México

Internautas tunden a Galilea Montijo tras lanzarse contra Yanet García durante la eliminación en La Casa de los Famosos México 2026

Las críticas de la conductora, tanto en el programa ‘Hoy’ como en la gala de eliminación, generaron una ola de reacciones en redes sociales

Galilea Montijo
Yanet García salió de La Casa de los Famosos México 2026 sin señalar a nadie, pero los comentarios de Galilea Montijo sobre el formato y el apodo "mueble" desataron una ola de críticas en Instagram y TikTok contra la conductora. (Captura de pantalla YouTube)
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La eliminación de Yanet García de La Casa de los Famosos México 2026 no solo generó polémica dentro del foro: las declaraciones de la conductora Galilea Montijo antes y durante la gala del martes 25 de agosto desataron una ola de críticas en redes sociales que apuntaron directamente contra ella.

La modelo regiomontana salió por un solo punto de diferencia tras una votación interna que, por primera vez en esta edición, dejó el poder de decisión en manos de sus propios compañeros.

La semana inició con señales de lo que estaba por venir. El lunes 24 de agosto, durante el programa Hoy, Montijo respondió al descontento que García había expresado sobre algunas dinámicas del reality.

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La conductora no dejó espacio para la ambigüedad: “Tú sabes, no te dijeron: ‘Vas a ir a la casa de la amistad’”, lanzó frente a las cámaras. Y fue más lejos: “No se les está pidiendo violencia, porque aparte está prohibido. Ahora sabes qué, también hay otra cosa: si no te gusta el formato, tienes las puertas abiertas de la misma manera 24/7. Solamente es cosa de pedirlo”.

Yanet García
La modelo regiomontana fue eliminada por votación interna con apenas un punto de diferencia y aseguró que se va en paz consigo misma tras haber sido fiel a sus valores dentro del reality. (Captura de pantalla YouTube)

Galilea Montijo redobló las críticas en plena gala de eliminación

La noche del martes, con el resultado ya definido, Galilea tomó el micrófono en el foro y añadió otra frase que circuló de inmediato en TikTok e Instagram. Antes de confirmar el nombre de la eliminada, la conductora afirmó: “Yo prefiero ser la primera eliminada de La Casa de los Famosos México a que me digan mueble, yo mejor me voy a mi casa”. La frase aludió al apodo que varios habitantes habían usado para referirse a quienes, según ellos, no generaban suficiente contenido dentro de la competencia.

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Desde el mismo foro, la conductora Jessie Cervantes sumó su voz al señalamiento: “Hay que recordar que se está yendo por mueble. A que el público te lleve al exilio y tus compañeros por mueble te saquen de la casa, eso es terrible”, dijo.

Yanet García recibió la noticia con calma. Su única reacción al escuchar su nombre fue breve: “Gracias, Gali”. Ya en la Post Gala, frente a Wendy Guevara, la exchica del clima respondió a las críticas sobre su paso por el reality: “De acuerdo a la perspectiva de cada persona, yo aporté a la casa, hice cosas, limpié, hice ejercicio, ayudé a mis compañeras. Traté de ser compartida, de ayudar. Quizás no di el contenido que esperaba la casa, pero yo me siento en paz que fui yo y que realmente fui fiel a lo que soy, a mis valores. Y si eso me llevó aquí, no pasa nada”.

Galilea Montijo
Los internautas no perdonaron a Galilea Montijo sus comentarios sobre Yanet García: tras la eliminación de la modelo regiomontana con un solo punto de diferencia, las redes sociales se llenaron de cuestionamientos hacia la conductora de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla YouTube)

La regiomontana admitió que la velocidad de los eventos la tomó por sorpresa —“vengo de El Exilio”—, pero subrayó que asume el resultado sin rencor. García había sobrevivido dos rondas de eliminación gracias al voto del público; esta vez, el mecanismo fue distinto y la mayoría de sus compañeros eligió a otros.

Las redes sociales tunden a Galilea Montijo

Mientras Yanet García salía con la cabeza en alto, en Instagram y TikTok la conversación tomó otro rumbo. Los comentarios de Montijo fueron el blanco de miles de usuarios. “Tampoco la tenían que tratar así”, escribió un internauta. “¿Dónde se vota para sacar a Galilea?”, preguntó otro. Las preguntas sobre un supuesto patrón de conducta también aparecieron: “¿Por qué siempre ataca a las mujeres jóvenes?” y “Galilea la trae contra Yanet” fueron frases que se repitieron en distintas plataformas. Otro comentario que acumuló interacciones señaló que “Galilea habla con mucho enojo”.

La eliminación de García cerró así un ciclo marcado por la tensión entre el formato del reality y las expectativas de quienes participan en él, con la conductora del programa convertida, esta vez, en el centro de la polémica.

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