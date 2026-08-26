México

Mariana Ochoa da pistas de la OV7 que se opuso a su salario durante el embarazo

La tensa relación entre las cantantes vuelve a estar bajo los reflectores tras una revelación que Ochoa hizo en La Casa de los Famosos México 4

OV7
Timbiriche, RBD y OV7: reencuentro y final de las bandas pop este 2023 Foto: Cuartoscuro
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La participación de Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México 2026 ha devuelto la atención pública a las tensiones que derivaron en la disolución de OV7.

Desde su separación en diciembre de 2023, luego de una exitosa gira de reencuentro, sus integrantes formaron bandos y han lanzado acusaciones mutuas donde se responsabilizan de propiciar un ambiente insano, así como de diferencias creativas y administrativas.

Ari Borovoy, Erika Zaba y Mariana Ochoa han sido quienes han hablado más abiertamente sobre la crisis que vivió la agrupación en su última etapa.

Recientemente, durante una charla con la actriz Cynthia Klitbo, Ochoa avivó sus diferencias con Érika Zaba al dejar entrever que se opuso a que Lidia Ávila y ella cobraran su salario completo durante sus respectivos embarazos.

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Mariana Ochoa lanza dardo contra Érika Zaba

La revelación ocurrió durante una conversación aparentemente banal. Mariana Ochoa habló sobre momentos clave en el grupo, entre ellos, los retos que plantearon para una gira su embarazo y el de su compañera Lidia Ávila en 2014.

Ochoa explicó que, naturalmente, tuvo dudas sobre cómo evolucionarían ambas, pero nunca incertidumbre respecto a su dinámica de trabajo. “Teníamos una política entre nosotros. Si alguien tenía un permiso y hacíamos el concierto con un integrante menos, pues ese permiso no se le pagaba”.

“Cuando era por enfermedad, obviamente el sueldo estaba considerado y se le daba”, explicó.

No obstante, cuando ella y Ávila confirmaron sus embarazos, una excompañera planteó un escenario en el que sus salarios no fueran completos. “Cuando nos quedamos Lidia y yo embarazadas, surgió ese tema: ‘Bueno, ¿y qué pasa si les mandan reposo? ¿Y qué pasa si...?’ Puros y qué pasa si".

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La cantante destacó que no diría qué excompañera se oponía; sin embargo, en X, antes Twitter, usuarios interpretaron sus expresiones como una indirecta hacia Érika Zaba, debido a que mencionó que dicha compañera eventualmente vivió la misma situación, pero fue apoyada por ambas cuando comunicó que iniciaría un tratamiento asistido para embarazarse.

Dicha información coincide con la experiencia de Érika Zaba, quien en 2022, en entrevista con CARAS México, abordó episodios de su embarazo de alto riesgo.

Mariana Ochoa, con top deportivo amarillo, habla con Cynthia Klitbo, vestida con top oscuro, en un baño con lavabos azules
Mariana Ochoa ha hablado abiertamente con Cynthia Klitbo sobre su salida de OV7. (YouTube: La Casa de los Famosos México)

Los conflictos entre Mariana Ochoa y Érika Zaba

En febrero de 2026, OV7 fue anunciado en el cartel del concepto 90s Pop Tour, pero como cuarteto. Mediante sus redes sociales, Mariana Ochoa ironizó sobre su exclusión del reencuentro, lo que derivó en una respuesta de Zaba en el mismo tono.

“Nos encantaría seguir unidos arriba o abajo del escenario los siete, no es así. Ella comentó que no fue invitada. Ari (Borovoy) fue el que nos invitó a su fiesta, entonces, al final del día, pues habría que preguntarle a Ari por qué no la invitó”, declaró a la prensa.

En agosto pasado, tras ser señalada por Ochoa de injerir en la fractura del grupo, Érika Zaba negó haber generado división, así como solicitar auditorías a las cuentas del grupo.

“Lo único que es, lo que quiero decirlo en persona: ‘Mariana, no hables mal de tus amigos’. Cualquier cosa que tengas que decirnos, habla, háblanos por teléfono, hablémonos en persona, porque está muy mal que le inviten a los medios, que le inviten a los programas y ella sigue hablando mal. Eso está muy feo. Ella tiene una carrera de solista; qué mejor que se concentre en eso y que la lleve limpia. Yo a eso le invito y eso le diré en persona”, mencionó.
Seis personas de pie, sonriendo a cámara. Vestimenta colorida con estampados de cómic y dibujos animados. Fondo con sofá azul y reflejo de un auditorio rojo
Tras la separacipon de OV7, Mariana Ochoa se distancipo de Ari Borovoy, Érika Zaba. (oficialov7/Instagram)

Ochoa, envuelta en la controversia tras su regreso a LCDLFM 4

Tras su regreso a La Casa de los Famosos México 4 luego de superar El Éxilio, Mariana Ochoa ha sido señalada por el fandom del programa de cambiar su estrategia y generar controversia con sus declaraciones para evitar que vuelva a ser eliminada.

Una semana después de su regreso, la cantante fue nominada directamente, pero logró la salvación durante la cuarta gala de eliminación.

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