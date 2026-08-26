Emma Coronel arremete contra ‘La Captura’, la nueva película sobre la detención de ‘El Chapo’ Guzmán

Emma Coronel reacciona a la película "La Captura" de Netflix. (Netflix/Instagram)

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Emma Coronel Aispuro debutó como streamer en Kick con una transmisión de cinco horas y media que rápidamente se volvió viral por haber hecho varias confesiones, entre ellas por su reacción a la película La captura, el nuevo thriller de Netflix que se basa en la última detención de su esposo Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El 24 de agosto de 2026, durante su conversación con los creadores de contenido Víctor Ordóñez “Lonche de huevito” y Guillermo Peña “Willito”, la conversación llegó inevitablemente sobre el recién estrenado filme protagonizado por Alfonso Herrera que reconstruye la última detención de “El Chapo” Guzmán en Los Mochis en 2016 y que ha llegado a ser número uno en la plataforma.

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Así reaccionó Emma Coronel

Emma Coronel reveló lo que piensa de "La Captura", la nueva película de Netflix que retrata la detención de Joaquín "El Chapo" Guzmán. (TikTok)

El intercambio sobre La captura comenzó cuando Lonche mencionó que la había visto el día anterior. Su veredicto fue directo: “Qué mierd* de película, con todo respeto.”

Coronel, que contestó con un tajante “no la he visto ni la voy a ver”, preguntó quién la había hecho. Lonche respondió que no lo sabía.

Lo que vino después tomó a Coronel por sorpresa. Lonche mencionó que La captura estaba en ese momento en el número uno de películas de Netflix. Coronel no lo podía creer. “¿Está en top uno?”, preguntó. Lonche confirmó. Hubo una pausa. “¿Por vistas?”, insistió ella. Cuando le dijeron que sí, intentó explicarlo: “Porque todo mundo quiere verla porque piensa...” La frase quedó incompleta.

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Lonche remató con su propia teoría: “Está de la verg*”. Willito sumó su lectura desde otro ángulo: “Ellos no saben qué pasó... Si tú ves la película, usted toda la película va a estar como: ¿Qué estoy viendo?”

Alfonso Herrera interpreta a un policía que rechazó millones de pesos del Cártel de Sinaloa y terminó entregando a Joaquín "El Chapo" Guzmán a las autoridades. (IG: Alfonso Herrera/Cuartoscuro)

Coronel escuchó, soltó una risa y cerró con un: “Mira cringe”. Después, Lonche criticó las locaciones de la película por no parecerse en nada a Los Mochis, a lo que ella comentó: “Bien gris”.

La captura, la película que desató todo el intercambio, está dirigida por Chava Cartas y producida por Draco Films. Se estrenó en Netflix el 21 de agosto de 2026 con el título internacional Facing El Chapo. Reconstruye la Operación Cisne Negro del 8 de enero de 2016 desde la perspectiva de dos agentes de la extinta Policía Federal que interceptaron por accidente el vehículo en el que huían Guzmán Loera y su escolta Jorge Iván “El Cholo” Gastélum tras escapar por el drenaje de Los Mochis.

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Coronel quiere su propia serie y participar en las decisiones creativas

Emma Coronel se estrena como streamer en Kick junto a Lonche de huevito y Willito. (Instagram: Emma Coronel)

El tema de La captura abrió una conversación más amplia sobre cómo Coronel vive la cobertura mediática de su historia en general. Dijo que cuando ve clips de series o películas sobre El Chapo siente incomodidad y que prefiere cambiar de canal.

“He visto clips”, admitió. Y describió lo que siente al verlos: “Te lo juro que siento pena y le cambio, porque siento como que: ¿en serio eso piensan? Ay, no.” Lonche coincidió: “Ni se acerca un poquito a la realidad lo que ponen ahí.” Coronel respondió: “No, no, no. Ay, no, quítenlo, me da pena ajena.”

La exreina de belleza fue más allá y habló de lo que considera un abuso sistemático sobre su figura pública. “Lo que pasa es que cuando ya eres figura pública, cualquier persona cree que puede hablar sobre ti”, dijo durante el stream. “Se basan nada más en cosas que ven en Internet… noticias que muy pocas veces son reales.”

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Coronel también hizo referencia a un libro en cuya portada aparece su imagen, aunque evitó mencionar el nombre de la autora. Cuestionó el contenido porque, según dijo, la escritora solo convivió un día con ella antes de publicarlo. El único libro donde aparece como portada es Emma y las otras señoras del narco, de la periodista Anabel Hernández.

Durante el mismo live, Coronel planteó una posibilidad que lleva tiempo rondando en conversaciones públicas: una producción sobre su vida hecha desde su propio punto de vista. “Hay que sacar la película real o algo real”, dijo.

Fue explícita sobre lo que buscaría en ese proyecto: “Me gustaría hacerlo de lo que yo viví, de mi punto de vista. Obviamente, va a haber personas que estuvieron en mi vida, pero a como fue, a como yo lo viví.” Descartó actuar en la producción: “Yo no he estudiado para eso. Yo sí le tengo respeto… hay muchas actrices y actores que pasan toda una vida estudiando.”

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Lo que sí quiere es control creativo. “Sí me gustaría estar involucrada en las decisiones que se tomen, para que no sea una más donde cada quien hace lo que quiere, sino de que lo más apegado a la realidad”, señaló.