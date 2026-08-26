Eliminación de Yanet García y el regreso de Ese Pérez provocan ola de críticas al reality La Casa de los Famosos México 2026

La eliminación de Yanet García por votación interna desató acusaciones de fraude contra la producción del reality en redes sociales. (Captura de pantalla YouTube)

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La producción de La Casa de los Famosos México 2026 quedó en el ojo del huracán este martes 26 de agosto, luego de que la eliminación de Yanet García y el regreso de Ese Pérez desataran una ola de cuestionamientos sobre la transparencia del programa en redes sociales.

Por primera vez en esta edición del reality, los propios habitantes —y no el público— tuvieron el poder de decidir quién abandonaba la competencia. Los tres exiliados eran Ese Pérez, Luis Chaparro y Yanet García, quien ya había sobrevivido dos rondas previas gracias al voto popular. En la votación interna, Ese Pérez sumó seis respaldos, Chaparro tres y García apenas uno, una diferencia de un solo punto que le costó el juego a la modelo regiomontana.

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El regreso de Ese Pérez acompañado de un pastel que ya parecía listo antes del resultado desataron acusaciones de fraude contra la producción del reality en redes sociales. (Captura de pantalla YouTube)

El regreso de Ese Pérez, comediante que había sido enviado al Exilio precisamente por decisión del público, fue recibido con Las Mañanitas por sus compañeros dentro de la casa. Minutos después, la producción le envió un pastel de cumpleaños. La velocidad con la que llegó el festejo encendió las alarmas de los seguidores del programa, quienes señalaron en TikTok e Instagram que el pastel ya debía estar preparado antes de que se conociera el resultado de la votación.

“Que rápido llegaron los pasteles a Ese Pérez”, “Se ve bien planeado” y “Hicieron que eligieran sus compañeros porque sabían que iba a salir Ese Pérez”, fueron algunos de los mensajes que circularon en redes. Otros usuarios fueron más directos: “Esto es fraude”.

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La reacción negativa de la audiencia también se reflejó en el canal oficial de La Casa de los Famosos México en WhatsApp, que reúne a 1.7 millones de seguidores. La publicación del regreso de Ese Pérez acumuló 17,601 reacciones, con un resultado contundente: el emoji de enojo fue el más usado con 9,000 registros, una proporción que dejó en evidencia el malestar de la audiencia ante la dinámica.

La hermana de Yanet publicó el resultado antes del anuncio oficial

Los internautas no perdonaron a Galilea Montijo sus comentarios sobre Yanet García: tras la eliminación de la modelo regiomontana con un solo punto de diferencia, las redes sociales se llenaron de cuestionamientos hacia la conductora de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla YouTube)

La polémica no se detuvo ahí. Prisma García, hermana de la eliminada, publicó un mensaje antes de que el programa revelara el resultado: “Lamento darles esta noticia, pero ya nos dijeron que efectivamente van a sacar a Yanet... Ella será la eliminada, son un fraude total”. La publicación fue eliminada poco después, y usuarios reportaron que el perfil también fue dado de baja en algún momento.

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La combinación de ambos episodios llevó a miles de internautas a cuestionar el mecanismo de votación interna. “No que el público tiene la última decisión”, “Si hubiera votado el público, hubiera sido justo” y “Lo que hicieron con Yanet es indignante” fueron frases que se repitieron en comentarios durante la transmisión.

En el foro de El 5, uno de los panelistas, Jessie Cervantes no evitó señalar el peso simbólico de lo ocurrido: “Hay que recordar que se está yendo por mueble. A que el público te lleve al Exilio y tus compañeros por mueble te saquen de la casa, eso es terrible”.

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Galilea Montijo, por su parte, anunció el resultado con una frase que generó reacciones divididas en redes: “Vamos a informarle a Luis que continúa en esta competencia y a Yanet que fue hoy en el Exilio su último día en esta competencia, por supuesto por mueble”. Luego añadió: “Yo prefiero ser la primera eliminada de La Casa de los Famosos México a que me digan mueble, yo mejor me voy a mi casa”.

La salida de Yanet García como "mueble" y el regreso festivo de Ese Pérez en su cumpleaños generaron una ola de críticas en TikTok e Instagram. (Captura de pantalla canala oficial de Whatsapp de La Casa de los Famosos México)

Ya en la Post Gala, frente a Wendy Guevara, Yanet García respondió a las críticas sobre su paso por el reality sin señalar a nadie. “De acuerdo a la perspectiva de cada persona, yo aporté a la casa, hice cosas, limpié, hice ejercicio, ayudé a mis compañeras. Traté de ser compartida, de ayudar. Quizás no di el contenido que esperaba la casa, pero yo me siento en paz que fui yo y que realmente fui fiel a lo que soy, a mis valores. Y si eso me llevó aquí, no pasa nada”, dijo.

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La modelo admitió que el desenlace la tomó por sorpresa: “Estoy muy sorprendida porque todo ha sido muy rápido, vengo del Exilio”. Aun así, asumió el resultado: “Fue una eliminación diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados, pero no pasa nada, a eso venimos a jugar, a divertirnos y a quedarnos con lo mejor siempre”.

El cuestionamiento de fondo que dejó la gala en redes apunta a una paradoja del formato: los participantes, con una visión acotada a la convivencia diaria, tuvieron en sus manos una decisión que la audiencia —la que sigue el contenido las 24 horas— no pudo tomar.

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