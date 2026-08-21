Policías de Nezahualcóyotl auxilian a bebé con dificultades para respirar y logran trasladarlo a un hospital

Elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl responden a una solicitud de apoyo por un bebé con dificultades respiratorias. El video muestra al personal uniformado realizando un traslado de urgencia del menor hacia un hospital. Luces de emergencia de un vehículo policial son visibles durante la acción. Esta cobertura documenta la intervención y el rápido movimiento de las unidades de seguridad municipal en Nezahualcóyotl, Estado de México.

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La rápida intervención de elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl permitió auxiliar a un bebé que presentaba dificultades para respirar durante la noche del 19 de agosto y trasladarlo de manera urgente a un hospital, donde recibió atención médica y logró ser estabilizado.

De acuerdo con la información difundida por el gobierno municipal, los hechos ocurrieron durante labores de patrullaje, cuando elementos del Sector 8 “Metro” recibieron una solicitud de apoyo debido a que un menor de edad presentaba complicaciones para respirar en la colonia Vicente Villada.

Ante la emergencia, los oficiales se movilizaron de inmediato para brindar asistencia y garantizar que el pequeño pudiera llegar lo antes posible a un centro hospitalario.

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Policías de Nezahualcóyotl agilizan traslado de bebé

Policía Municipal de Nezahualcóyotl auxilió a un bebé que presentaba dificultades para respirar (especial)

La situación requirió una respuesta coordinada entre distintas unidades de seguridad, debido a la necesidad de reducir al máximo el tiempo de traslado ante el estado de salud del bebé.

Los elementos del Sector 8 “Metro” realizaron el traslado de urgencia, mientras que otras unidades apoyaron cerrando vialidades y facilitando el paso de la unidad policial.

Esta coordinación permitió agilizar el recorrido y evitar, en la medida de lo posible, que el tránsito vehicular retrasara la llegada del menor al hospital.

La intervención resultó determinante, ya que el bebé requería atención médica inmediata debido a las dificultades que presentaba para respirar.

Una vez que llegaron al hospital, el menor fue recibido por personal médico, que se encargó de brindarle la atención necesaria. Posteriormente, el pequeño logró ser estabilizado.

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Reconocen actuación de policías municipales

Reconocen a policías de Nezahualcóyotl por resultados en seguridad durante el segundo semestre de 2025. Foto: (Adolfo Cerqueda Rebollo/FB)

El alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, reconoció públicamente la actuación de los elementos que participaron en el auxilio y destacó la rapidez con la que respondieron ante la emergencia.

En particular, agradeció el trabajo de la oficial Erika Zamora y del oficial Miguel Bedolla, integrantes de la unidad V-083, quienes participaron directamente en el traslado del bebé.

Cerqueda Rebollo resaltó que la actuación de los policías demuestra la importancia de contar con elementos capacitados y comprometidos para responder ante situaciones que ponen en riesgo la integridad de las personas.

El presidente municipal también destacó la sensibilidad mostrada por los agentes durante la emergencia, al considerar que su intervención fue más allá de una labor rutinaria de vigilancia y patrullaje.

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Destacan coordinación durante la emergencia

El presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, dio el banderazo de inicio al operativo “Semana Santa Segura”. Foto: (Gobierno de Nezahualcóytol)

El caso también puso de manifiesto la importancia de la coordinación entre las diferentes unidades policiales para atender emergencias médicas.

El cierre momentáneo de vialidades permitió generar un corredor para que la unidad V-083 pudiera avanzar con mayor rapidez rumbo al hospital, mientras el bebé permanecía bajo atención de los oficiales.

Finalmente, gracias a la respuesta de los policías y a la intervención del personal médico, el pequeño pudo ser estabilizado.

El alcalde reconoció que acciones como esta reflejan el compromiso de los elementos de seguridad con la ciudadanía y subrayó que detrás del uniforme existen personas dispuestas a servir, proteger y ayudar en momentos de emergencia.

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La intervención de Erika Zamora y Miguel Bedolla quedó así como un ejemplo de la importancia de la reacción inmediata y la coordinación para salvaguardar vidas, particularmente cuando se trata de menores que requieren atención médica urgente.