Solo en el periodo comprendido entre el 2 y el 8 de febrero de 2026, un operativo en la propia alcaldía Azcapotzalco derivó en 21 detenciones y el aseguramiento de 26 cartuchos útiles, tres armas de fuego y más de mil dosis de presunta droga, según informó Central Municipal. Azcapotzalco figura de forma sostenida en los registros de operativos de la SSC durante el año en curso.

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El Agrupamiento Fuerza de Tarea "Zorros" respondió a un reporte ciudadano y encontró las municiones dentro de una jardinera en las calles Ciprés y Abasolo. Crédito: Especial

El protocolo de la SSC ante el hallazgo de municiones en vía pública

Ante el hallazgo de cartuchos u objetos peligrosos en espacios públicos, la SSC aplica un protocolo que incluye la revisión del área con medidas de seguridad, el aseguramiento del material y su traslado a instalaciones institucionales. La destrucción de los cartuchos inservibles es el paso final del procedimiento, tal como ocurrió en el caso del jueves 27 de agosto.

La corporación no especificó el método de destrucción que se utilizará para los 85 cartuchos recuperados en San Miguel Amantla. El caso quedó registrado en los informes de la SSC como un hallazgo de municiones en estado de oxidación, sin víctimas ni detenidos asociados.

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