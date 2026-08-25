México no ha confirmado “riesgo inminente” para la población en Mexicali tras alerta de EEUU por amenaza del narco

Foto: Especial

Guardar

El Gabinete de Seguridad afirmó que hasta el momento no han podido identificar elementos que confirmen “un riesgo específico o inminente para la población” luego de que el Consulado General de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para Mexicali, Baja California, por una posible amenaza.

Además, aseguró que a través de los mecanismos institucionales de cooperación se mantiene el intercambio de información con las autoridades estadounidenses para verificar y atender cualquier indicio relacionado con la alerta.

Esto se da luego de que la noche de este lunes las autoridades estadounidenses alertaron a sus ciudadanos para evitar los edificios gubernamentales en Mexicali, prestar atención a su entorno y, en caso de incidente, buscar refugio “debido a información sobre amenazas”.

PUBLICIDAD

Aunque no se especificó las posibles amenazas que se tendrían en Mexicali, desde la mañana de este martes se ha reportado la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas realizando patrullajes en diversas instalaciones gubernamentales, como la Fiscalía General de la República (FGR) y en la Plaza de los Tres Poderes.

Despliegan operativo para reforzar la seguridad

La alerta de EEUU pide que se eviten los edificios gubernamentales en Mexicali. (Facebook/Border Zoom)

El Gabinete de Seguridad detalló que como medida preventiva se desplegó un operativo en el que participan autoridades federales, estatales y municipales a través de patrullajes y labores de vigilancia en puntos estratégicos de Mexicali.

“Cuentan con personal, capacidades operativas y áreas especializadas de inteligencia e investigación para responder de inmediato ante cualquier eventualidad”, señaló en un comunicado.

Las autoridades también exhortaron a la población a mantener la calma y, en caso de emergencia, llamar al 911.

Sheinbaum dijo que la alerta fue por un posible grupo criminal

Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la alerta se debió por un grupo delictivo, pero dijo que no estaba asegurado y que se dio con información de agencias estadounidenses.

PUBLICIDAD

“Hubo una alerta de la posibilidad de un grupo delictivo ahí, no estaba asegurada y pues con información de sus propias agencias la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta. No hay un tema específico, no hay más información de qué pudiera ser esta alerta, sencillamente de estar atentos y con vigilancia en Mexicali”, aseguró.

Foto: Captura de pantalla - Conferencia matutina

Los Rusos fueron señalados como el posible grupo criminal detrás de la alerta

El periodista Luis Chaparro reveló que fuentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en San Diego le confirmaron que la alerta se debió a que la agencia interceptó al menos una llamada donde miembros del grupo criminal de Los Rusos planeaban atentar contra las instalaciones de la Policía Municipal y la Fiscalía General de la República en esa ciudad.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Semanario Zeta también reportó que se trataría de una alerta emitida por amenazas del mismo grupo criminal debido a los recientes golpes realizados por las autoridades en los últimos meses.

Infobae México consultó con fuentes de seguridad de Mexicali, quienes detallaron que hasta el momento no tenían información acerca del origen de la alerta de EEUU y aseguraron que las condiciones de seguridad se mantenían adecuadas en el municipio.

Juan José Ponce Félix, alias "El Ruso", líder de Los Rusos. (FOTO: DEA)

Autoridades de Mexicali desconocen si se trata de amenazas emitidas por Los Mayos: EEUU no les ha dado información al respecto

La alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante, informó que no hasta el momento no hay actualizaciones sobre la alerta de seguridad de Estados Unidos.

Por su parte, Luis Felipe Chan, director de Seguridad Pública Municipal, detalló que se activó un protocolo de coordinación con las corporaciones de seguridad y se determinó realizar recorridos de vigilancia en dependencias y comandancias de la Policía Municipal.

PUBLICIDAD

Alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante, y el director de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Luis Felipe Chan Baltazar. Foto: Facebook / Policía Municipal de Mexicali

Además, señaló que no tienen información acerca de posibles amenazas en contra de las corporaciones de seguridad o dependencias, y tampoco si la alerta se derivó de algún decomiso o acción en contra del crimen organizado.

El funcionario también dijo desconocer si las amenazas tienen como origen al grupo de Los Rusos, brazo armado de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, ni si estaría relacionado con otra célula criminal.