Transportistas amenazan con megabloqueo el 31 de agosto en el Edomex (X/ @laprensaoem)

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El próximo lunes 31 de agosto la movilidad en el Estado de México podría complicarse, transportistas que forman parte del Grupo Trolemex han convocado a un megabloqueo en la zona oriente, esto para exigir su incorporación al sistema del Trolebús Chalco-Santa Martha.

Las seis empresas de Trolemex advirtieron que iniciarán paros de labores y bloqueos en distintos puntos del Estado de México a partir de esa fecha si la Secretaría de Movilidad (SEMOV Edomex) no atiende su exigencia de formalizar su participación en el proyecto.

Los transportistas sostienen que la puesta en marcha del servicio les redujo la demanda durante 15 meses. Bajo el nombre de TROLEMEX, las empresas aseguran que la afectación ya compromete su viabilidad financiera, desde la inauguración del servicio de la Línea 11 del Trolebús se han visto afectados económicamente y han exigido una respuesta de las autoridades.

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Megabloqueo de transportistas Edomex: cuándo y dónde cerrarán

Megabloqueo de transportistas Edomex: cuándo y dónde cerrarán (ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM)

A través de un comunicado dirigido a autoridades mexiquenses, las compañías afirmaron que no rechazan el trolebús ni la modernización del transporte público. Su exigencia, indicaron, es que se respeten los porcentajes de participación que, según su versión, la Semov les notificó en julio de 2025 tras un estudio de demanda.

En 15 meses de funcionamiento, las empresas estimaron un acumulado de 42 millones de pasajeros movilizados por el sistema. Con ese planteamiento, insistieron en entrar al proyecto antes de que los paros y bloqueos anunciados pasen del amago a los hechos.

De no tener una respuesta por parte de las autoridades, los bloqueos se realizarían en la zona oriente del Edomex, es decir en la México - Puebla, carretera por donde también circula el Trolebús Santa Martha - Chalco. Aunque no precisaron el horario y las vialidades afectadas, enfatizaron que los cierres se realizarían en el marco del regreso a clases de la SEP.

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Según los representantes legales de las rutas, en 15 meses de operación se calcula un acumulado de 42 millones de pasajeros menos para sus servicios. También señalaron una afectación económica de $510 millones y advirtieron que ese escenario las tiene al borde de la quiebra.

Anuncian la fecha en la que dará servicio el Trolebús Chalco - Santa Martha (X/ @Claudiashein)

Cómo ha afectado el Trolebús Santa Martha - Chalco a transportistas

El representante legal de Trolemex, Miguel Ángel Morales Flores, dijo que la situación ya obligó a sacar de circulación al menos 1,500 unidades de las seis empresas. Añadió que esa reducción representa la pérdida de 4 mil empleos directos y otros 2 mil indirectos.

Morales Flores sostuvo que el grupo mantuvo una vía institucional en sus gestiones ante las autoridades. “Siempre nos hemos dirigido de manera institucional, hemos participado en mesas de trabajo con las autoridades hemos sido respetuosos porque no estamos en contra del servicio, pero esto obviamente nos perjudica cada vez más, seguiremos en pie para seguir solicitando que nos den solución a final de cuentas ya es un proyecto que inició”, indicó.

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Los concesionarios explicaron que su incorporación al proyecto consiste en hacerlos partícipes a través de la operación. Plantearon que las líneas de transporte aportarían su experiencia en una zona donde, afirmaron, han trabajado por más de 60 años.

En ese sentido, Ulises Castro, representante legal de Corporación Troncal, expuso el modelo que, a su juicio, debería aplicarse. “Estos esquemas, estos planes de negocio van acompañados de un esquema social, a que me refiero, que los transportistas que prestaban el servicio y que se vieron afectados se suben al proyecto”.

Trolemex está conformado por seis empresas de transporte del oriente mexiquense ( FOTO: Mariana Garcia/CUARTOSCURO.COM)

Castro agregó: “En todos los proyectos que ustedes vean en la República Mexicana el gobierno pone la infraestructura y el transporte lo ponen las empresas concesionadas constituyéndose en una empresa”.

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Qué empresas integran Trolemex

Trolemex está conformado por seis empresas de transporte del oriente mexiquense.

Santa María Astahuacán y Anexas; Servicios Aviación Colonias del Vaso de Texcoco; Autobuses del Valle de Chalco; Transportes Chalco 36; Corporación Troncal de Autotransportes de Oriente Chalco, y Sitios Unidos y Rutas del Distrito del Valle de Xico.

De acuerdo con los propios transportistas, esas rutas tienen entre 35 y 68 años de servicio. También trasladan todos los días a miles de personas desde municipios de la región de los volcanes hacia la Ciudad de México.