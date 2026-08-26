México

Sentadilla asiática: la postura oriental que fortalece los glúteos y previene el envejecimiento si se realiza pocos minutos al día

Su práctica, sencilla pero efectiva, se vincula con mejoras en la postura, el equilibrio y la prevención de molestias físicas asociadas al sedentarismo

Mujer descalza con ropa deportiva realizando una sentadilla profunda en un salón con sofá, mesa y plantas.
Una mujer realiza una sentadilla asiática sobre una alfombra en la sala de estar de su vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La sentadilla asiática, una postura común en países del oriente, cada vez más popular entre entusiastas del ejercicio y la salud, va más allá de una simple posición para descansar.

Adoptar esta sentadilla profunda de manera regular puede aportar beneficios importantes para la movilidad articular, la flexibilidad y el fortalecimiento muscular.

Su práctica, sencilla pero efectiva, se vincula con mejoras en la postura, el equilibrio y la prevención de molestias físicas asociadas al sedentarismo.

Esta posición profunda fortalece piernas y abdomen, mejora el equilibrio y puede reducir molestias ligadas al sedentarismo si se practica con constancia y sin rebasar los límites del cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Esta posición profunda fortalece piernas y abdomen, mejora el equilibrio y puede reducir molestias ligadas al sedentarismo si se practica con constancia y sin rebasar los límites del cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la sentadilla asiática y cuáles son sus beneficios

La sentadilla asiática, también conocida como “deep squat” o “sentadilla profunda”, es una posición en la que la persona se agacha completamente hasta que las caderas quedan por debajo de las rodillas, manteniendo los pies planos en el suelo y la espalda recta.

PUBLICIDAD

Es común en muchos países asiáticos, donde se utiliza tanto para descansar como para realizar tareas cotidianas. Entre sus principales beneficios destacan los siguientes:

  • Mejora la movilidad de cadera, rodillas y tobillos: Ayuda a mantener o recuperar el rango de movimiento natural de estas articulaciones.
  • Favorece la flexibilidad: Al mantener la postura, se estiran los músculos de las piernas y la parte baja de la espalda.
  • Fortalece la musculatura: Trabaja glúteos, cuádriceps, isquiotibiales y músculos del core.
  • Beneficia la digestión: En algunos contextos, se asocia con una mejor posición para evacuar, facilitando el tránsito intestinal.
  • Ayuda a la postura: Entrena el cuerpo para adoptar una alineación más natural, lo que puede prevenir dolores de espalda.
  • Funcionalidad cotidiana: Es útil para actividades como levantar objetos del suelo de forma segura.
Infografía explicativa con ilustraciones de personas en postura de sentadilla profunda, esquemas anatómicos y bloques de texto informativo.
Una infografía de Infobae detalla la ejecución correcta de la sentadilla asiática y sus beneficios para la movilidad articular, la postura corporal y el fortalecimiento muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo realizar la sentadilla asiática de manera segura para obtener sus beneficios

Para realizar la sentadilla asiática de manera segura y aprovechar todos sus beneficios, sigue estos pasos y recomendaciones:

  1. Coloca los pies Separa los pies a la altura de los hombros o un poco más, según tu comodidad. Apunta ligeramente los dedos hacia afuera.
  2. Baja controladamente Flexiona las rodillas y lleva las caderas hacia abajo y atrás, como si quisieras sentarte en el suelo. Mantén la espalda recta, evitando encorvar los hombros.
  3. Mantén los talones en el suelo Es clave que los talones no se despeguen, aunque al principio puede costar. Si no logras bajar del todo sin levantar los talones, puedes colocar un pequeño soporte bajo ellos y trabajar poco a poco la movilidad.
  4. Coloca los brazos Puedes juntar las palmas frente al pecho (como en posición de rezo) y usar los codos para empujar suavemente las rodillas hacia afuera, abriendo la cadera.
  5. Respira y sostiene la posición Mantén la postura entre 20 y 60 segundos, respirando profundo. Si eres principiante, comienza con menos tiempo y repite varias veces al día.

