Mousse de naranja y kiwi: el postre con vitamina C que fortalece el sistema inmunológico

Esta deliciosa preparación ayuda a reducir la severidad de enfermedades respiratorias en quienes la consumen de forma regular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La mousse de naranja y kiwi no es solo un postre fresco: cada porción concentra una dosis de vitamina C capaz de cubrir prácticamente el requerimiento diario de un adulto, con cerca de 70 miligramos por fruta, lo que la convierte en un aliado concreto para el sistema inmunológico.

La vitamina C actúa como antioxidante dentro del organismo. Al ceder electrones a los radicales libres, reduce su capacidad de dañar lípidos, proteínas y material genético. Ese mecanismo forma parte de una red de defensa celular más amplia, que también incluye la regeneración de la vitamina E.

Aunque la naranja tiene fama de ser la fuente por excelencia de vitamina C, el kiwi la supera en concentración: aporta hasta 92,7 miligramos por cada 100 gramos, frente a los 53,2 de la naranja. Combinar ambas frutas en una sola preparación, como la mousse, maximiza ese aporte en una sola ingesta.

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Las mujeres adultas necesitan 75 miligramos diarios de vitamina C, y los hombres hasta 90 miligramos. Una porción de mousse elaborada con ambas frutas puede cubrir ese rango sin necesidad de suplementos.

La vitamina C no actúa sola: también regenera la vitamina E dentro del organismo y refuerza así una red antioxidante más amplia; la naranja y el kiwi, combinados en mousse, aportan juntos cerca de 140 miligramos de ese nutriente en una sola porción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colágeno, hierro y presión arterial: otros efectos del dúo cítrico

Más allá del sistema inmune, la vitamina C presente en estas frutas interviene en la síntesis de colágeno, proteína estructural de huesos, cartílagos y tejido conectivo. Su consumo regular contribuye al mantenimiento de esas estructuras.

La naranja también favorece la absorción del hierro de origen vegetal, lo que la hace especialmente útil para quienes siguen dietas sin carne. El kiwi, por su parte, aporta potasio, un mineral que contribuye a regular la presión arterial.

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Esta fruta al consumirse entera conserva la pulpa, lo que aporta fibra soluble e insoluble. Esa fibra contribuye a la saciedad, al funcionamiento intestinal y a la salud del microbioma, que a su vez está relacionado con una respuesta inmune más equilibrada.

El kiwi suma fibra, potasio y otros antioxidantes que complementan la acción de la vitamina C. Preparado en mousse, mantiene gran parte de esos nutrientes, especialmente si se evita el calor excesivo durante su elaboración.

La naranja favorece la absorción del hierro de origen vegetal, el kiwi aporta potasio y juntos suman una dosis de vitamina C cercana a los 90 miligramos por porción, lo que convierte su mousse en un complemento concreto para dietas sin carne. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transformar la naranja y el kiwi en mousse permite consumir ambas frutas en una presentación que resulta atractiva para distintos grupos de edad, incluidos niños y adultos mayores que pueden tener dificultades para masticar fruta entera.

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El formato espumoso, conseguido con claras de huevo a punto de nieve o con gelatina sin sabor, no altera de forma significativa el contenido de vitamina C si la preparación se mantiene fría. Servirla como postre o merienda incorpora el aporte nutricional de manera natural dentro de una dieta variada.

Receta para preparar mousse de naranja y kiwi con vitamina C

Ingredientes (4 porciones)

3 naranjas (jugo recién exprimido, aproximadamente 200 ml)

3 kiwis pelados y troceados

200 ml de crema para batir (nata fría)

2 claras de huevo7 g de gelatina sin sabor (1 sobre)

3 cucharadas de azúcar (o edulcorante al gusto)

1 cucharada de ralladura de naranja

La vitamina C no actúa sola: también regenera la vitamina E dentro del organismo y refuerza así una red antioxidante más amplia; la naranja y el kiwi, combinados en mousse, aportan juntos cerca de 140 miligramos de ese nutriente en una sola porción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación

Hidratar la gelatina sin sabor en 3 cucharadas de jugo de naranja frío durante 5 minutos. Calentar el resto del jugo de naranja a fuego bajo y disolver la gelatina hidratada. Retirar del fuego y dejar enfriar a temperatura ambiente. Licuar los kiwis hasta obtener un puré liso. Mezclar con el jugo de naranja con gelatina ya frío. Batir la crema fría hasta obtener picos firmes. Reservar en el refrigerador. Batir las claras a punto de nieve con el azúcar hasta que formen picos brillantes. Incorporar la crema batida al puré de frutas con movimientos envolventes. Agregar las claras en dos tandas, con el mismo movimiento, para conservar el volumen. Distribuir la mousse en copas o moldes individuales y refrigerar al menos 3 horas antes de servir. Decorar con rodajas de kiwi, gajos de naranja o ralladura al momento de llevar a la mesa.