Juan Gabriel en Bellas Artes: tomas inéditas, audio remasterizado y vinilos de colección llegan con el estreno en cines

La edición especial de Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes llega este 28 de agosto. ((YouTube: Juan Gabriel))

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La edición especial de Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes llega este 28 de agosto de 2026 a más de 250 salas de cine en México y a unas 440 salas en Estados Unidos, con una noche única el 15 de septiembre por parte de Sony Music Vision.

A diez años de la muerte del cantautor, la versión incluye tomas nunca vistas, audio en Dolby Atmos y una edición especial en vinilo del álbum del concierto.

La proyección en el Zócalo de la Ciudad de México el año pasado reunió a cerca de 170,000 asistentes, una cifra que anticipó la demanda para este reestreno en salas.

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La directora María José Cuevas, quien ya había trabajado con el archivo del cantautor para la serie documental de Netflix Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, tuvo acceso nuevamente a los materiales personales del artista para construir esta edición.

Ahí encontró cassettes con tomas descartadas de la edición original en VHS: encuadres cerrados y de medio cuerpo que no llegaron al público en 1990.

Esas imágenes recuperadas muestran detalles físicos del intérprete, su dentadura, las gotas de sudor durante el baile. que la edición original no capturó.

La directora explicó que durante esta nueva edición las tomas colocaran a los asistentes como personas de pie junto al cantante en el escenario.

La edición también incorpora una introducción exclusiva con imágenes del único ensayo que Juan Gabriel tuvo con la Orquesta Sinfónica Nacional, donde maquetaron el show antes de la función benéfica del 9 de mayo de 1990.

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El cantante mexicano Juan Gabriel interpreta una canción durante su concierto en el Palacio de Bellas Artes en 1990, con mariachis en el fondo. (YouTube: Juan Gabriel)

Audio en Dolby Atmos y una textura preservada

El audio del concierto pasó por un proceso de remasterización que permite proyectarlo en salas con sonido Dolby Atmos. Por tratarse de un montaje con archivos de distintas fuentes y épocas, hay momentos en los que el sonido conserva una textura casi analógica.

Cuevas lo consideró como lo más especial de los archivos, el paso del tiempo, una virtud más que un defecto.

La versión que llega a los cines es un corte resumido del concierto original, con canciones como:

Yo no nací para amar

Amor eterno

Hasta que te conocí

Inocente pobre amigo

Ya lo pasado pasado

Cuevas describió como “dolorosa” la selección y dijo que eligió las piezas más representativas. Todas las canciones se subtitularon para convertir la sala en un karaoke.

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El audio del concierto pasó por un proceso de remasterización que permite proyectarlo en salas con sonido Dolby Atmos. Crédito: Colprensa-Netflix

Exposiciones, vinilos de colores y edición especial

El lanzamiento en cines se acompañó de una edición especial en vinilo del álbum En el Palacio de Bellas Artes, disponible en México y en Estados Unidos.

El paquete incluye empaque conmemorativo, vinilos en diferentes colores y una versión exclusiva para Amazon. El álbum también se publicó en una nueva mezcla en Dolby Atmos.

En el vestíbulo de Cinemex Antara Polanco, en la Ciudad de México, se instaló una exhibición temporal con trajes del cantautor, fotografías de archivo y pertenencias de su colección personal, disponible solo por unos días para los asistentes al estreno.

El proyecto lo produjo Sony Music Vision junto con The Estate of Juan Gabriel, administrado por su hijo Iván Aguilera.

En Latinoamérica, el filme se estrena el 28 de agosto en México, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Ecuador.

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El 3 de septiembre llegará a Argentina y Colombia. En Estados Unidos, la función única en unas 440 salas quedó fijada para el 15 de septiembre.

En México, los boletos en Cinemex tienen un precio aproximado de 110 pesos en salas tradicionales, 171 en salas Premium y 256 en salas Platino, con variaciones según el complejo y la ubicación.

El estreno en México está programado para el 28 de agosto. (Captura de pantalla)

El concierto de 1990: un escándalo que se convirtió en legado

En la función benéfica original, Juan Gabriel actuó acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de Enrique Patrón de Rueda, coros y el mariachi Arriba Juárez.

En el público estuvo Cecilia Occelli, esposa del presidente Carlos Salinas de Gortari, quien intercedió para que el cantante se presentara en el teatro más prestigioso de México.

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El público disfrutó de una proyección gratuita del concierto que el fallecido cantante ofreció en 1990 en Bellas Artes, en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, el sábado 8 de noviembre de 2025. (Foto AP/Claudia Rosel)

Desde el escenario, Juan Gabriel respondió a sus detractores con una frase que quedó en la memoria colectiva: “Así como Mozart, Beethoven, Bach, Tchaikovski, tuvieron tantos problemas en sus tiempos porque ellos también pertenecieron a una música popular y ahora son clásicos. No es que yo me compare con ellos, sino que ellos algún día fueron alguien como yo”.

Tras todo esto, el concierto se convirtió para el colectivo nacional como uno de los más recordados e icónicos de todos los tiempos.