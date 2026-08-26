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Nuevo estadio de Cruz Azul sigue sin definirse, pero aseguran predio en CDMX

El club evalúa alternativas para fortalecer su arraigo, mientras mantiene abiertas negociaciones en diferentes puntos de la zona metropolitana

Nuevo estadio de Cruz Azul sigue sin definirse, pero aseguran predio en CDMX (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Nuevo estadio de Cruz Azul sigue sin definirse, pero aseguran predio en CDMX (REUTERS/Eloisa Sanchez)
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La nueva casa de Cruz Azul puede estar en la Ciudad de México o en Hidalgo, pero no fuera de la zona metropolitana, de acuerdo con Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul. El directivo señaló que la cercanía con la capital representa una ventaja para el club por su alcance entre la afición.

El proyecto del nuevo estadio de Cruz Azul sigue sin sede definida, aunque el presidente deportivo indicó que las opciones se concentran entre la capital del país e Hidalgo. También dijo que una alternativa previa en el Estado de México quedó atrás, luego de que surgiera la petición de mantener el inmueble dentro de la zona metropolitana.

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En una reciente conferencia de prensa, el ingeniero Víctor Velázquez habló sobre el tema del estadio, ante la urgencia de tener casa propia la directiva analiza propuestas para poner en marcha la construcción del recinto deportivo.

Cruz Azul se aferra a construir su estadio en CDMX

Cruz Azul se aferra a construir su estadio en CDMX (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Cruz Azul se aferra a construir su estadio en CDMX (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Velázquez explicó que el proyecto originalmente contemplaba construir el estadio en territorio mexiquense, una posibilidad que incluso ya había sido anunciada. Sin embargo, durante la administración de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno de la Ciudad de México surgió la petición de mantenerlo dentro de la capital.

“Siempre ha sido un saludo político, de hecho aquí no me dejará mentir el gobernador, que inicialmente ya lo íbamos a, de hecho ya lo habíamos anunciado, iba a estar en el Estado de México... Aquí el gobernador (Julio Menchaca) dice, hay que llevarnos a Hidalgo también, pero...”, explicó Velázquez.

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El empresario recordó que apenas el miércoles pasado, durante una reunión en Palacio de Gobierno, la propia presidenta volvió a preguntarle por el terreno para el proyecto. “La misma presidenta me dijo, ya tienes terreno Víctor”, relató.

Velázquez añadió que mantenerse en la zona metropolitana también responde a la proyección que representa para el club, aunque dejó abierta la posibilidad de que Hidalgo pueda convertirse en la sede del nuevo inmueble.

“Sí. A la zona metropolitana, porque estratégicamente, pues sí, nosotros somos hidalguenses, pero el hecho de estar en la zona metropolitana ha hecho que el equipo tenga mucho más proyección en cuestión de vistas de afición”, señaló.

Velázquez explicó que el proyecto originalmente contemplaba construir el estadio en territorio mexiquense ( REUTERS/Raquel Cunha)
Velázquez explicó que el proyecto originalmente contemplaba construir el estadio en territorio mexiquense ( REUTERS/Raquel Cunha)

La definición de la sede sigue pendiente

La definición de una nueva casa para Cruz Azul se mantiene pendiente desde hace varios años. En ese periodo, el equipo ha tenido que cambiar de sede.

Después de permanecer más de dos décadas en el inmueble de la colonia Nochebuena, el club regresó al estadio Banorte en 2018. Después se trasladó al estadio Ciudad de los Deportes, al estadio Olímpico Universitario y, durante el primer semestre de 2026, al estadio Cuauhtémoc.

Mientras la directiva mantiene abierta la búsqueda para el primer equipo, Cruz Azul Hidalgo volverá a tener presencia dentro de la estructura profesional del club con su regreso a la Liga de Expansión.

Ese equipo tendrá como sede el estadio Refundación, anteriormente conocido como estadio 10 de Diciembre, en Ciudad Cooperativa Cruz Azul.

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