Consejos de seguridad

  • No forzar la bajada: Si sientes dolor agudo en rodillas, caderas o tobillos, detente. Solo debes sentir un estiramiento moderado.
  • Progresión gradual: Si no puedes bajar hasta el fondo, hazlo hasta donde llegues sin perder la postura. Con la práctica, ganarás flexibilidad.
  • Superficie estable: Practica sobre una superficie plana y antideslizante para evitar caídas.
  • Calentamiento previo: Mueve ligeramente las articulaciones antes de intentar la sentadilla profunda, sobre todo si eres principiante.
Infografía con ilustraciones que detallan los pasos y consejos de seguridad para realizar el ejercicio de sentadilla asiática.
Una infografía de Infobae explica los pasos y las recomendaciones de seguridad para realizar correctamente la sentadilla asiática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sentadilla asiática es un ejercicio sencillo pero muy completo para la salud articular y muscular. Se recomienda practicarla con precaución si hay lesiones previas en rodillas, tobillos o caderas.

Personas con movilidad limitada pueden apoyarse sujetándose de una barra o superficie fija.

La clave está en la constancia y la paciencia. Mejorarás la movilidad y fuerza de manera segura si respetas los límites de tu cuerpo.

Temas Relacionados

sentadillaejercicioentrenamientosaludmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El peligro silencioso del hígado graso: el síntoma que casi nadie toma en cuenta

El hígado graso puede avanzar durante años sin mostrar síntomas evidentes, aprende cómo detectarlo antes de que sea demasiado tarde

El peligro silencioso del hígado graso: el síntoma que casi nadie toma en cuenta

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de agosto?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de agosto?

José Ramón Fernández reacciona al regreso del Chino Huerta con Pumas

En medio de las críticas que recibió el seleccionado nacional por volver a la Liga MX, Joserra defendió su decisión

José Ramón Fernández reacciona al regreso del Chino Huerta con Pumas

Reforma judicial en acción: el Tribunal de Disciplina capacitará a jueces en uno de los delitos más graves del país

La titular del organismo Celia Maya adelantó que los juzgadores se pondrán al día para hacer frente al delito de la desaparición forzada

Reforma judicial en acción: el Tribunal de Disciplina capacitará a jueces en uno de los delitos más graves del país

‘En el camino’ es la película mexicana que buscará nominación en los Premios Óscar

La cinta de David Pablos representará a México en la próxima contienda por el galardón más importante del cine

‘En el camino’ es la película mexicana que buscará nominación en los Premios Óscar
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Emma Coronel quiere su propia serie y pide control creativo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Emma Coronel quiere su propia serie y pide control creativo

Los Rusos amenazan con “baño de sangre” en Mexicali, según NY Post

Zacatecas: cae el director de Seguridad Pública de Juchipila y un policía municipal por secuestro agravado

Sentencian a 43 años de prisión a extorsionador de comerciantes en Nezahualcóyotl

Así son los los narcovehículos "monstruo" que los cárteles mexicanos usan como tanques de guerra artesanales

ENTRETENIMIENTO

Karina Torres llama “corriente” a marca patrocinadora de La Casa de los Famosos México 2026

Karina Torres llama “corriente” a marca patrocinadora de La Casa de los Famosos México 2026

‘En el camino’ es la película mexicana que buscará nominación en los Premios Óscar

La Casa de los Famosos México EN VIVO: primera llamada para la gala

Preocupa estado de salud de Antrax: ex MasterChef podría sufrir necrosis por grave accidente en la cocina

Sol León acepta pelear con Niurka Marcos pero le pone tres condiciones antes de subirse al ring

DEPORTES

José Ramón Fernández reacciona al regreso del Chino Huerta con Pumas

José Ramón Fernández reacciona al regreso del Chino Huerta con Pumas

Óscar “Conejo” Pérez envía consejo a Erik Lira antes de partir a Europa y pide calma dentro de Cruz Azul

Así fue como Chivas le respondió al Loco Abreu, entrenador de Xolos, tras polémica sobre quién tiene más mexicanos

“Decepcionó profundamente”: Prensa de Bélgica destroza al Chino Huerta ante su regreso al futbol mexicano

Rafa Márquez analiza nuevos jugadores en su primera convocatoria, ellos serían los elegidos