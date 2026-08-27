México

Graciela Domínguez no romperá con Enrique Inzunza: se reserva opinión sobre separación del sinaloense con la bancada de Morena en el Senado

La gobernadora interina de Sinaloa adelantó que seguirá trabajando con el senador sin partido pese a no pedir licencia por las acusaciones de Estados Unidos

Graciela Domínguez no romperá con Enrique Inzunza. (Fotos: redes sociales)
Graciela Domínguez no romperá con Enrique Inzunza. (Fotos: redes sociales)
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La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, fue cuestionada sobre su opinión acerca de la decisión de Enrique Inzunza, tras separarse del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, pese a que el movimiento del legislador no fue consultado con la dirigencia del partido guinda, la mandataria estatal no romperá relación con el sinaloense durante su administración.

Graciela Domínguez seguirá trabajando con Enrique Inzunza

En una breve entrevista con medios de comunicación, Domínguez Nava descartó abordar a profundidad la decisión anunciada el día 26 de agosto por el senador, quien dejó la bancada ante la presión del partido para solicitar licencia ante las acusaciones de Estados Unidos que lo vinculan con Los Chapitos:

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“No me corresponde a mí ya opinar. Creo que, en el sentido de la perspectiva del movimiento, somos parte de un movimiento, él es parte de un movimiento, y en ese sentido debería privilegiar eso, que la senaduría corresponde no a un asunto personal”.

Haciendo a un lado los señalamientos que pesan sobre el legislador de Sinaloa, la mandataria estatal refirió que “no es la primera vez” que un legislador se separa de la bancada con la que llegó al Congreso de la Unión, por lo que tomó la decisión de no romper con Inzunza y seguir trabajando con todos los legisladores, “de todos los partidos”.

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