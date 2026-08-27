México

Pasado de Moda: el libro que reconstruye la historia de la moda mexicana en el siglo XX

El Museo del Estanquillo convirtió su exposición más visitada en una publicación que analiza el vestir como una expresión vinculada con el diseño, la industria, el cine, la música, la identidad y la vida cotidiana

El Museo del Estanquillo convirtió su exposición más visitada en una publicación que analiza el vestir como una expresión vinculada con el diseño, la industria, el cine, la música, la identidad y la vida cotidiana
El Museo del Estanquillo convirtió su exposición más visitada en una publicación que analiza el vestir como una expresión vinculada con el diseño, la industria, el cine, la música, la identidad y la vida cotidiana
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La historia de la moda mexicana durante el siglo XX es abordada desde una perspectiva amplia en Pasado de Moda: Pasarela de estilos en México, el nuevo libro del Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis.

La publicación reúne imágenes, objetos, publicidad y distintas manifestaciones culturales para explicar cómo la forma de vestir también permite comprender las transformaciones sociales del país.

A lo largo de 231 páginas, atravesadas visualmente por el característico rosa mexicano, la obra recupera materiales del acervo reunido por Carlos Monsiváis. Su propuesta va más allá de presentar una cronología de diseñadores, prendas o tendencias: busca integrar en un mismo relato elementos que habitualmente se estudian por separado, como la indumentaria tradicional, el espectáculo, las revistas, el comercio y las decisiones cotidianas de distintas generaciones.

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El libro fue escrito por Gustavo Prado y Arturo Rico, mientras que el diseño editorial estuvo a cargo de Brenda Rodríguez, de Todo Bien Estudio. Su contenido plantea que la moda puede ser entendida como creación artística e industria, pero también como una declaración de identidad, una necesidad cotidiana y una forma de interpretar los cambios culturales y económicos ocurridos en México.

Diseñadores, costureras y estrellas forman parte de la historia

En Pasado de Moda tienen cabida los diseñadores reconocidos, las costureras, las celebridades cinematográficas y las figuras contraculturales. El recorrido incluye tanto vestidos de gala como máquinas de coser, zapatos, patrones, bolsas, recibos comerciales, cajas y otros objetos aparentemente ordinarios que ayudan a reconstruir la relación de los mexicanos con la ropa.

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Pasado de Moda: Pasarela de estilos en México recorre en 231 páginas la evolución del vestir durante el siglo XX y su relación con la identidad, el cine, la música y la vida cotidiana del país
Pasado de Moda: Pasarela de estilos en México recorre en 231 páginas la evolución del vestir durante el siglo XX y su relación con la identidad, el cine, la música y la vida cotidiana del país

La publicación también incorpora fotografías, dibujos, obras de arte, anuncios publicitarios, revistas de moda y estilo de vida, comerciales de televisión y fragmentos cinematográficos. Asimismo, recupera letras de canciones en las que las prendas aparecen como símbolos, metáforas u objetos de deseo.

Arturo Rico explicó que el objetivo fue reflejar la presencia de la moda en distintos ámbitos de la cultura. Por esa razón, el volumen incluye revistas, películas, personajes populares, representantes de la contracultura y canciones emblemáticas relacionadas con el vestir. También contiene enlaces para consultar parte del material audiovisual que formó parte de la exposición original.

Una mirada cultural a la moda mexicana

Gustavo Prado es escritor, académico y especialista en tendencias. Es autor de Mextilo, considerada una obra pionera en el estudio de la historia de la moda mexicana, y fundador de Trendo.mx, agencia dedicada a la investigación de tendencias en el país.

Por su parte, Arturo Rico es historiador, curador, escritor y fundador del archivo digital Ficheraz. También ha colaborado creativamente en proyectos para artistas como Karol G. La participación de ambos autores permitió construir una obra que combina la investigación histórica con la memoria popular y el análisis cultural.

La principal aportación del libro es mostrar que la moda mexicana no puede entenderse de manera aislada. Su evolución está relacionada con el cine, la música, la publicidad, la economía, las jerarquías sociales, las aspiraciones colectivas y las diferentes ideas de modernidad que se desarrollaron a lo largo del siglo XX.

Pasado de Moda: Pasarela de estilos en México recorre en 231 páginas la evolución del vestir durante el siglo XX y su relación con la identidad, el cine, la música y la vida cotidiana del país
Pasado de Moda: Pasarela de estilos en México recorre en 231 páginas la evolución del vestir durante el siglo XX y su relación con la identidad, el cine, la música y la vida cotidiana del país

El legado de la exposición más visitada del Museo del Estanquillo

El volumen funciona como catálogo y memoria de la exposición homónima presentada en el Museo del Estanquillo del 28 de septiembre de 2024 al 2 de febrero de 2025. La muestra estuvo distribuida en dos salas, contó con nueve núcleos curatoriales y reunió más de 500 piezas.

Durante su periodo de exhibición recibió a más de 70 mil personas, cifra que la convirtió en la exposición más visitada en la historia del recinto. Ante la respuesta del público, sus responsables decidieron trasladar la experiencia a un formato editorial que pudiera conservarla y ampliar sus alcances.

Aunque parte de aquella muestra, Pasado de Moda: Pasarela de estilos en México aspira a funcionar como una obra de consulta sobre la historia del vestir en el país. El libro no establece una división rígida entre lo consagrado y lo popular, ni entre las prendas excepcionales y los objetos utilizados diariamente.

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