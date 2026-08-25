Eduin Caz manda mensaje a la producción de La Casa de los Famosos por enviar a Ese Pérez al Exilio en su cumpleaños

Eduin Caz lanza fuerte mensaje a favor de Ese Pérez en medio de su cancelación por Masad: “Que nadie le humille” (RS)

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Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, salió en defensa de Ese Pérez luego de que el participante de La Casa de los Famosos México 2026 fuera enviado al Exilio precisamente el día de su cumpleaños. A través de sus historias de redes sociales, el cantante compartió un breve, pero contundente mensaje dirigido a la producción del programa.

“No tenían que hacer lo que hicieron. Es su cumpleaños”, escribió Eduin Caz, dejando clara su molestia por el momento elegido para enviar a su amigo a esta zona especial del reality.

Sin embargo, el cantante también reconoció que Ese Pérez forma parte de un juego en el que las decisiones de la audiencia tienen consecuencias. “Pero si así es el juego juguemos ⚡”, agregó en su publicación, con lo que dejó abierta la posibilidad de que la situación se convierta en un nuevo motivo para apoyar al participante.

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Ese Pérez pasa su cumpleaños en el Exilio

Eduin Caz - (Instagram)

Ese Pérez cumple años este martes 25 de agosto, pero la celebración llegó en circunstancias poco habituales. El participante se encuentra en el Exilio junto con Yanet García y Luis Chaparro, después de que los tres fueran señalados por el público como los “muebles” de la temporada.

La decisión ocurrió durante “La Mudanza”, dinámica impulsada por Galilea Montijo en la que la audiencia votó para elegir a los habitantes considerados menos activos dentro de la convivencia. Los tres recibieron millones de votos y fueron trasladados al Exilio el lunes 24 de agosto.

Así, Ese pasó la noche previa a su cumpleaños lejos de la casa y acompañado por Yanet y Luis. La situación no pasó desapercibida para Eduin Caz, quien decidió utilizar sus redes sociales para manifestar públicamente su postura.

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Edwin Caz y Ese Pérez, una amistad que va más allá del reality

La Casa de los Famosos 2026: ¿Cuál es la relación de Ese Pérez con Eduin Caz de Grupo Firme? (Redes Sociales)

La reacción de Edwin Caz tiene un contexto personal: el cantante y Ese Pérez mantienen una amistad cercana. Por ello, el mensaje publicado en redes no fue una reacción cualquiera, sino una muestra de apoyo hacia alguien a quien considera su amigo.

Edwin Caz forma parte de Grupo Firme, agrupación con la que ha construido una trayectoria dentro de la música regional mexicana. Su relación con Ese Pérez ha hecho que el cantante siga de cerca la participación de su amigo en el reality.

Aunque su primera reacción fue cuestionar la decisión, Edwin también dejó claro que entiende las reglas del programa. “Pero si así es el juego juguemos ⚡”, escribió, convirtiendo su reclamo en una especie de llamado a no quedarse únicamente con la molestia.

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Una noche de Exilio que terminó siendo inolvidable

La Casa de los Famosos - (Vix)

La primera noche de Ese, Yanet y Luis en el Exilio estuvo marcada por situaciones inesperadas. Yanet protagonizó una caída al lanzarse sobre la cama formada por catres y después los tres compartieron momentos de convivencia en condiciones muy diferentes a las de la casa.

También hubo espacio para el humor. Yanet pidió a “La Jefa” que les proporcionara leña para hacer una fogata y cocinar una sopa, mientras el baúl de ropa disponible provocó más comentarios entre los participantes.

Ahora, el cumpleaños de Ese Pérez suma un nuevo capítulo a su experiencia en el Exilio. Mientras él continúa dentro de la dinámica del programa, Eduin Caz ya dejó clara su postura: “No tenían que hacer lo que hicieron”. Y aunque el cantante no ocultó su desacuerdo, también parece dispuesto a jugar bajo las reglas: “Pero si así es el juego, juguemos”.

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