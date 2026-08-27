México

Andrés Tovar: de producir más de 6 mil horas de televisión a una batalla por la autoría

El productor, relacionado con proyectos como Sale el Sol, Acércate a Rocío y Plaza Sésamo, atraviesa un proceso legal en medio de una disputa por derechos de autor

Primer plano de Andrés Tovar, un hombre con cabello oscuro recogido, barba, bigote y perilla, vestido con una chaqueta azul marino, mirando directamente a la cámara
El productor, relacionado con proyectos como Sale el Sol, Acércate a Rocío y Plaza Sésamo, atraviesa un proceso legal en medio de una disputa por derechos de autor
Guardar

La trayectoria de Andrés Tovar en la televisión mexicana suma más de 6 mil 300 horas de programación producida, una carrera construida desde distintas posiciones dentro de la industria y que actualmente atraviesa uno de sus capítulos más complejos: una disputa relacionada con el reconocimiento legal y económico de derechos de autor sobre obras audiovisuales.

El productor, también conocido públicamente por ser esposo de la actriz y cantante Maite Perroni, ha participado a lo largo de su carrera en diferentes proyectos televisivos. Entre ellos se encuentran Plaza Sésamo, el matutino Sale el Sol y Acércate a Rocío, además de contenidos vinculados con temas de mindfulness y salud.

PUBLICIDAD

Sin embargo, su historia profesional comenzó mucho antes de ocupar puestos de producción y tomar decisiones frente a las cámaras.

De vender mole y quesos a trabajar en televisión

El camino profesional de Andrés Tovar estuvo marcado inicialmente por empleos alejados de los reflectores. Antes de consolidarse en la televisión trabajó como mensajero, asistente, vendedor de aceites automotrices y gerente de locación.

Cuando llegó a la Ciudad de México en 2001, también encontró una manera de solventar sus gastos vendiendo mole y quesos que su abuela le enviaba desde Chiapas.

Aquellos años, de acuerdo con el relato compartido por el propio productor, contribuyeron a definir su manera de entender el trabajo y el reconocimiento profesional.

PUBLICIDAD

“Si tú no te tomas en serio tu propio trabajo y tus derechos, nadie más lo hará por ti”, sostiene Tovar al referirse a una de las ideas que han acompañado su trayectoria.

Uno de sus primeros vínculos importantes con la televisión fue Plaza Sésamo, proyecto en el que participó durante distintas etapas y que, según su testimonio, influyó en su interés por desarrollar contenidos con un componente formativo.

Andrés Tovar, productor detrás de proyectos como Sale el Sol y Acércate a Rocío, atraviesa una disputa legal relacionada con derechos de autor mientras prepara una nueva etapa profesional con producciones independientes
Andrés Tovar, productor detrás de proyectos como Sale el Sol y Acércate a Rocío, atraviesa una disputa legal relacionada con derechos de autor mientras prepara una nueva etapa profesional con producciones independientes

Sale el Sol y más de 6 mil horas de contenidos

Años después, Tovar se involucró en proyectos de televisión abierta con una exposición considerable. Entre los más destacados figura Sale el Sol, programa cuyo lanzamiento y producción encabezó durante siete temporadas.

También estuvo relacionado con Acércate a Rocío y con otros formatos enfocados en bienestar, salud y mindfulness.

La experiencia acumulada en estos proyectos forma parte de las más de 6 mil 300 horas de programación que, según la información proporcionada sobre su trayectoria, ha producido para la televisión mexicana.

Ese historial profesional se encuentra ahora relacionado con una controversia legal que ha colocado nuevamente su nombre en la conversación pública.

Andrés Tovar y la disputa por los derechos de autor

De acuerdo con la versión presentada por Tovar, el productor inició acciones por la vía civil para reclamar derechos de autor e intelectuales que considera derivados de su participación como creador de obras audiovisuales.

El conflicto posteriormente escaló al terreno penal y actualmente Andrés Tovar se encuentra vinculado a proceso. Esta figura jurídica, como ha señalado el propio productor al hablar públicamente del caso, corresponde a una etapa del procedimiento en la que las partes pueden presentar pruebas y continuar con el esclarecimiento de los hechos, por lo que no equivale por sí misma a una sentencia de culpabilidad.

Andrés Tovar, productor detrás de proyectos como Sale el Sol y Acércate a Rocío, atraviesa una disputa legal relacionada con derechos de autor mientras prepara una nueva etapa profesional con producciones independientes
Andrés Tovar, productor detrás de proyectos como Sale el Sol y Acércate a Rocío, atraviesa una disputa legal relacionada con derechos de autor mientras prepara una nueva etapa profesional con producciones independientes

Respecto de la controversia, Tovar ha resumido su postura con una frase: “Las historias incompletas generan ruido, pero los hechos tarde o temprano generan verdad”.

