“La China” fue reportada como desaparecida, pero era reclutadora del CJNG en Zacatecas: qué se sabe del caso

La desaparición de una familia en Tlaltenango, Zacatecas, incluida una bebé recién nacida, dio un giro cuando las autoridades localizaron al grupo en Jerez y detectaron que una de las mujeres buscadas era presunta reclutadora del Cártel Jalisco Nueva Generación.(FGJE/Captura de pantalla)

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Liliana Elizabeth Arceo García, de 23 años, alias “La China”, fue imputada por trata de personas en su modalidad de trabajos forzados ante un juez de Zacatecas, luego de que una investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado reveló que la joven —reportada como desaparecida el 19 de agosto— presuntamente operaba como reclutadora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región norte del estado.

Dos de las siete personas localizadas junto a ella en la comunidad de El Durazno, en el municipio de Jerez, la señalaron directamente de haberlas obligado mediante amenazas a realizar actividades de halconeo, narcomenudeo y captación de más jóvenes para el grupo criminal.

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Todo empezó con la desaparición de cuatro personas

La ficha de búsqueda para localizar a Liliana Elizabeth. (FGJE)

De acuerdo con las investigaciones, el caso de “La China” apunta a una red de reclutamiento interestatal que conecta a Jalisco, Zacatecas, Sinaloa y Michoacán.

El caso comenzó el 19 de agosto, cuando Liliana, Cassandra Isabel Mena García y la bebé de un mes de Cassandra abordaron un vehículo de aplicación en Tlaltenango de Sánchez Román con destino al Registro Civil de Guadalupe. El conductor era Flavio César Mayorga González. Ese mismo día se perdió comunicación con todos.

Los familiares de Flavio levantaron el reporte el 20 de agosto; los de Liliana, Cassandra y las demás mujeres, el 21. La Fiscalía activó fichas de búsqueda ese mismo día, incluida una Alerta Amber por la recién nacida.

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Liliana Elizabeth, alias "La China", así se mostraba en redes sociales. (Facebook)

La ficha original describía a Liliana con tatuajes visibles: la letra “G” en el pecho derecho, el nombre “Valeria” en el izquierdo y “Evangelina” en el brazo izquierdo.

En la madrugada del sábado 22 de agosto, entre la 1:30 y las 1:45 horas, una denuncia anónima alertó sobre la presencia de personas y vehículos en los alrededores de El Durazno. Elementos de la Policía Municipal de Jerez que realizaban recorridos en la zona tuvieron contacto con el grupo y confirmaron que cinco de las ocho personas localizadas contaban con fichas de búsqueda activas: Liliana, Cassandra, su bebé, María Guadalupe y Flavio. Las ocho recibieron atención ministerial, médica y psicológica.

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La investigación detectó inconsistencias en la versión de la familia

Liliana Elizabeth, alias "La China", así se mostraba en redes sociales. (Facebook)

Durante las primeras diligencias, la Fiscalía identificó contradicciones en las declaraciones de los familiares de Liliana sobre su ausencia y las actividades a las que se dedicaba.

La institución realizó un análisis cibernético y localizó un perfil de Facebook asociado a ella, donde encontró referencias a su presunta pertenencia a un grupo delictivo y publicaciones vinculadas con la facilitación delictiva y el reclutamiento de personas para el CJNG. En una fotografía del perfil, la joven aparece portando un radio troncalizado.

Con esos indicios, la Fiscalía obtuvo una orden de cateo para el domicilio de Liliana. Durante la diligencia, realizada en presencia de familiares, los investigadores aseguraron cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, formatos de solicitud de empleo, copias de credenciales de elector de personas originarias de Jalisco y libretas con anotaciones relacionadas con integrantes y operaciones de la delincuencia organizada.

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La vocera de la Fiscalía, Mitzi Martínez, detalló ante medios que los hallazgos “fortalecen la teoría de una participación activa de Liliana en la captación de personas”.

Con base en esas pruebas, la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas cumplimentó una orden de aprehensión. Liliana quedó a disposición de un juez por su probable participación en el delito de trata de personas en la modalidad de trabajos forzados. La vinculación a proceso está prevista para esta semana.

Un video que apunta a pugnas de cárteles

En un video, presuntos integrantes del CJNG acusaron que el secuestro había sido por un grupo rival y acusaron a la Fiscalía de dar otra versión. (Captura de pantalla)

Horas después de la detención, circuló en redes sociales un video atribuido a las siglas FZ Nueva Generación —identificadas como el brazo armado del CJNG en Zacatecas—, en el que sujetos con equipo táctico acusaban a una célula rival de haber privado de la libertad a las mujeres y a la bebé. En el mismo video, los hombres armados advertían que la liberación de las personas no detendría “la guerra y la limpia” que habrían iniciado en el norte del estado.

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El video menciona por nombre a José Luis y Alejandro Cabrera y a Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, del Cártel de Sinaloa. En el mismo mensaje, el grupo acusa directamente al fiscal general Christian Paul Camacho Osnaya y al gobernador David Monreal de encubrir la forma en que ocurrió realmente la liberación.

Según el video, fue un comandante del grupo rival quien habría entregado personalmente a las personas en las instalaciones de la Fiscalía durante la madrugada del 22 de agosto, y no las autoridades quienes las rescataron. El grupo exhortó a la Fiscalía General de la República a investigar al personal de la institución estatal.

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El gobernador Monreal advierte: “víctimas a victimarias”

Gobernador David Monreal. (X/@DavidMonrealA)

El gobernador David Monreal respondió en conferencia de prensa. Reconoció el reclutamiento forzado como una amenaza que trasciende las fronteras estatales y describió a los grupos criminales como organizaciones con “franquicias” nacionales e internacionales. Sobre Liliana, señaló: “víctimas a victimarias, que es un jueguito que hacen muchos criminales, ahora, en la maldad y la perversidad, y en la búsqueda de impunidad”.

Monreal también se refirió a adolescentes de Jalisco de 15 y 17 años rescatados la semana anterior: fueron reclutados para trabajar en Sinaloa, uno resultó herido de bala en una mano durante su cautiverio, y previamente los tuvieron en Zacatecas, cerca de Florencia de Benito Juárez. “No solamente habían sido secuestrados, sino que ya los traían trabajando en actividades delincuenciales”, dijo el mandatario.

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Los expedientes judiciales describen el reclutamiento forzado como un mecanismo de coacción que tiene como blanco a adolescentes y jóvenes de entre 14 y 19 años. Los reclutadores utilizan perfiles falsos en TikTok y Facebook para publicar ofertas de empleo con sueldos atractivos y tareas aparentemente sencillas.

Una modalidad detectada consiste en citar a las víctimas en plazas comerciales o terminales de autobús. Una vez enganchados, los delincuentes los trasladan en vehículos de plataformas digitales y les quitan los celulares para cortar su rastro. Los destinos habituales son casas de seguridad o ranchos de adiestramiento en Zacatecas, Michoacán, Sinaloa o Nayarit.

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