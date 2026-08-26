Héctor Kotsifakis revela inquietante anécdota del “El Chapo” actuando en el Altiplano

Un fotograma del filme La Captura presenta una escena de la producción sobre la detención del exlíder del Cártel de Sinaloa que lidera la audiencia en México. (YouTube: Captura de pantalla)

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Héctor Kotsifakis construyó su interpretación de Joaquín “El Chapo” Guzmán para la película La Captura a partir de testimonios de personas que convivieron directamente con el exlíder del Cártel de Sinaloa.

Entre ellos estuvo su maestro de teatro en el penal del Altiplano, quien le relató una escena que mostró una faceta poco conocida del capo: Guzmán Loera rompió en llanto y golpeó una pared después de sentirse incapaz de cumplir con una actuación.

Héctor Kotsifakis: “Me documenté mucho”

El actor explicó que decidió alejarse de las imágenes públicas y los retratos habituales del narcotraficante para documentarse con quienes conocieron su comportamiento cotidiano.

“Me documenté mucho más con gente que estuvo cercana a él. Hablé con personas que lo trataron un tiempo como su maestro de teatro, por ejemplo, en el penal de Altiplano”, relató Kotsifakis.

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Según el testimonio que recibió, Guzmán Loera tomó clases de actuación durante su reclusión. En una ocasión se preparó para representar un monólogo de Don Juan Tenorio. El maestro le pidió trabajar un acento español y “El Chapo” pasó semanas practicando el ceceo.

Cuando finalmente se organizó la función, destinada únicamente a trabajadores del penal, ocurrió algo inesperado.

Al pronunciar su primera línea, el acento sinaloense apareció y provocó risas entre los asistentes. El entonces preso se bloqueó, abandonó el escenario y regresó al camerino.

“Ahí va el maestro a buscarlo al camerino a ver qué pasó. Y este, al otro, así golpeando la pared, enojado, con lágrimas en los ojos, diciendo: ‘Le fallé, maestro. Discúlpeme, le fallé’”, recordó Kotsifakis.

El actor consideró que el episodio revela la importancia que Guzmán Loera daba al compromiso adquirido con su profesor. “A él lo único que le importaba era el compromiso que tenía con el maestro. Y eso habla mucho de su carácter”, añadió.

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El actor Héctor Kotsifakis llega a la alfombra roja de la película "Pedro Páramo" en el Festival Internacional de Cine de Morelia, el sábado 19 de octubre de 2024, en Morelia, México. (Foto AP/Berenice Bautista)

Perfil psicológico no fue concreto

Otra fuente clave para Kotsifakis fue la persona encargada de elaborar un perfil psicológico de Guzmán Loera. De acuerdo con el actor, la especialista enfrentó dificultades para clasificarlo porque el capo controlaba cuidadosamente la información que proporcionaba.

“La persona que hizo su perfil psicológico (...) nunca pudo analizarlo completamente”, explicó.

Kotsifakis señaló que, aunque la especialista tuvo que ubicarlo dentro de categorías como la psicopatía, no contaba con elementos totalmente concluyentes.

“Tuvo que decir que era un sociópata, un psicópata, perdón, pero no tenía los elementos absolutamente claros para poder meterlo dentro de esa etiqueta”, dijo.

Según su investigación, Guzmán Loera era “muy educado”, evitaba las groserías y trataba de “usted” a las personas. “Con las mujeres era muy galante”, señaló el actor, quien también destacó la cautela con la que se conducía y su capacidad para no revelar más información de la necesaria.

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¿De qué trata La Captura?

La Captura reconstruye la detención definitiva de Joaquín Guzmán Loera el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa.

Dirigida por Chava Cartas y escrita por Bernardo Esquinca, la película toma como base dos crónicas del periodista Héctor de Mauleón. La historia se centra en los policías federales que interceptaron al capo después de detener un vehículo con reporte de robo.

La trama dramatiza las horas en las que los agentes permanecieron frente a Guzmán Loera, entre amenazas y ofertas de soborno. La producción plantea una mirada centrada en los elementos que participaron en la operación.

La Captura reconstruye la detención definitiva de Joaquín Guzmán Loera el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa. (YouTube: Netflix LATAM)

Kotsifakis ha insistido en que la película “no es una apología al crimen”, sino una historia que busca poner atención en los policías involucrados en la captura.

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¿Quiénes actúan en La Captura?

Alfonso Herrera encabeza el elenco como Arturo Carmona, un agente inspirado en los policías que participaron en la detención. Noé Hernández interpreta a Héctor Rosales, otro de los elementos federales.

Héctor Kotsifakis da vida a Joaquín “El Chapo” Guzmán y su interpretación incorpora los testimonios de la psicóloga, el maestro de teatro y otras personas que tuvieron contacto directo con el narcotraficante durante su reclusión.

La película llegó al streaming el 21 de agosto y actualmente es el contenido más visto en México. Desde su estreno ha generado conversación por su reconstrucción de uno de los episodios más relevantes en la historia reciente del narcotráfico en México.

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