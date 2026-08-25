Gobierno visita a beneficiarios del Bienestar en sus casas: a quiénes aplica y qué debes hacer

El objetivo es confirmar que el titular sigue vivo, sigue viviendo en el país y sigue cumpliendo los requisitos de elegibilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las visitas domiciliarias a beneficiarios de programas sociales en México son reales, están respaldadas por un documento oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación y llevan vigentes desde el 1 de enero de 2026. Lo que muchos titulares de medios distorsionan es el alcance de sus consecuencias.

La Secretaría de Bienestar las denomina “compulsa de datos en sitio” y las aplica principalmente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el programa que deposita $6,400 pesos cada dos meses a adultos de 65 años o más con residencia permanente en México.

El objetivo es confirmar que el titular sigue vivo, sigue viviendo en el país y sigue cumpliendo los requisitos de elegibilidad.

Este video documenta las actividades de la Secretaría de Bienestar. (Gobierno de México/ Redes sociales)

Qué revisa el personal durante la visita

El personal acreditado puede solicitar los siguientes documentos o datos para verificar que se mantienen los criterios de acceso al programa:

Identificación oficial vigente

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses

Si el titular no puede atender, su persona adulta auxiliar —un familiar o conocido registrado previamente— está facultada para recibir al personal en su nombre.

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Qué pasa si no te encuentran: el proceso real

Si la situación se aclara en cualquier etapa: las propias reglas contemplan mecanismos de reexpedición de pagos y reactivación del expediente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquí está el punto que más genera confusión. Una sola visita fallida no cancela ningún apoyo. Las Reglas de Operación 2026 establecen una escalera de consecuencias con varias etapas:

Primera y segunda visita sin localizar al titular ni a su auxiliar (en días y horarios distintos): el expediente pasa al estatus “activo no emitible”.

El beneficiario sigue en el padrón, pero el depósito del bimestre queda retenido.

Dos bimestres consecutivos en ese estatus sin aclarar la situación: procede la suspensión del padrón.

Dos bimestres adicionales bajo suspensión sin resolución: puede dictarse la baja definitiva por no localización.

Si la situación se aclara en cualquier etapa: las propias reglas contemplan mecanismos de reexpedición de pagos y reactivación del expediente.

En resumen “las reglas no respaldan la idea de que la prestación se pierde inmediatamente después de una visita fallida”.

El caso distinto de la Ciudad de México

Las visitas domiciliarias en este caso tienen un propósito diferente al federal: no son de verificación, sino de registro de nuevos solicitantes. (Sebien)

El 7 de julio de 2026, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México (SEBIEN) publicó en la Gaceta Oficial modificaciones a cuatro programas sociales locales.

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Las visitas domiciliarias en este caso tienen un propósito diferente al federal: no son de verificación, sino de registro de nuevos solicitantes.

Los cuatro programas afectados son:

Desde la Cuna Mujeres Sanas e Infancias Protegidas

Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años

Ingreso Ciudadano Universal para Personas de 57 a 59 años

La Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI), cuyo titular es Tomás Pliego Calvo, es la dependencia encargada de ejecutar esas visitas, con prioridad en colonias con bajo y muy bajo índice de desarrollo social. Los montos y criterios de elegibilidad de los programas no cambian.

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Hasta la fecha de publicación de los artículos consultados, la SEBIEN no había detallado las fechas exactas en que la SAPCI iniciaría las visitas en cada alcaldía.

La alerta real: fraudes que imitan las visitas oficiales

La Secretaría de Bienestar y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) también documentaron el uso de inteligencia artificial para clonar voces de funcionarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este es el riesgo más concreto que enfrentan los beneficiarios hoy. La Delegación de Programas para el Desarrollo en Aguascalientes alertó en agosto de 2026 sobre delincuentes que se presentan en domicilios haciéndose pasar por servidores de la nación.

El delegado Aldo Ruiz Sánchez fue directo: “Si ahorita aparece el gestor, está mintiendo; es un criminal y es un delincuente”.

La Secretaría de Bienestar y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) también documentaron el uso de inteligencia artificial para clonar voces de funcionarios y difundir mensajes fraudulentos por WhatsApp y Facebook.

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El personal oficial nunca está autorizado para pedir:

El NIP de la tarjeta del Banco del Bienestar

Contraseñas o códigos de verificación

Pagos en efectivo o depósitos de cualquier tipo

Documentos entregados en la puerta sin acreditación verificable

Cómo distinguir una visita legítima y qué hacer

Para no generar una incidencia por “no localización”, los beneficiarios deben mantener actualizados estos datos ante la dependencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El personal autorizado de la Secretaría de Bienestar siempre porta uniforme institucional y gafete oficial. Cualquier visita puede verificarse llamando a la Línea del Bienestar: 800 639 42 64, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, y fines de semana y días festivos de 9:00 a 13:00 horas.

Para no generar una incidencia por “no localización”, los beneficiarios deben mantener actualizados estos datos ante la dependencia:

Domicilio vigente (cualquier cambio debe notificarse de inmediato)

CURP sin inconsistencias

Número telefónico de contacto

Datos de la persona adulta auxiliar registrada

Para reportar intentos de fraude o extorsión, la Secretaría de Bienestar habilitó el correo organo.interno@bienestar.gob.mx y la línea de denuncias 800-714-8340, disponible las 24 horas.

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