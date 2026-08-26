México

Animales del Refugio Franciscano siguen bajo resguardo tras casi 8 meses: exigen plan de adopción

La Fundación Haghenbeck tiene el objetivo de que cada perro y gato rescatado pueda acceder a procesos de rehabilitación efectivos

Refugio Franciscano
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La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P. expresó a través de un comunicado su profunda inquietud por la situación que enfrentan los animales rescatados del llamado “Refugio Franciscano”.

A casi ocho meses del operativo realizado por el Gobierno de la Ciudad de México, los perros y gatos permanecen bajo resguardo oficial, sin que exista una estrategia pública y definida para su recuperación y eventual adopción.

Según la organización, las medidas implementadas hasta ahora no han sido suficientes para garantizar el bienestar de los animales. Los ejemplares, que durante años vivieron en condiciones de crueldad, requieren acciones inmediatas y verificables para evitar la prolongación de su sufrimiento. Por lo que el resguardo institucional debe ser transitorio y no convertirse en una nueva forma de cautiverio.

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La preocupación central es que los seres continúen sin oportunidades reales de reintegrarse a un entorno familiar. La Fundación tiene el objetivo de que cada perro y gato rescatado pueda acceder a procesos de rehabilitación efectivos y a la adopción responsable.

Demanda de una estrategia integral para la rehabilitación y adopción

La organización instó a la administración encabezada por Clara Brugada a impulsar un plan exhaustivo que contemple fases claras, responsables identificados y plazos precisos. Señaló que la función del gobierno capitalino no debe limitarse a asegurar la supervivencia de los ejemplares, sino a procurar su bienestar integral y fomentar su integración en hogares adecuados.

A pesar de la colaboración con la entrega de alimentos y asesoría médica, se sostiene que las acciones aisladas carecen de impacto real si no existe una coordinación efectiva entre autoridades, especialistas y sociedad civil. Debido a esto, se pide definir un camino claro y monitoreable que garantice la rehabilitación y la adopción de perros y gatos.

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En la actualidad, todos los seres rescatados se encuentran distribuidos en sedes de Gustavo A. Madero, Xochimilco y el Ajusco, situación que, según la organización, no puede perpetuarse. El resguardo debe considerarse solo como una fase temporal y no como el destino final de estos seres sintientes.

El Refugio Franciscano informó que el centro fue vandalizado la madrugada del lunes pasado. | Refugio Franciscano
El Refugio Franciscano informó que el centro fue vandalizado la madrugada del lunes pasado. | Refugio Franciscano

Solicitud de acciones legales y justicia por el maltrato

De forma paralela, la Fundación instó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a informar sobre el avance de las investigaciones por los hechos de maltrato detectados desde diciembre de 2025 en el predio de Cuajimalpa, ya que se considera indispensable que la protección vaya acompañada del esclarecimiento legal de las circunstancias que originaron su rescate.

Asimismo, se remarcó que el asunto trasciende la política o los intereses particulares, ya que está en juego el bienestar de los animales. Existe una ciudadanía dispuesta a sumarse en el proceso de cuidado y adopción, siempre y cuando existan garantías de transparencia y compromiso institucional.

Fundación Haghenbeck denuncia a Sedema

La Fundación Haghenbeck interpuso una demanda contra la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), acusando opacidad respecto al paradero, estado y condiciones de los ejemplares rescatados en Cuajimalpa. La organización exige información precisa sobre salud, ubicación y alojamiento de los animales, tras denunciar omisión y encubrimiento por parte de funcionarios.

El conflicto ha reavivado el debate sobre la transparencia y la protección animal en la capital. La fundación sostiene que hubo negligencia administrativa, impidiendo seguimiento y cuidado adecuado para los animales rescatados del Refugio Franciscano.

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