La información proporcionada corresponde principalmente a la versión del productor sobre el origen y desarrollo del conflicto, por lo que la determinación de responsabilidades corresponde a las autoridades competentes dentro del procedimiento judicial.

Durante este periodo, Maite Perroni ha expresado públicamente su respaldo a su esposo.

Una nueva etapa con proyectos independientes

Mientras continúa el proceso legal, Andrés Tovar mantiene sus planes profesionales. El productor se prepara para iniciar nuevas producciones internacionales de gran escala, además de desarrollar proyectos de carácter personal.

Esta etapa apunta hacia una mayor consolidación de su trabajo independiente después de una carrera que comenzó en puestos operativos y que eventualmente lo llevó a encabezar producciones de televisión abierta.

“Creer es crear, y crear es creer” es una de las frases con las que Tovar define la filosofía que ha seguido durante su carrera.

Así, después de más de 6 mil horas de contenidos producidos y de participar en formatos reconocidos por la audiencia mexicana, Andrés Tovar enfrenta simultáneamente dos escenarios: la disputa jurídica alrededor de la autoría y la construcción de una nueva etapa profesional fuera de los proyectos que marcaron buena parte de su trayectoria televisiva.

Temas Relacionados

Andrés TovarMaite Perronitelevisión mexicanamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Muere el padre de la cantante Sheyla Tadeo: “Se me rompe el alma al despedirte”

El anuncio ocurrió poco después de que Sheyla revelara públicamente que su padre enfrentaba un complicado estado de salud

Muere el padre de la cantante Sheyla Tadeo: “Se me rompe el alma al despedirte”

Cuál es la calidad del aire en CDMX este 27 de agosto

Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el aire, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la ciudad advierten sobre la condición del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Cuál es la calidad del aire en CDMX este 27 de agosto

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 27 de agosto

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 27 de agosto

Autopista México-Querétaro tendrá cierres parciales este jueves: estos son los tramos afectados

CAPUFE informó que habrá cierres parciales por la colocación de nueva infraestructura en la zona

Autopista México-Querétaro tendrá cierres parciales este jueves: estos son los tramos afectados

XV años de las hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán: Rafael Amaya, actor que interpretará al capo en narcoserie, fue uno de los invitados

El actor ha sido elegido por Emma Coronel para interpretar a Joaquín Guzmán Loera en una serie que quiere producir

XV años de las hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán: Rafael Amaya, actor que interpretará al capo en narcoserie, fue uno de los invitados
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fausto Corrales, testigo del asesinato de Héctor Cuén y el secuestro de “El Mayo”, negociaba con EEUU, según expediente de la FGR

Fausto Corrales, testigo del asesinato de Héctor Cuén y el secuestro de “El Mayo”, negociaba con EEUU, según expediente de la FGR

“La Chapodiputada” exige al Congreso desaforar a Rubén Rocha Moya como lo hicieron con ella en 2016

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: acusan a Ramón Álvarez Ayala, “El R1″ del CJNG, por traficar cocaína y metanfetamina hacia EEUU

Baja California confirma que la alerta de EEUU en Mexicali derivó de una amenaza con explosivos contra edificios institucionales

Caen en Ecuador dos mexicanos presuntamente ligados al CJNG: coordinaban el envío de droga hacia EEUU

ENTRETENIMIENTO

Muere el padre de la cantante Sheyla Tadeo: “Se me rompe el alma al despedirte”

Muere el padre de la cantante Sheyla Tadeo: “Se me rompe el alma al despedirte”

XV años de las hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán: Rafael Amaya, actor que interpretará al capo en narcoserie, fue uno de los invitados

Final explicado de Sacrificios de Sangre, el thriller policiaco más visto en México

Murió Yayoi Kusama: las instalaciones y pinturas que mostró en el Museo Tamayo y que definieron su legado en México

La Esfinge en el Palacio de los Deportes 2026: todo sobre los conciertos de la banda metal de Cristian Castro

DEPORTES

Toluca y América avanzan a semifinales de la Leagues Cup y aseguran campeón de Liga MX

Toluca y América avanzan a semifinales de la Leagues Cup y aseguran campeón de Liga MX

Jorge Álvarez Máynez se suma a las burlas contra Santos Laguna para presionar por el regreso del ascenso

Keylor Navas reafirma compromiso con Pumas tras rechazar oferta de la MLS

Mauricio Sulaimán felicitó al Pitbull Cruz por regresar al ring junto a Eddy Reynoso: “Un paso inteligente”

Álvaro Fidalgo aclara si se queda en Real Betis o vuelve al futbol mexicano