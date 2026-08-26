Venezuela

Venezuela reubicará a estudiantes de más de 91 colegios afectados por los terremotos

Los sismos impactaron a cerca de 900 de las 27.000 escuelas en el país, aunque la mayoría de los establecimientos sufrió daños menores. El ministro de Educación informó que 12 de los 67 refugios temporales instalados en escuelas ya fueron desalojados

La escuela San Judas Tadeo yace parcialmente en ruinas en Caracas, Venezuela, el viernes 3 de julio de 2026, días después de que fuera dañada por los terremotos (AP/Ariana Cubillos)
La escuela San Judas Tadeo yace parcialmente en ruinas en Caracas, Venezuela, el viernes 3 de julio de 2026, días después de que fuera dañada por los terremotos (AP/Ariana Cubillos)
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La administración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez reubicará a los estudiantes de 91 escuelas dañadas por los terremotos del 24 de junio para el inicio del ciclo escolar 2026-2027, según anunció el martes el ministro de Educación, Héctor Rodríguez.

Según el detalle oficial proporcionado por el funcionario, 11 de esas escuelas colapsaron y el resto presenta daños estructurales. Cada alumno de los centros afectados será asignado al colegio más cercano a su lugar de residencia para el próximo 14 de septiembre, fecha de inicio del nuevo año académico.

“Cada estudiante será reubicado en el colegio más cercano a su espacio de hábitat”, precisó Rodríguez. Los sismos impactaron a cerca de 900 de las 27.000 escuelas en el país, aunque la mayoría de los establecimientos sufrió daños menores, según datos oficiales.

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El ministro informó que 12 de los 67 refugios temporales instalados en escuelas ya fueron desalojados, como parte de un plan para trasladar a los damnificados a campamentos unifamiliares o brindarles viviendas nuevas.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, comunicó que se construyen campamentos unifamiliares y viviendas transitorias para liberar el resto de las escuelas utilizadas como refugio. De acuerdo con el diputado, se encuentran en marcha 3.000 viviendas transitorias en una zona entre Caracas y La Guaira, la región más afectada por los terremotos, que dejaron al menos 6.509 personas fallecidas. Además, en Catia La Mar, una localidad de La Guaira, se edifican otras 3.000 viviendas para los afectados.

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Los destrozos del doble terremoto en Venezuela (Europa Press)
Los destrozos del doble terremoto en Venezuela (Europa Press)

Por su parte, Delcy Rodríguez sancionó el martes una ley destinada a impulsar la construcción de viviendas y eliminar obstáculos en el proceso, a la vez que reiteró su compromiso de entregar viviendas mensualmente a los afectados y alcanzar 4.000 unidades antes de fin de año. Hasta la fecha, el Gobierno chavista reportó la adjudicación de 335 viviendas nuevas y la recuperación de 1.001 casas dañadas.

El pasado 5 de agosto, la organización Fe y Alegría advirtió que el acceso a la educación de 18.727 jóvenes está en riesgo si no se reparan los 31 espacios críticos de su red escolar antes del inicio del período académico, por lo que solicitó el apoyo de la comunidad nacional e internacional.

Dos meses después de los terremotos, La Guaira muestra un panorama marcado por la precariedad y la resistencia en los campamentos donde centenares de familias permanecen bajo carpas donadas, entre escombros y maquinaria que remueve los restos de edificaciones.

El pasado sábado, un fuerte aguacero afectó los campamentos de Caracas y La Guaira, dejando pérdidas materiales. “Tuvimos pérdida de colchones, de cuestiones así, de efectos personales”, describió Germán Machado, habitante del campamento César Nieves en Catia La Mar. Relató que el episodio generó angustia entre los damnificados, quienes aún enfrentan el trauma del terremoto.

El video muestra una calle urbana por la noche, cubierta por agua turbia de inundación. Múltiples vehículos, incluyendo coches y camionetas, estuvieron parcialmente sumergidos en el torrente. Las luces de algunos vehículos están encendidas y se observan personas sobre ellos o en los márgenes de la vía.

La “Escuela Urimare”, que opera bajo carpas, también resultó dañada por el temporal. “La lluvia fue muy fuerte y bueno, los dos toldos principales se partieron y se cayó la lona y perdimos muchos materiales muy apreciados, porque cada granito que hay acá son traídos por ángeles muy especiales que Dios manda. Y bueno, lloré mucho”, expresó Jazmín Urimare Ramírez, maestra oncológica fundadora de la escuela.

El agua acumulada alcanzó varios centímetros y afectó materiales donados, como libros, cuadernos y pupitres de madera. Pese al calor, el piso de la carpa permanecía húmedo días después, mientras voluntarios trataban de salvar lo posible y esperaban tablas para construir una tarima que proteja las pertenencias ante nuevas lluvias.

Los rastros de barro continuaban visibles en distintas zonas de Catia La Mar, arrastrados por la corriente desde los cerros cercanos. “Esto fue un colapso total, esto fue horrible. Tanto los truenos, la gente con mucho miedo, los niños llorando”, relató Ramírez, quien solicitó ayuda para reponer los materiales que permiten a más de 70 niños seguir con sus clases.

(Con información de EFE)

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