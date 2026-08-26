Quién fue el quinto eliminado de La Casa de los Famosos México 2026

Por primera vez en esta edición del reality, los habitantes de la casa y no el público decidieron quién se iba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La quinta eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 llegó en una noche que rompió todas las dinámicas previstas: por primera vez en esta edición, no fue el público quien decidió quién abandonaba la competencia, sino los propios habitantes de la casa.

El martes 25 de agosto, tres concursantes que habían sido enviados al Exilio —una zona de confinamiento fuera de la casa— se encontraron ante un escenario sin precedente. La mecánica habitual quedó suspendida y el destino de los nominados quedó en manos de sus compañeros, quienes votaron desde el Confesionario para decidir quién continuaba en el juego. Una decisión que provocó gran polémica en la audiencia, pues a través de redes sociales, internautas señalaron preferencias por ciertos habitantes.

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Los tres exiliados eran Ese Pérez, Luis Chaparro y una tercera participante que ya había sobrevivido dos rondas de eliminación gracias al respaldo del público. Esa historia de resistencia llegó a su fin esta noche.

La modelo y conductora Yanet García abandonó La Casa de los Famosos México 2026 luego de que solo Brianda y Yahir votaran por su permanencia, mientras el resto de la casa eligió a Ese Pérez o a Luis Chaparro para continuar en la competencia. (Captura de pantalla YouTube)

Yanet García se convirtió en la quinta eliminada del reality, tras recibir únicamente los votos a favor de dos habitantes: Brianda y Yahir. Sus nueve compañeros restantes repartieron sus preferencias entre Ese Pérez y Luis Chaparro, quienes con ese respaldo aseguraron su permanencia en la competencia.

La dinámica del martes estableció que cada participante debía votar a favor de quien quisiera que continuara, no en contra de quien deseaba eliminar. Ese Pérez recibió el apoyo de Aldo, Flor Vigna, Mariana Ochoa, Karina Torres, Gema Garoa y Memo. Luis Chaparro obtuvo los votos de Masad Altamimi, Cynthia Klitbo y Ernesto. García sumó apenas dos respaldos, los de Brianda y Yahir, una cifra insuficiente frente al resto de la casa.

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Galilea Montijo anunció la eliminación en plena gala

La conductora Galilea Montijo fue quien comunicó el resultado en el foro de El 5, con voz entrecortada. “El público lo orilló hasta aquí y sus compañeros votaron por quién sigue en la competencia y quién no sigue en la competencia”, dijo antes de pronunciar el nombre de la eliminada. “Por decisión de sus compañeros, quien no continúa en la competencia esta noche eres tú, Yanet”, confirmó ante los presentes.

La respuesta de García fue breve. “Gracias, Gali”, fue todo lo que dijo al escuchar su nombre.

Yanet García se convirtió en la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México 2026 tras recibir solo dos votos a favor de sus compañeros, quienes tuvieron por primera vez el poder de decidir quién abandonaba la competencia. (Captura de pantalla YouTube)

Yanet García salió tranquila y agradeció al público

Al llegar al foro, García mostró una actitud serena. Antes de abandonar definitivamente la casa, le dirigió unas palabras a La Jefa —la voz que rige las dinámicas del programa— y le hizo una petición particular: “Gracias, Jefa. ¿Me puedo llevar esta colchita?”. La imagen generó reacciones entre el público presente.

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García se despidió con la satisfacción de haber sido rescatada dos veces por el voto popular. En esta ocasión, el mecanismo fue distinto y el poder de decisión recayó en quienes conviven con ella a diario, un factor que terminó por inclinar la balanza en su contra.

La salida de Yanet García marcó un punto de inflexión en la dinámica del reality. La posibilidad de que los propios habitantes determinen quién se va introduce una variable estratégica que modifica las alianzas y la forma en que los concursantes se relacionan entre sí. Con diez participantes aún en competencia, la presión dentro de la casa promete intensificarse en las semanas que vienen.

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