Esta fue la inusual manera en la que el rapero Jay-Z impulsó la llegada de la Hormiga González a Olympiacos

La agencia Roc Nation Sports armó una operación sin precedentes para llevar al atacante de Chivas como su primer cliente mexicano a Grecia con un acuerdo por el 80% de sus derechos. (EFE/ENNIO LEANZA - Instagram/ @olympiacosfc)

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La llegada de Armando “Hormiga” González al Olympiacos de Grecia marcó un giro inesperado en la exportación de talento mexicano al futbol europeo.

El protagonista indirecto de esta gestión es Jay-Z, el rapero y empresario estadounidense, quien a través de su agencia deportiva orquestó una operación poco común para colocar al delantero en un club histórico del Viejo Continente.

Olympiacos pagó 12 millones de dólares por el 80% de los derechos de Armando González, un monto poco frecuente para mexicanos en el futbol de Grecia. (TW Olympiacos FC)

Este traspaso no sólo destaca por el monto y el destino, sino por la manera en la que se reconfiguraron las rutas tradicionales para los futbolistas mexicanos que buscan crecer fuera del país.

Roc Nation Sports apuesta por el talento mexicano

La primera apuesta seria de Roc Nation Sports en México llegó con la elección de González como su cliente pionero en el futbol nacional.

La agencia fundada por Jay-Z detectó en el delantero no sólo cifras goleadoras destacadas, sino también la mentalidad necesaria para competir en Europa.

González fue identificado por el equipo de Jay-Z tras su campaña con Chivas y su exposición internacional previa al Mundial 2026 .

La agencia se adelantó a los locales y gestionó directamente el acercamiento con clubes europeos.

El padre del jugador, con experiencia como promotor, fue clave para conectar a la familia González con la estructura global de Roc Nation.

La agencia fundada por Jay-Z identificó a la Hormiga tras su campaña con Chivas y su exposición internacional rumbo al Mundial 2026. REUTERS/Mike Segar

Así, el resultado fue una operación atípica: el respaldo de una agencia con alcance internacional permitió negociar en condiciones poco habituales para el mercado mexicano.

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Una negociación con sello internacional

El traspaso de la Hormiga al Olympiacos fue estructurado por Roc Nation Sports en todos sus frentes. La agencia priorizó que el jugador llegara a un equipo con proyección europea y oportunidades de crecimiento.

El club griego desembolsó 12 millones de dólares por el 80% de los derechos de Armando , un monto poco frecuente para mexicanos en el futbol de Grecia.

Olympiacos ofreció al delantero no solamente minutos de juego, sino participación en torneos europeos y visibilidad internacional.

Roc Nation también gestiona talentos de la talla de Vinicius Jr. y Kevin De Bruyne. REUTERS/Juan Medina

Ahora, González se convirtió en el único mexicano representado actualmente por Roc Nation, compartiendo cartera con estrellas como Vinicius Jr. y Kevin De Bruyne.

El impacto Jay-Z: nuevas rutas para el futbol nacional

La intervención de Jay-Z y su agencia genera un efecto dominó en la gestión de talento mexicano.

Roc Nation impulsó la carrera internacional de Armando más allá de los destinos tradicionales, rompiendo con la tendencia de ventas a la MLS .

El caso demuestra que una representación especializada puede abrir puertas en mercados de alto nivel y transformar trayectorias deportivas.

La llegada de Armando “Hormiga” González al Olympiacos marca un giro en la exportación de talento mexicano al futbol europeo.REUTERS/Henry Romero

En este sentido, la experiencia de la “Hormiga” y Roc Nation Sports marca el inicio de una nueva etapa para los jugadores mexicanos que buscan un espacio en Europa, ahora con el respaldo de estructuras internacionales de representación.

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