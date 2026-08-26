Sentencian a “El Rayo” en EEUU: cocinero de Los Chapitos podría ser testigo en el expediente contra Rocha Moya

La ilustración conceptual representa un expediente judicial de EE.UU. contra Los Chapitos, implicando al gobernador Rubén Rocha Moya y una red de funcionarios, en un caso de crimen organizado con alcance internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El expediente 23-cr-00180 radicado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra Los Chapitos y exfuncionario de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, suma ya cinco personas sentenciadas.

La condena más reciente llegó este lunes, cuando la jueza Katherine Polk Failla dictó poco más de siete años de prisión a Silvano Francisco Mariano, alias “El Rayo”, operador de laboratorios clandestinos de fentanilo al servicio de Los Chapitos, luego que éste se declarara culpable y aceptara colaborar con las autoridades en futuros procesos dentro del mismo expediente.

Según la información revelada por el periodista Arturo Ángel de Milenio, la condena es la mitad de los 14 años que habían solicitado los fiscales, quienes argumentaron que “El Rayo” fue un personaje central en la fabricación y distribución de fentanilo y que siguió operando al menos hasta 2023.

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Quién es El Rayo y qué admitió ante la corte

Silvano Francisco Mariano y Carlos Omar Félix Gutierrez fueron detenidos en Colombia. Foto: Departamento de Estado de EUU

Silvano Francisco Mariano tiene 41 años y fue identificado por la DEA como uno de los principales operadores de laboratorios clandestinos de fentanilo en las montañas de Sinaloa. Operaba junto a Carlos Omar Félix Gutiérrez, otro operador de Los Chapitos, quien también fue detenido y procesado en el mismo expediente. El Departamento de Estado ofrecía un millón de dólares por información que condujera a su captura.

Fue detenido el 16 de marzo de 2023 por agentes de la Dirección de Policía Judicial e Inteligencia de Colombia cuando desembarcaba de un vuelo comercial en Bogotá junto a Félix Gutiérrez. El 4 de abril de ese mismo año, un gran jurado federal del Distrito Sur de Nueva York los acusó formalmente.

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En su declaración de culpabilidad ante la corte, Francisco Mariano admitió que entre 2022 y 2023 operó laboratorios clandestinos donde se procesó fentanilo, negoció entregas de droga a nombre del cártel y coordinó la compra de armas de fuego en reuniones celebradas en la Ciudad de México y en California. Fue la primera vez que los detalles operativos de esos laboratorios quedaron asentados en un registro judicial estadounidense.

El kilogramo de fentanilo que Francisco Mariano operaba valía 11,000 dólares en San Diego y hasta 25,000 dólares en Nueva York, cifras que él mismo proporcionó ante la corte.

El expediente que persigue a Los Chapitos, a Rocha Moya y a sus exfuncionarios

EL Rayo, operador de laboratorios de fentanilo de Los Chapitos. (Foto: Jovani Pérez | Infobae México)

El caso 23-cr-00180 arrancó en abril de 2023 como una megaacusación contra la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa por tráfico masivo de fentanilo hacia Estados Unidos. Desde entonces ha crecido en nueve acusaciones complementarias, algunas de las cuales permanecen bajo sello.

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Entre las más relevantes está la del 29 de abril de 2026, que incorporó al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y a nueve exfuncionarios de su administración, entre ellos al todavía senador Enrique Inzunza Cázarez; y el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, éste último quien se entregó a las autoridades de EEUU.

Todos los acusados en ese bloque enfrentan cargos de conspiración para importar narcóticos y posesión y conspiración para usar ametralladoras y dispositivos destructivos. Rocha Moya y sus exfuncionarios son señalados de haber garantizado la impunidad del cártel en Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos y apoyo político electoral. El gobernador con licencia niega todos los cargos.

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Con la condena de Francisco Mariano, el Departamento de Justicia suma cinco personas sentenciadas dentro del megaproceso en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Los otros cuatro son Juan Pablo Lozano, alias “El Camarón”; Julio Marín González; Sergio Duarte Frías; y Ana Gabriela Rubio Zea, alias “La Gaby”. Todos se declararon culpables sin ir a juicio.