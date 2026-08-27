México exporta como nunca, pero cae en números rojos: el peso del petróleo detrás del déficit

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Julio de 2026 dejó una paradoja en el comercio exterior mexicano: las exportaciones crecieron a su ritmo más acelerado en meses, pero el país terminó con un déficit comercial de 848 millones de dólares (mdd), de acuerdo con el reporte de Balanza Comercial de Mercancías (BCMM) publicado este 27 de agosto por el INEGI.

El dato que sorprende: exportaciones no petroleras al alza

En julio, las exportaciones totales sumaron 81,420 mdd, un salto anual de 43.7%. Las ventas al exterior de manufacturas —el motor de la economía exportadora mexicana— avanzaron 45.7%, impulsadas por rubros como:

Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos : +134.0%

Productos de minerometalurgia : +27.3%

Maquinaria y equipo especial: +13.9%

Un dato relevante para entender la relación comercial con Washington: las exportaciones no automotrices dirigidas a Estados Unidos crecieron 68.6% en el año, mientras que las ventas automotrices a ese mercado apenas subieron 3.7%.

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El otro lado de la moneda: el petróleo pesa en el déficit

El giro hacia números rojos no vino del lado exportador, sino del desequilibrio en la balanza petrolera. Entre junio y julio, el superávit de productos no petroleros se redujo de 7,456 mdd a 2,809 mdd, mientras que el déficit petrolero se amplió de 3,396 mdd a 3,657 mdd.

Detrás de esa cifra hay una señal preocupante para el sector energético: el volumen de crudo exportado cayó a 510 mil barriles diarios, muy por debajo de los 648 mil de junio y de los 692 mil de julio de 2025, pese a que el precio de la mezcla mexicana se mantuvo en 75.12 dólares por barril, superior al del año pasado.

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Es decir: México vendió petróleo más caro, pero exportó mucho menos volumen, lo que golpeó los ingresos petroleros justo cuando las importaciones de combustibles se dispararon.

Entre junio y julio, el saldo positivo de mercancías ajenas a hidrocarburos baja de 7,456 mdd a 2,809 mdd, mientras la brecha energética sube de 3,396 mdd a 3,657 mdd. (Infobae-Itzallana)

Importaciones: el consumo interno también empuja el desequilibrio

Del lado de las compras al exterior, las importaciones totales llegaron a 82,268 mdd, con un incremento anual de 45.0%. Destacan:

Bienes de uso intermedio : +56.3% (insumos para la producción)

Bienes de consumo petroleros (gasolina y gas LP): +50.4%

Bienes de capital: +9.9%

El balance del año: superávit, pero con menos margen

Pese al tropiezo de julio, el acumulado enero-julio de 2026 todavía muestra un superávit comercial de 9,255 mdd, cifra notablemente superior a los 1,176 mdd registrados en el mismo periodo de 2025. Esto sugiere que, aunque julio fue un mes atípico, la tendencia de fondo del año sigue siendo favorable para México.

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Con cifras ajustadas por estacionalidad, el panorama es menos dramático: el superávit desestacionalizado de julio fue de 465 mdd, frente a 3,752 mdd de junio, lo que confirma que parte del ajuste responde a factores de calendario más que a un cambio estructural.