Tabaco y alcohol cuestan mucho más de lo que recaudan en México: por cada peso de impuestos se pierden hasta 9.50 pesos

Tabaco y alcohol cuestan mucho más de lo que recaudan en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los impuestos aplicados al tabaco y al alcohol en México están lejos de compensar los costos económicos y sociales asociados al consumo de estos productos. De acuerdo con estimaciones de la Alianza por la Justicia Fiscal (AJF) y el Instituto del Sur Urbano (SUR), mientras el Estado recauda miles de millones de pesos mediante impuestos, los daños derivados de ambos productos representan costos considerablemente mayores.

El caso del tabaco resulta particularmente significativo. El tabaquismo provoca más de 63 mil 200 muertes anuales en México, de acuerdo con las cifras retomadas por las organizaciones en su cuadernillo “Propuestas de Impuestos Saludables: por más derechos y cuidados en México”.

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A este impacto humano se suma una elevada carga económica para las finanzas públicas. Atender las consecuencias médicas directas del tabaquismo representa un costo aproximado de 152 mil millones de pesos cada año para el Estado.

Pero el impacto no termina en los gastos médicos. Los costos indirectos asociados con el tabaquismo, entre ellos la discapacidad, la muerte prematura y la pérdida de productividad laboral, superan los 93 mil 404 millones de pesos anuales.

En conjunto, los costos directos e indirectos señalados por las organizaciones representan más de 245 mil millones de pesos al año, una cifra muy superior a los ingresos obtenidos mediante los impuestos aplicados a los productos de tabaco.

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Por cada peso recaudado por tabaco se pierden 4.90 pesos

Una cajetilla roja abierta contiene varios cigarrillos con filtro sobre una superficie oscura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre lo que el gobierno recauda y lo que cuesta atender las consecuencias del tabaquismo evidencia el desequilibrio que, según la AJF y SUR, existe actualmente en la política fiscal.

Durante 2025, México recaudó alrededor de 50 mil millones de pesos por impuestos al tabaco. Sin embargo, frente a los costos económicos asociados a su consumo, las organizaciones estiman que por cada peso obtenido mediante impuestos se generan pérdidas por 4.90 pesos.

Es decir, la recaudación fiscal representa apenas una fracción de los costos que el tabaquismo genera para el Estado y para la sociedad.

La situación plantea la necesidad de revisar el funcionamiento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a estos productos, no solamente como una herramienta para generar ingresos, sino también como un mecanismo para reducir el consumo y compensar parte de los daños ocasionados.

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La propuesta de AJF y SUR consiste en simplificar la estructura del IEPS y aumentar las cuotas específicas para que el impuesto tenga un mayor efecto sobre el mercado del tabaco y, al mismo tiempo, permita obtener recursos adicionales.

También plantean incrementar los costos relacionados con licencias sanitarias y estampillas para la industria tabacalera, además de establecer permisos especiales para la venta minorista de cigarros.

Alcohol: 552 mil millones de pesos en costos

La imagen muestra una composición documental sobria con una variedad de bebidas alcohólicas y azucaradas dispuestas en vasos y una botella sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panorama es todavía más amplio cuando se analiza el impacto económico del consumo de alcohol.

Las organizaciones señalan que el alcohol está relacionado con aproximadamente 39 mil fallecimientos anuales en México, además de generar costos estimados en 552 mil millones de pesos.

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En contraste, durante 2025 los ingresos públicos provenientes de los impuestos al alcohol alcanzaron aproximadamente 74 mil millones de pesos.

Con base en esta comparación, la AJF y SUR estiman que por cada peso recaudado en impuestos al alcohol, las pérdidas ascienden a 9.50 pesos.

La diferencia refleja, de acuerdo con el planteamiento de las organizaciones, que los ingresos fiscales actuales no alcanzan para compensar los costos sociales y económicos relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas.

Por ello, proponen modificar la estructura del impuesto y establecer una cuota específica sobre el contenido alcohólico, en lugar de depender principalmente del precio de venta.

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La propuesta contempla cuotas diferenciadas para cerveza, vinos y destilados. Según sus cálculos, una estructura de 40, 50 y 60 centavos por litro de alcohol puro, dependiendo del tipo de bebida, podría generar 16 mil millones de pesos adicionales respecto a la recaudación de 2025.

Impuestos saludables buscan financiar salud y cuidados

La AJF y SUR plantean que una parte de la recaudación se etiquete para fortalecer servicios públicos (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

El análisis sobre tabaco y alcohol forma parte de una propuesta más amplia para modificar la política fiscal relacionada con productos y actividades que generan daños a la salud.

La AJF y SUR plantean que una parte de la recaudación adicional pueda etiquetarse para fortalecer servicios públicos, particularmente el IMSS-Bienestar, y aumentar los recursos disponibles para la atención de personas sin seguridad social.

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De acuerdo con sus estimaciones, destinar 70 por ciento de determinados ingresos fiscales federales provenientes de tabaco, alcohol, cerveza, bebidas azucaradas, energizantes, alimentos no básicos y juegos permitiría disponer de más de 152 mil millones de pesos.

El documento también plantea utilizar estos recursos para fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados, además de incorporar impuestos relacionados con las emisiones contaminantes y recuperar la tenencia vehicular con un componente ecológico.

La propuesta parte de una idea central: si determinados productos generan costos sanitarios, económicos y sociales que superan ampliamente la recaudación que producen, la política fiscal debe considerar esos daños y utilizar los ingresos obtenidos para fortalecer la prevención, la atención médica y los sistemas de cuidado.

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