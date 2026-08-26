COPARMEX pide certeza jurídica y seguridad ante llegada de gobernadora interina en Sinaloa

Ante la llegada de Graciela Domínguez Nava a Sinaloa, Coparmex hizo un llamado a las autoridades estatales a fortalecer la estabilidad institucional, garantizar el Estado de Derecho y recuperar las condiciones de seguridad

Guardar

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) hizo un llamado a las autoridades de Sinaloa, encabezadas por la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava, para fortalecer la estabilidad institucional, garantizar el Estado de Derecho y recuperar las condiciones de seguridad necesarias para impulsar la inversión, el empleo y la actividad económica en la entidad.

Ante la coyuntura que atraviesa el estado y la designación de una nueva gobernadora interina, el organismo empresarial consideró fundamental consolidar un entorno de certeza jurídica y legalidad que permita brindar seguridad tanto a las familias sinaloenses como a los trabajadores y empresarios que continúan apostando por el desarrollo económico.

PUBLICIDAD

COPARMEX señaló que la estabilidad institucional representa un elemento indispensable para preservar la confianza ciudadana y generar condiciones favorables para la inversión. Advirtió que la incertidumbre política y la inseguridad tienen consecuencias directas sobre las decisiones empresariales, la competitividad y las oportunidades laborales.

COPARMEX pide frenar la violencia en Sinaloa

Detener la violencia debe ser una prioridad para recuperar la actividad económica en SInaloa

La organización empresarial sostuvo que detener la violencia debe ser una prioridad para recuperar la actividad económica y generar nuevamente condiciones que permitan atraer y mantener inversiones.

De acuerdo con COPARMEX, la inseguridad no solamente afecta a las familias, sino también a los establecimientos comerciales, trabajadores, empresas y proyectos productivos que requieren un entorno estable para operar.

PUBLICIDAD

Por ello, consideró necesario que las autoridades impulsen acciones que permitan recuperar la tranquilidad y reconstruir la confianza de los diferentes sectores de la sociedad.

“Sinaloa necesita instituciones fuertes, procesos transparentes y actuaciones apegadas al marco jurídico”, planteó el organismo empresarial, al destacar la importancia de que las decisiones de gobierno se conduzcan bajo los principios de legalidad y respeto institucional.

La confederación también llamó a tender puentes con los sectores productivos y sociales, así como a promover la unidad por encima de las diferencias partidistas, colocando en el centro de las decisiones el bienestar de las familias sinaloenses.

Piden un gobierno sólido y un gabinete con experiencia

Coparmex señaló que el Gabinete de Sinaloa debe contar con experiencia

COPARMEX consideró que la entidad requiere un gobierno sólido, responsable y con capacidad para enfrentar de fondo los problemas relacionados con la seguridad.

En este sentido, destacó la importancia de contar con un gabinete integrado por personas con experiencia y conocimiento de las áreas que estarán bajo su responsabilidad, además de mantener una relación cercana con la sociedad.

PUBLICIDAD

Para el sector empresarial, contar con funcionarios capaces de atender los principales desafíos del estado puede contribuir a recuperar la confianza y sentar las bases para una nueva etapa de desarrollo.

La organización consideró que la actual coyuntura también puede convertirse en una oportunidad para fortalecer el diálogo entre autoridades, empresarios, trabajadores y sociedad civil.

Seguridad y legalidad, claves para reactivar la economía

Defensa blinda Sinaloa y envía mil elementos más del Ejército. Seguridad Publica Sinaloa.

El organismo empresarial insistió en que la recuperación económica de Sinaloa está vinculada directamente con la seguridad y la certeza jurídica.

En su posicionamiento, COPARMEX subrayó que no es posible consolidar nuevas inversiones ni generar empleos suficientes en un contexto marcado por la incertidumbre y la violencia.

PUBLICIDAD

Por ello, llamó a las autoridades y a todos los actores involucrados a asumir su responsabilidad, actuar con estricto apego a la ley y respetar plenamente a las instituciones.

COPARMEX afirmó que Sinaloa no puede avanzar bajo condiciones de inseguridad, incertidumbre institucional o debilitamiento del Estado de Derecho.

Finalmente, la organización empresarial reiteró que continuará defendiendo la construcción de un Sinaloa en el que prevalezcan la legalidad, las instituciones, la paz social y las condiciones necesarias para trabajar, invertir y vivir con tranquilidad.