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Vuelos privados de Mara Lezama: gobernadora desmiente señalamientos por 97 vuelos con el senador con licencia

En un comunicado en X, la mandataria de Quintana Roo rechaza el recuento de Reforma sobre 97 traslados en aeronaves privadas

En un comunicado en X, la mandataria de Quintana Roo rechaza el recuento de Reforma sobre 97 traslados en aeronaves privadas y sostiene que los desplazamientos fueron de carácter familiar o privado
En un comunicado en X, la mandataria de Quintana Roo rechaza el recuento de Reforma sobre 97 traslados en aeronaves privadas y sostiene que los desplazamientos fueron de carácter familiar o privado
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La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, respondió este martes a los señalamientos sobre el uso de vuelos privados y viajes al extranjero que, según una investigación publicada por Reforma, suman 97 traslados en aeronaves privadas y 119 movimientos de entrada y salida del país desde que era alcaldesa de Cancún. A través de un comunicado en su cuenta de X, la mandataria aseguró que ninguno de esos viajes fue solventado con dinero público y calificó como “no real” el número de traslados difundido.

Los señalamientos: de Cancún a Orlando y Vail

De acuerdo con el recuento periodístico —basado en registros aeroportuarios y datos migratorios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos—, Lezama habría acumulado:

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  • 31 vuelos privados durante su gestión como alcaldesa de Cancún (2018-2022).
  • 97 vuelos privados en total desde entonces, con Orlando, Florida, y Vail, Colorado, como destinos más frecuentes.
  • 53 entradas y salidas de Orlando desde el 25 de septiembre de 2022.
  • 119 movimientos internacionales si se suman los vuelos comerciales.
Mujer con blusa oscura y aretes dorados habla en podio blanco con escudo de México, frente a bandera mexicana y mural de mujer con bandera.
En un comunicado en X, la mandataria de Quintana Roo rechaza el recuento de Reforma sobre 97 traslados en aeronaves privadas y sostiene que los desplazamientos fueron de carácter familiar o privado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma investigación señala que la hora de vuelo en las aeronaves utilizadas —entre ellas modelos Learjet, Gulfstream y Hawker— costaría en promedio 6 mil dólares, lo que situaría cada viaje a Orlando en alrededor de 406 mil pesos y uno a Vail en cerca de 812 mil pesos, cifras que, de confirmarse, equivaldrían a varios meses del salario neto que percibe como gobernadora, reportado en 102 mil 598 pesos mensuales.

La respuesta de la gobernadora

En su mensaje, Lezama sostuvo que los desplazamientos “en su momento” correspondieron a viajes de servicio privado y de carácter familiar, y afirmó que su compromiso como servidora pública es “trabajar 24/7, sin descanso”. La mandataria insistió en que el número de vuelos que circula “no es real” y que, de serlo, “significaría estar de vacaciones un año completo”. Añadió que antes de la vida pública trabajó más de tres décadas en la iniciativa privada.

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@MaraLezama
@MaraLezama

Niega vínculo con el senador con licencia

Uno de los puntos centrales del comunicado fue el rechazo a las versiones que la vinculan con un viaje junto al senador con licencia Eugenio “Gino” Segura Vázquez, quien solicitó licencia indefinida al Senado en junio para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Quintana Roo en 2027. Lezama calificó esa información como “totalmente falsa” y reiteró que su esposo e hijos “no están y nunca han estado en la vida política”. Diversos medios locales, sin embargo, habrían identificado un viaje a Colorado en 2020 en el que presuntamente coincidieron Lezama, Segura y una tercera persona, dato que hasta ahora no ha sido confirmado oficialmente por ninguna de las partes.

Reacciones dentro y fuera de Morena

La controversia generó reacciones incluso entre legisladores del propio partido de la gobernadora. El portavoz de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, pidió “cuidar el movimiento” y “seguir los lineamientos éticos”, mientras que el senador morenista Óscar Cantón Zetina señaló que los viajes “no corresponden al espíritu de la austeridad republicana”. Desde la oposición, legisladores del PAN exigieron a la Secretaría Anticorrupción indagar el origen de los recursos utilizados, argumentando que ese “tren de vida” contrasta con los altos índices de desempleo que enfrenta el estado.

Hasta el momento, ni el Gobierno de Quintana Roo ni la Secretaría Anticorrupción han emitido un pronunciamiento formal adicional sobre una eventual investigación, por lo que el caso permanece bajo escrutinio público y mediático.

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