El Servicio Secreto de EEUU investiga un video de la televisión estatal iraní que amenaza a Barron Trump, hijo del presidente

Barron Trump, hijo menor del presidente estadounidense (AP foto/Evan Vucci)

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El Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó que investiga un video emitido por la televisión estatal de Irán que parece amenazar la vida de Barron Trump, hijo menor del presidente estadounidense, Donald Trump, y que muestra lugares donde el joven pasa tiempo, entre ellos la Torre Trump de Nueva York.

“El Servicio Secreto de Estados Unidos está al tanto del video e investiga cualquier cosa que pueda percibirse como una amenaza para las personas a las que protegemos”, declaró el portavoz de la agencia, Nate Herring, en un comunicado. “Por motivos de seguridad operativa, no comentamos asuntos de inteligencia de protección”.

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El video, de casi tres minutos, fue transmitido durante el fin de semana por IRIB, la cadena estatal iraní, y comienza con un gráfico en inglés que plantea: “¿Dónde matar a Barron Trump?“. El material incorpora gráficos estilizados con ubicaciones que, según la información difundida, son conocidas por ser lugares donde el hijo menor del mandatario pasa tiempo.

El contenido se difundió en un contexto de amenazas contra Donald Trump y miembros de su familia por parte de medios iraníes de línea dura, después del asesinato del entonces líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, durante el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

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Una fuente federal de las fuerzas del orden citada por CNN señaló que el video forma parte de una campaña de materiales audiovisuales procedentes de Irán contra Trump y su familia. Según esa fuente, algunos de esos contenidos incluyeron detalles sobre desplazamientos y sugerencias para matar a integrantes de la familia presidencial.

La misma fuente indicó que las operaciones de protección se modifican y ajustan de forma constante con base en información de seguridad procedente del Servicio Secreto, otras agencias estadounidenses, cuerpos policiales y autoridades de otros países.

El contenido se difundió en un contexto de amenazas contra Donald Trump y miembros de su familia por parte de medios iraníes de línea dura, después del asesinato del entonces líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, durante el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán (REUTERS)

De acuerdo con la información difundida por el Servicio Secreto, con anterioridad también se habían registrado amenazas contra la primera dama, Melania Trump, pero esta sería la primera ocasión en que Barron aparece como objetivo de un contenido de este tipo.

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IRIB, la cadena que emitió el video, es un medio estatal considerado cercano a los sectores de línea dura del régimen iraní. Su director es designado directamente por el líder supremo de Irán.

La difusión del video ocurre después de que Trump hablara de forma pública sobre las amenazas procedentes de Irán contra su vida. En julio, durante la cumbre de la OTAN en Turquía, el presidente estadounidense declaró: “Estoy en cualquier lista que tengan… hasta ahora, supongo que he tenido un poco de suerte, pero quizá eso no dure mucho. Son personas malvadas y enfermas".

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Las autoridades estadounidenses también vincularon las medidas de protección para Trump con amenazas específicas. Según una persona familiarizada con el asunto citada por CNN, una de esas amenazas incluyó un misil disparado desde el hombro y alcanzó un nivel de precisión suficiente para que funcionarios estadounidenses consideraran elevado el riesgo para la vida del presidente si viajaba en cualquiera de las versiones del Air Force One.

Como consecuencia de esa amenaza, Trump abandonó Turquía en un avión militar alternativo mediante una operación reservada. Según la información difundida, el presidente subió al aparato oculto dentro de un camión de servicio de comidas.

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El Gobierno de Estados Unidos mantiene desde hace años advertencias sobre posibles intentos de Irán para matar a Trump. El antecedente señalado por las autoridades estadounidenses se remonta al ataque con dron ordenado por Trump en 2020, que terminó con la muerte del general iraní Qasem Soleimani.

El video, de casi tres minutos, fue transmitido durante el fin de semana por IRIB, la cadena estatal iraní, y comienza con un gráfico en inglés que plantea: “¿Dónde matar a Barron Trump?“ (REUTERS)

Las amenazas volvieron a aparecer durante los actos funerarios celebrados por varios días tras la muerte de Khamenei en julio. En esas concentraciones se observaron seguidores del régimen con carteles que incluían la consigna “Maten a Trump”, además de mensajes con recompensas para quienes vengaran la muerte del líder iraní.

Las manifestaciones contra Estados Unidos también forman parte de las concentraciones organizadas por el Estado iraní desde la Revolución Islámica de 1979. En esos actos son habituales los cánticos de “Muerte a Estados Unidos” y la quema de banderas estadounidenses.

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(Con información de Associated Press)