México

Extranjeros mandan a mexicana a “vivir a una cueva” tras discusión por ataque de perros en Bosque de Chapultepec

El enfrentamiento habría comenzado después de un incidente entre perros y terminó con insultos que desataron indignación entre usuarios de redes sociales

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Una discusión entre una mujer mexicana y una pareja extranjera terminó convirtiéndose en un momento de tensión que posteriormente fue difundido en TikTok, luego de un presunto enfrentamiento relacionado con sus perros en el Bosque de Chapultepec, en Ciudad de México.

De acuerdo con el testimonio de la usuaria que compartió las imágenes, el conflicto comenzó después de que los perros de la pareja habrían atacado a su mascota. La afectada decidió sacar su teléfono para documentar lo ocurrido y reclamar a los dueños por lo que consideró una falta de control sobre sus animales.

En la grabación aparece una pareja paseando con sus perros. Según la denunciante, los animales no se encontraban sujetos de manera adecuada para evitar un posible acercamiento con otros caninos. El hombre habría tomado las correas únicamente después de percatarse de que estaba siendo grabado.

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La mujer grabó el momento para documentar el conflicto y posteriormente compartió su versión de lo ocurrido, provocando una ola de comentarios.
La mujer grabó el momento para documentar el conflicto y posteriormente compartió su versión de lo ocurrido, provocando una ola de comentarios.

“Como podemos ver al inicio del video, el hombre tiene amarrados a sus perros solo entre sí, los cuales solo agarra hasta que ve que empiezo a grabar y una vez que ya habían atacado a mi perrita. Mientras intento documentar la situación y exigirles que tengan un control de sus animales y más si son agresivos, estas personas reaccionan a la defensiva, lejos de asumir la responsabilidad y basando la discusión en que al reclamarle el ataque de sus perros y luego nos mandarán a vivir a una cueva”, cuenta la usuaria afectada.

La discusión subió de tono

El intercambio quedó registrado en video y generó opiniones divididas entre internautas que cuestionaron la actitud de los involucrados.
El intercambio quedó registrado en video y generó opiniones divididas entre internautas que cuestionaron la actitud de los involucrados.

La mujer explicó que comenzó a grabar debido a la reacción de la acompañante del hombre, quien presuntamente empezó a reclamarles mientras intentaban aclarar lo ocurrido.

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“Empecé a grabar, ya que esta mujer, a la cual ni siquiera nos habíamos dirigido, nos empezó a gritar y reclamar este adjetivo porque estaban sus hijos. Lo cual es gracioso porque ella misma lo repite en varias ocasiones y al final del video el sujeto nos llama de la misma forma. Con esto entendimos por qué estos perros son agresivos”, agregó.

El momento más polémico de la grabación ocurre cuando el hombre dirige un insulto hacia la mujer que acompañaba a la denunciante y utiliza la palabra “cueva” como parte de su reclamo.

“Vayánse a su puta cueva, ustedes tres”, les grita el sujeto a la mujer que iba acompañada.

La discusión fue captada en el Bosque de Chapultepec y posteriormente se volvió viral por las expresiones utilizadas durante el enfrentamiento.
La discusión fue captada en el Bosque de Chapultepec y posteriormente se volvió viral por las expresiones utilizadas durante el enfrentamiento.

La frase provocó una ola de reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes consideraron que el comentario tenía una connotación discriminatoria. Sin embargo, las imágenes y el relato corresponden a la versión difundida por la denunciante y no se cuenta con la postura de la pareja involucrada.

Video provoca indignación en redes

La publicación comenzó a recibir comentarios de usuarios que cuestionaron el comportamiento de la pareja y, particularmente, la manera en que habría reaccionado ante el reclamo por los perros.

Entre las respuestas que aparecieron debajo del video se pueden leer mensajes como:

“Quiere que vayan a la cueva de donde salió ella jajaja vieja horrible 😡 ¡Fuera de México!”

También hubo quienes criticaron que, pese a tratarse de un conflicto entre particulares, los involucrados hubieran terminado intercambiando insultos.

“Una vez más los extranjeros haciendo lo que quieren y los mexicanos pagando las consecuencias. 🤡 y todavía se enojan cuando los irresponsables son ellos”

La usuaria aseguró que los animales no estaban bajo control cuando ocurrió el supuesto ataque y cuestionó a sus dueños por su reacción.
La usuaria aseguró que los animales no estaban bajo control cuando ocurrió el supuesto ataque y cuestionó a sus dueños por su reacción.

Otros usuarios reaccionaron con mensajes como: “Porque les da miedo”; “creo que me desespera que ellos les digan de cosas y la mayoría no les conteste jajaja que coraje” y “solo dios sabe porque no me pone en estas situaciones…”

Incluso algunas personas sugirieron a la afectada acudir ante autoridades para denunciar lo ocurrido: “Meteles denuncia en CONAPRED, “cueva” es actos de discriminación hacia los mexicanos! No temas meteles denuncia y que te paguen”.

El caso volvió a generar conversación sobre la responsabilidad de los dueños de mascotas en espacios públicos, particularmente cuando los animales pueden representar un riesgo para otros perros o personas.

Hasta el momento, la información disponible corresponde al relato de la usuaria y al video que difundió en redes sociales. No se ha presentado públicamente la versión de la pareja señalada ni se ha confirmado alguna denuncia formal relacionada con el incidente.

Mientras tanto, la grabación continúa generando debate en redes sociales, donde la discusión dejó de centrarse únicamente en el supuesto ataque entre perros y pasó también al intercambio de insultos ocurrido posteriormente.

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