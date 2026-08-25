No sabemos qué tanto es cierto sobre los viajes de lujo de Mara Lezama: Sheinbaum minimiza acusaciones contra gobernadora

Sheinbaum exhortó a que Mara Lezama aclare la polémica sobre presuntos viajes. | Presidencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo minimizó los señalamientos en contra de Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, sobre que presuntamente ha realizado 97 viajes de lujo, supuestamente usando aeronaves privadas y junto con su familia, desde que era alcaldesa de Cancún.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria afirmó que la mandataria debe aclarar la situación, al indicar que los señalamientos fueron a través de un medio de comunicación.

“Lo primero que, que ella tiene que aclarar, ¿no? Es lo primero. Porque igual sale en un medio y no sabemos qué tanto eso es cierto o no, como decíamos. Entonces, ella tiene que aclarar", dijo en Palacio Nacional.

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Sin embargo, agregó que en caso de que se confirme la información, la gobernadora deberá aclarar por qué y bajo qué condiciones usó los aviones privados.

“Cualquier persona que haya una información falsa, particularmente de esta magnitud, pues se tiene que aclarar. Y ya una vez aclarado, pues ella también tiene que aclarar si usó estos aviones, por qué y bajo qué condiciones”, comentó.

Mara Lezama niega vuelos privados

La gobernadora de Quintana Roo rechaza los señalamientos sobre el uso de vuelos privados y viajes internacionales durante su gestión, luego de que el diario Reforma reportó que realizó 97 traslados en aeronaves privadas y 119 movimientos de entrada y salida del país desde su etapa como alcaldesa de Cancún.

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En un comunicado publicado este 25 de agosto en su cuenta de X, Mara Lezama aseguró que ninguno de estos viajes fue pagado con recursos públicos y califica como “no real” el número de trayectos difundido.

El mismo reporte periodístico estima que la hora de vuelo en aeronaves como Learjet, Gulfstream y Hawker cuesta en promedio 6 mil dólares.

Esto sitúa cada viaje a Orlando en alrededor de 406 mil pesos y a Vail en cerca de 812 mil pesos, cifras que, de confirmarse, equivaldrían a varios meses del salario neto de la gobernadora, que es de 102 mil 598 pesos mensuales.

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Lezama niega viajes con senador con licencia

En su mensaje, Lezama sostiene que los desplazamientos respondieron a motivos familiares o privados y afirmó que antes de la vida pública trabajó más de tres décadas en la iniciativa privada.

“El número de vuelos que circula no es real; de serlo, significaría estar de vacaciones un año completo”, reiteró.

Uno de los puntos centrales del comunicado es el rechazo a versiones que la vinculan con un viaje junto al senador con licencia Eugenio “Gino” Segura Vázquez, quien busca la candidatura de Morena a la gubernatura en 2027.

Lezama califica esa información como “totalmente falsa” y enfatiza: “Mi esposo e hijos no están y nunca han estado en la vida política”.

Medios locales han identificado un viaje a Colorado en 2020 donde presuntamente coincidieron Lezama, Segura y una tercera persona, dato que ninguna parte ha confirmado oficialmente.

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Reacciones entre Morena y oposición

La controversia genera reacciones en la bancada de Morena. El portavoz en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, pide “cuidar el movimiento” y seguir los “lineamientos éticos”.

El senador morenista Óscar Cantón Zetina advierte que estos viajes “no corresponden al espíritu de la austeridad republicana”.

Desde la oposición, legisladores del PAN exigen a la Secretaría Anticorrupción investigar el origen de los recursos utilizados, argumentando que ese “tren de vida” contrasta con los altos niveles de desempleo en el estado.

Hasta el momento, ni el Gobierno de Quintana Roo ni la Secretaría Anticorrupción han emitido un pronunciamiento formal adicional sobre una posible investigación, por lo que el caso permanece bajo escrutinio público y mediático.

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