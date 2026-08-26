Afición mexicana dedica mensajes emotivos a Checo Pérez y lo vuelven tendencia en las redes sociales

Checó en 2021 y 2022 logró quedarse con el tercer lugar del Gran Premio de México. (Getty Images)

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Sergio Michel Pérez Mendoza, con 36 años de edad, volvió a la Fórmula Uno y la noticia emocionó a todo México, porque el piloto, nacido en Guadalajara, Jalisco es un ídolo para las nuevas generaciones y una fuente de inspiración a todos los que buscan trascender en el automovilismo.

Su historia de vida es indiscutible, dejar a la familia por cumplir un sueño es una de las decisiones más difíciles para cualquier deportista, pero Checo Pérez buscó por cielo, mar y tierra para ocupar un asiento dentro de la Fórmula Uno hasta convertirse en el mejor piloto mexicano de todos los tiempos.

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Su carrera en la Máxima categoría data en la temporada 2011 con la escudería Sauber. A partir de ahí, corrió contra los mejores del mundo pasando por las filas de: McLaren, Sahara Force India, Racing Point, Red Bull Racing y ahora con el debutante Cadillac.

Checo Pérez puso en alto el nombre de México no sólo por sus victorias, sino por cada proeza conquistada en la Máxima Categoría, principalmente el subcampeonato del mundo en la temporada 2023 siendo corredor de Red Bull Racing y compañero del tetracampeón Max Verstappen.

Su retorno hizo sonreír y llorar a más de un aficionado nacional que, este martes 25 de agosto, la cuenta oficial del Gran Premio de México, invitó a sus seguidores a compartir un mensaje para el Ministro de Defensa y ola de comentarios lo convirtieron en trendic topic.

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Afición mexicana arropa a Checo en redes sociales (X / México Grand Prix)

“A veces uno no dimensiona lo fuerte que es poder compartir nacionalidad con alguien que ha llevado el nombre de México por todo el mundo, con la trayectoria que tú tienes. El tiempo pasará, pero mientras haya alguien que recuerde tu historia, tu legado seguirá corriendo. Hoy te quiero mucho más que ayer, pero menos que mañana. Bienvenido de regreso a casa, Checo. Aquí seguimos. Como siempre, siempre en tu coche”, escribió una fan.

“Checo. Eres un digno mexicano y representas bastante para el deporte motor en el mundo. Verte participar en antesala de la F1 fue emocionante y ya en la Fórmula 1 magnífico. En el Gran Prix de México estaré para verte competir. Éxito en tu vida personal y profesional Campeón”, publicó otro seguidor.

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“Hay pilotos que ganan carreras y hay pilotos que dejan una huella para toda una generación. Checo, gracias por llevar el nombre de México a cada pista, por hacernos sentir orgullosos y por demostrarnos que los sueños también pueden llevar un número 11″. dedicó otro de los usuarios a Sergio Pérez Mendoza.

El motivo del Gran Premio de México, en querer apreciar el respaldo y arropo de la afición nacional a Checo Pérez, se basa en querer hacer un video homenaje para “el que nos une” y próximamente subirán en sus cuentas oficiales de internet.

Dicho tributo a Sergio Pérez parte del reconocimiento a su trayectoria como corredor de la Fórmula Uno y, especialmente, porque en esta temporada 2026 todo fan de Checo lo volverá a ver competir en el Gran Premio de la Ciudad de México.

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Cabe rememorar que en la última campaña, el mexicano no participó en el Gran Premio de nuestra nación al no tener equipo, derivado de su salida de Red Bull Racing el 18 de diciembre del 2024.

Aunque hubo dudas de si volvería a las carreras, Cadillac Fórmula 1 Team le propuso un buen proyecto a Sergio Checo Pérez para regresar al deporte motor y sea en este 2026 cuando lo veamos de vuelta en la pista de la Capital, con los colores de su nueva escudería que hará su primera presentación en México.

¿Cuándo se llevará a cabo el Gran Premio de México?

Checo volverá a competir en el GP de México. EFE/ José Méndez

Para que la Fórmula Uno vuelva a nuestro país debemos esperar seis fechas para que eso suceda. Después de los grandes premios en: Itali. Españ, Azerbaiyán, Singapur y Estados Unidos seguirá el Gran Premio de la Ciudad de México.

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La competencia en el Autódromo Rodríguez tendrá lugar del 30 de octubre al 1 de noviembre. Checo Pérez siempre ha soñado con ganar en México y aunque se ve difícil que eso ocurra este año el mayor triunfo será estar de vuelta a lado de su público.

¿Próximas carreras de Checo Pérez en esta campaña?

El piloto nacional espera de lleno para dar arranque a uno de sus grandes premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gran Premio de Italia: 6 de septiembre del 2026. Gran Premio de España: 13 de septiembre del 2026. Gran Premio de Azerbaiyán: 26 de septiembre del 2026. Gran Premio de Singapur: 11 de octubre del 2026. Gran Premio de los Estados Unidos: 25 de octubre del 2026. Gran Premio de México: 1 de noviembre del 2026. Gran Premio de Brasil: 8 de noviembre del 2026. Gran Premio de Las Vegas: 21 de noviembre del 2026. Gran Premio de Qatar: 29 de noviembre del 2026. Gran Premio de Abu Dabi: 6 de diciembre del 2026.

Resultados de Sergio Pérez en lo que va del 2026

El piloto mexicano pide más desarrollo a Cadillac para la segunda mitad de la temporada 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gran Premio de Australia: 16º lugar. Gran Premio de China: 15º posición. Gran Premio de Japón: 17º sitio. Gran Premio de Miami: 16º peldaño. Gran Premio de Canadá: Abandonó el gran premio. Gran Premio de Mónaco: 15º escalón (por sanción de 10 segundos). Gran Premio de Barcelona: 14º puesto. Gran Premio de Austria: 21º nivel. Gran Premio de Gran Bretaña: 14º cupo. Gran Premio de Bélgica: Abandonó la competencia. Gran Premio de Hungría: Abandonó la competición. Gran Premio de Países Bajos: 15º ocupación.