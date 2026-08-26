Emma Coronel habla de su polémico tatuaje de pizza que ha sido relacionado con Los Chapitos

Emma Coronel habló de su tatuaje de pizza. (Captura de pantalla)

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Dieciséis meses después de que su tatuaje de pizza desatara una polémica en redes sociales por su presunto vínculo con Los Chapitos, los hijos de su esposo Joaquín “El Chapo” Guzmán, Emma Coronel Aispuro abordó el tema durante su primera transmisión en la plataforma Kick, junto a los creadores de contenido Víctor Ordóñez, “Lonche de huevito”, y Guillermo Peña, “Willito”.

El polémico tatuaje

Fue en marzo de 2025, cuando la modelo e influencer publicó en su cuenta de TikTok un video de poco más de un minuto en el que aparecía hablando de su rutina diaria mientras promocionaba un suplemento alimenticio. El contenido comercial pasó a segundo plano en cuanto los usuarios notaron el tatuaje de una rebanada de pizza en su mano izquierda.

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El dibujo quedó expuesto en varios momentos del video: cuando se llevó las manos a la cabeza, cuando ajustó su suéter y cuando se arremangó ligeramente. La repetición de las tomas hizo que muchos usuarios descartaran la posibilidad de que fuera accidental el mostrarlo.

Emma Coronel deja ver su tatuaje de pizza. (Captura de pantalla)

La grabación acumuló en ese momento más de 417,000 visualizaciones, 11,000 me gusta y cerca de 200 comentarios en los que se hacía apología a la facción del Cártel de Sinaloa que se identifica con dicha imagen, la rebanada de una pizza.

“La pizza”, “Arriba el 701”, “Amé tu tatuaje, también yo soy team pizza”, escribieron los usuarios, usando el emoji de pizza como símbolo de identificación.

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La pizza es uno de los símbolos identitarios de La Chapiza, el grupo de sicarios que responde a Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos de “El Chapo”. La similitud fonética entre “Chapiza” y “pizza” dio origen a un juego de palabras que los miembros de esa facción adoptaron como seña de identidad, y que aparece en narcomensajes, ropa, accesorios y publicaciones en redes sociales.

La canción Ch y la Pizza, interpretada por Fuerza Regida y Natanael Cano, alude directamente a esa simbología. En el bando contrario, La Mayiza —facción que responde a Ismael “El Mayo” Zambada— usa el sombrero como símbolo identitario, en referencia al apodo de su líder “El Señor del Sombrero”, un objeto que siempre portaba.

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El tatuaje apareció en un momento especialmente tenso: el estado de Sinaloa llevaba seis meses sumido en la violencia por la guerra entre ambas facciones, desatada formalmente el 9 de septiembre de 2024 tras la caída de El Mayo.

Lo que significa, según Emma Coronel

Durante su primer en vivo en Kick, Emma Coronel habló de los tatuajes que tiene, entre ellos el de una rebanada de pizza. (Redes sociales)

En el live del 24 de agosto de 2026, fue el propio Ordóñez quien abrió el tema de los tatuajes al preguntarle a Emma Coronel cuántos tenía y cuáles eran.

Coronel Aispuro los fue describiendo uno por uno. El más grande, dijo, es una mariposa que tiene en la espalda. Luego mencionó una coronita con una R de reina en uno de sus dedos; las iniciales de su nombre y el de sus hijas, ambos en la muñeca; y al final una rebanada de pizza en otra muñeca.

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La explicación que dio fue: “Y la pizza, porque cuando me da hambre le muerdo aquí”, dijo mientras simulaba que se mordía la mano. Entonces Lonche de Huevito se río y cuestionó: “¿Te gusta la pizza?" a lo que ella respondió “Sí, es mi comida favorita”.

No hubo mención a Los Chapitos. Esa respuesta, sin embargo, no cierra el debate. La simbología de la pizza dentro del Cártel de Sinaloa está documentada y es ampliamente reconocida en Sinaloa y en los círculos que siguen de cerca al crimen organizado.

Una relación con Los Chapitos que nunca ha sido sencilla

Emma Coronel relató que la última vez que vio a Joaquín “El Chapo” Guzmán en libertad fue durante una cena familiar, días antes de Navidad de 2015 . (Oxygen True Crime/Captura de pantalla)

El contexto entre Emma Coronel y los hijos de El Chapo ha sido tenso desde hace años. Según la periodista Anabel Hernández, autora del libro Emma y las otras señoras del narco, Coronel nunca fue aceptada plenamente por los hijos mayores de Guzmán Loera.

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Hernández sostuvo en una entrevista con Javier Ceriani en diciembre de 2024 que Coronel se entregó a las autoridades estadounidenses en 2021 porque temía por su vida: “Tenía una disputa con los hijos de El Chapo Guzmán por propiedades del cártel que ella quería quedarse y al final no se quedó. Lo hace como una vía de salida de ese mundo”.

La hija mayor del capo, Gisselle Guzmán, habría calificado a Coronel como “concubina” en una publicación de 2017, desacreditando su legitimidad como esposa.

Por otro lado, la participación de Coronel en el programa Cartel Crew de VH1 generó fricciones adicionales: Los Chapitos habrían interpretado esa decisión como una amenaza, al convertirla en blanco para las autoridades, la prensa y los rivales del cártel.

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Más recientemente, el periodista José Luis Montenegro reveló en su podcast Narcomundo que Iván Archivaldo Guzmán presionó a Coronel para que entregara el Rancho Ayuné, una propiedad en la carretera a Los Naranjos, en Culiacán, que El Chapo habría dejado a sus hijas gemelas.