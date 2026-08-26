Desayunos escolares DIF: qué pasa si en la escuela de tus hijos no lo reciben

El Programa Alimentos Escolares sólo llega a quienes cumplen requisitos específicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En la Ciudad de México, niños y niñas de escuelas públicas pueden acceder a desayunos escolares a través del Programa Alimentos Escolares del DIF.

El programa se aplica en planteles de nivel preescolar, primaria y educación especial, pero no todas las escuelas participan automáticamente. Para que un plantel reciba estos apoyos, debe cumplir con ciertos requisitos y formalizar su incorporación ante las autoridades.

El proceso de ingreso implica la participación activa de familias y directivos y ocurre durante el ciclo escolar, con prioridad en zonas de mayor marginación.

Si una escuela no recibe estos alimentos, la razón suele estar vinculada a la falta de solicitud o al incumplimiento de los criterios establecidos por el DIF Ciudad de México.

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Requisitos y proceso de incorporación al Programa Alimentos Escolares DIF Ciudad de México

La Secretaría de Educación Pública, a través del DIF Ciudad de México, entrega apoyos alimentarios en modalidad fría a estudiantes de escuelas públicas inscritas en el Sistema Educativo Nacional.

El objetivo, según informan las autoridades, es favorecer el acceso a una alimentación nutritiva y segura, especialmente en comunidades con altos índices de marginación.

Para que una escuela participe, debe ser reconocida oficialmente como pública, estar ubicada en la Ciudad de México y contar con la Clave de Centro de Trabajo proporcionada por la Autoridad Educativa Federal.

Además, la institución debe disponer de un espacio adecuado para almacenar los alimentos y tener acceso a equipo informático con internet, lo que permite gestionar los trámites requeridos por la normatividad vigente.

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El procedimiento inicia cuando la comunidad escolar integra una vocalía y solicita formalmente su incorporación.

Posteriormente, el plantel debe enviar una petición a la Autoridad Educativa Federal para su integración al programa.

El DIF Ciudad de México realiza una visita para verificar las condiciones de resguardo de los alimentos y, si se cumplen los requisitos, autoriza la incorporación.

Finalmente, la escuela recibe la “Tarjeta Ciudad de México” para gestionar depósitos relacionados con las cuotas de recuperación.

Requisitos del Programa Alimentos Escolares del DIF en Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué sucede si la escuela no recibe desayunos escolares?

Cuando una escuela pública de la Ciudad de México no recibe los desayunos escolares del DIF, lo más frecuente es que no haya solicitado formalmente su incorporación o que no cumpla con los requisitos de infraestructura y organización exigidos.

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Esto puede deberse a que no se ha conformado la vocalía de padres y madres, no se ha presentado la solicitud ante la autoridad educativa correspondiente, o el plantel carece de un espacio adecuado para almacenar los alimentos de manera segura.

El DIF Ciudad de México aclara que el programa responde a solicitudes de las escuelas, priorizando aquellas ubicadas en zonas con mayor marginación.

Además, la participación de las familias es fundamental: deben involucrarse en actividades como reuniones informativas, recepción y entrega de alimentos, y firmar la hoja compromiso que formaliza la integración de los alumnos beneficiarios.

El acceso al programa tampoco es automático para todos los estudiantes.

Solo quienes están inscritos en planteles que hayan cumplido el proceso y aceptado los términos pueden recibir los apoyos alimentarios.

Si la escuela no está incorporada, los alumnos no pueden acceder a este beneficio, independientemente de su situación social o económica.

DIF Ciudad de México y criterios de equidad en la entrega

La política del Programa Alimentos Escolares se rige por los principios de igualdad y equidad social, en cumplimiento con la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.

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Esto significa que el programa no discrimina por sexo, religión, orientación sexual, pertenencia étnica o condición física de los responsables de las y los estudiantes.

Sin embargo, la atención se concentra en las zonas más vulnerables y con mayores necesidades.

Las escuelas que deseen participar deben cumplir con todas las condiciones establecidas en los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario.

El DIF realiza evaluaciones permanentes durante el ciclo escolar para asegurar que las acciones del programa efectivamente combatan la inseguridad alimentaria.

En el caso de los planteles nuevos o reincorporados, el proceso exige el envío de un oficio dirigido a la Autoridad Educativa Federal, quien determina la viabilidad de su inclusión y coordina la revisión de los requisitos.

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Pasos para solicitar el apoyo del Programa Alimentos Escolares en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Responsabilidades de las familias y la comunidad escolar

El DIF Ciudad de México establece que las familias tienen un papel activo en la operación del programa.

Deben solicitar al directivo del plantel la inscripción de sus hijos, participar en las actividades del programa y autorizar expresamente la integración de los alumnos mediante la firma de la hoja compromiso.

Además, se requiere el pago diario de una cuota de recuperación por cada niño o niña beneficiario.

La colaboración de la comunidad escolar es clave para mantener la calidad y continuidad del programa. Si las familias o la escuela no cumplen con estos requisitos, la entrega de desayunos escolares no puede concretarse.

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Alternativas y acciones para solicitar el programa

Si en la escuela de tus hijos no reciben los desayunos escolares del DIF, puedes iniciar el proceso solicitando información al directivo del plantel.

Es necesario integrar una vocalía y formalizar la petición ante la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Una vez presentada la solicitud y cumplidas las condiciones, el plantel puede ser visitado por personal del DIF para validar su incorporación.

Padres, madres y tutores interesados deben coordinarse con la dirección escolar para iniciar el trámite y asegurar que más niños y niñas accedan a una alimentación adecuada durante su formación académica.