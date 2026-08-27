Clara Brugada entregará las llaves de la Ciudad de México a Angela Davis: “El feminismo es imparable”

La mandataria capitalina anuncia que el reconocimiento se otorga este jueves 27 de agosto a la activista y académica estadounidense por más de seis décadas de trabajo contra el racismo, el colonialismo y por la agenda de género

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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció este jueves 27 de agosto que entregará las llaves de la capital a la activista, filósofa y académica estadounidense Angela Davis, en reconocimiento a más de seis décadas de lucha contra el racismo, el colonialismo y por los derechos de las mujeres.

“Hoy decimos alto y claro que el movimiento feminista es imparable”, afirmó Brugada durante un evento de entrega de recursos del programa Capital Semilla, en el que adelantó los detalles del reconocimiento que otorgará esa misma tarde.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un símbolo de reconocimiento internacional

La mandataria capitalina explicó que este gesto busca destacar la trayectoria histórica de la activista, reconocida como una de las voces más influyentes del feminismo interseccional y el pensamiento antirracista contemporáneo.

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“Es una gran, gran mujer que hoy está en la Ciudad de México. Esta tarde tendré el honor de reunirme con ella y entregarle las llaves de la Ciudad de México”, expresó Brugada.

La jefa de Gobierno subrayó que la capital se consolida así como una ciudad abierta al mundo, que reconoce a figuras internacionales cuya labor ha impactado en la defensa de los derechos humanos. Este tipo de reconocimientos ya se han otorgado antes a otras líderes latinoamericanas, como la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, en abril pasado.

“Ni un paso atrás” por los derechos de las mujeres

Brugada fue enfática al señalar que la administración capitalina no cederá terreno en la agenda de género, incluso en un contexto internacional que, dijo, atraviesa por retrocesos en la materia.

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“No daremos ni un paso atrás y quedaremos 1000 pasos hacia adelante por los derechos de la mujer”, declaró.

La funcionaria calificó a Davis como una inspiración para las mujeres en un mundo donde, aseguró, “soplan vientos en retroceso” y existen sectores que buscan restringir los espacios ganados por los movimientos feministas.

(FB/librosunam)

La visita se da en el marco de la FILUNI 2026

El reconocimiento ocurre pocas horas después de que Angela Davis debutara en la UNAM, donde participó el miércoles en el conversatorio “Abolición, feminismo, ¡ahora!”, junto a la teórica Gina Dent y la académica Amneris Chaparro, como parte de la VIII Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI) 2026.

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El encuentro, celebrado en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, “abarrotó” las instalaciones y estuvo marcado por consignas de colectivos feministas. Durante su intervención, Davis habló sobre:

La abolición del sistema carcelario como respuesta al daño social.

El vínculo entre el feminismo y el racismo estructural .

Su rechazo a identificarse como “americana”, al señalar lo que llamó el “secuestro semántico” del término por parte de Estados Unidos.

La propia presidenta Claudia Sheinbaum elogió públicamente a la activista tras su participación en la UNAM, en la que Davis se pronunció también contra el llamado “capitalismo racial” y llamó a canalizar la energía colectiva hacia una transformación real.

Se trata de la primera visita de Angela Davis a México, un viaje que, según analistas, cobra relevancia política en momentos en que el país es señalado como uno de los pocos en el continente que ha resistido el giro hacia la derecha en América Latina.

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