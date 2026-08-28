México

Así cayó “La China”, presunta líder criminal vinculada al CJNG y al asesinato del alcalde de Temoac

Las autoridades la investigan por delitos de secuestro, amenazas y coacción para la venta de drogas, en una región marcada por la disputa entre organizaciones criminales rivales

Las autoridades la investigan por delitos de secuestro, amenazas y coacción para la venta de drogas, en una región marcada por la disputa entre organizaciones criminales rivales. Crédito: Especial
Las autoridades la investigan por delitos de secuestro, amenazas y coacción para la venta de drogas, en una región marcada por la disputa entre organizaciones criminales rivales. Crédito: Especial
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Roselia “N”, conocida como “La China”, fue detenida durante un cateo en el municipio de Temoac, Morelos, luego de que Fiscalía General del Estado (FGE) la identificara como presunta líder de una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al grupo Tlahuica.

La detención ocurrió un mes después del asesinato del alcalde Valentín Lavín Romero, hecho que mantuvo a la región bajo tensión y a la mujer como probable responsable del crimen. Según la FGE, la captura de “La China” se fundamentó en una denuncia anónima y estuvo relacionada con un secuestro perpetrado en 2021.

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Durante el mismo operativo, los agentes arrestaron a Karen Anali “N”, quien tenía en su poder dosis de una sustancia sólida cristalina con características de metanfetamina. Ambas mujeres quedaron a disposición del Ministerio Público, encargado de determinar los cargos formales y la situación jurídica de cada una.

La acción policial estuvo a cargo de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), en conjunto con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), además de contar con el respaldo de fuerzas federales y estatales. La colaboración interinstitucional resultó clave para la localización y aprehensión de las sospechosas.

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Primer plano de las manos de una mujer esposadas, vestida con una camiseta blanca de manga corta, mostrando las esposas metálicas.
Las manos de una mujer están esposadas, mostrando la situación de detención o arresto por parte de las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de Roselia “N”, la Fiscalía también la investigó por haber recurrido a amenazas y coacción para obligar a personas a vender drogas en la región oriente de Morelos. El proceso judicial se centró, inicialmente, en el secuestro de 2021, mientras continuaban las indagatorias sobre otros posibles delitos.

Quién era “La China” según la inteligencia de la FGE

Los datos de inteligencia de la FGE Morelos ubican a Roselia “N” como la presunta líder de una estructura criminal rival de los grupos conocidos como “Los Aparicio” y “Los Huazulcos”. Esa confrontación marcó el panorama delictivo en Temoac y en toda la región oriente de la entidad.

Según los primeros reportes, las autoridades identificaron nexos de Roselia “N” con células vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al grupo Tlahuica. Su posición la colocó en el centro de una disputa territorial que desató episodios de violencia de alto impacto en la zona.

La FGE señaló que su operación criminal abarcó el control de la venta de drogas a través de amenazas directas a los habitantes. Esta forma de coacción fue una de las principales conductas documentadas en el expediente de inteligencia que precedió su captura.

Cinta amarilla con texto "POLICE LINE DO NOT CROSS" y "CINTA POLICIAL NO PASE" en primer plano, vehículos con luces rojas y azules en calle de noche.
Una cinta policial amarilla restringe el paso en una calle oscura, mientras al fondo se ven las luces azules y rojas de varios vehículos de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El asesinato del alcalde Lavín Romero y el vínculo extraoficial

El 22 de julio de 2026, dos sujetos con cascos de motociclista irrumpieron en las instalaciones de la presidencia municipal de Temoac y dispararon a quemarropa contra el alcalde Valentín Lavín Romero, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El edil murió en el lugar; los atacantes huyeron en motocicleta con rumbo a Popotlán.

Medios locales y fuentes de la región oriente señalan a “La China” como posible autora intelectual de ese homicidio. La FGE, no obstante, no ha confirmado públicamente esa imputación ni la ha incluido en los cargos formales de la aprehensión.

El 24 de junio pasado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, había declarado que el propio alcalde era investigado por posibles nexos con “Los Aparicio” y “Los Huazulcos”. Esas organizaciones son, precisamente, las estructuras criminales rivales de la célula que presuntamente encabezaba “La China”.

Cuatro días después del asesinato de Lavín Romero, la AIC detuvo a su esposa, Marisol Romero Zamora. Las autoridades la señalan como parte de las estructuras criminales locales que operan en el oriente de Morelos.

Cinta amarilla con las palabras "NO PASE" en repetidas ocasiones, en un primer plano de una calle con luces borrosas de noche.
Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" delimita una zona en una calle urbana nocturna, con luces de vehículos y farolas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detención de Romero Zamora abrió una línea de investigación que apunta a que el entorno más cercano del alcalde tenía vínculos con los grupos delictivos que disputan el territorio en Temoac. Esa línea se cruza ahora con la aprehensión de “La China”.

El contexto de violencia en el oriente de Morelos

La captura de “La China” se produce en un municipio donde la disputa entre células criminales ha marcado la vida política y social durante más de una década. La detención del alcalde Lavín Romero, la posterior aprehensión de su esposa y ahora la caída de la presunta líder rival dibujan un patrón de infiltración criminal en las estructuras de gobierno local.

“Los Aparicio” y “Los Huazulcos” son organizaciones con presencia histórica en la región oriente, señaladas por la SSPC por delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio en distintos municipios. La célula que presuntamente dirigía “La China” operaba en oposición directa a esas estructuras.

La FGE Morelos no ha informado, hasta el cierre de esta nota, si existen más órdenes de aprehensión vinculadas al caso del alcalde asesinado. El proceso judicial de Roselia “N” y Karen Anali “N” determinará en los próximos días si los cargos se amplían o si nuevas líneas de investigación se abren a partir de la información obtenida durante el operativo.

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